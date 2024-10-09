УКР
Вірменія відмовилася підписати заяви СНД на саміті в Москві

Вірменія відмовилася підтримати дві заяви, ухвалені на Раді міністрів закордонних справ Співдружності Незалежних Держав (СНД) у Москві.

Про це пише OC Media, передає Цензор.НЕТ.

На засідання був присутній глава МЗС Вірменії Арарат Мірзоян. Речник МЗС заявив, що Вірменія не приєдналася до двох заяв, подробиць такого рішення він не повідомив.

У першій заяві йшлося про принципи співробітництва у забезпеченні безпеки в Євразії.

Також читайте: ОДКБ створює загрози безпеці, існуванню й суверенітету Вірменії, - Пашинян

У другій - про неприпустимість застосування односторонніх обмежувальних заходів у міжнародних відносинах, якою рекомендувалося державам-членам утримуватися від ухвалення, розширення або застосування таких заходів.

Ухвалення другої заяви відбулося на тлі санкцій Заходу щодо Росії після її повномасштабного вторгнення в Україну.

Нагадаємо, раніше Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Організація Договору про колективну безпеку створює загрози безпеці, існуванню та суверенітету його країни.

Це стало причиною заморозки участі Єревану в ОДКБ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Лавров обговорює із вірменською делегацією рух квадроберів: "В собак наряжаются и ходят как животные". ВIДЕО

Вірменія (749) росія (67333) СНД (163)
Ара кацапов труба шатал.
09.10.2024 09:43 Відповісти
Квадробер-конь лавров в жопе...
09.10.2024 09:50 Відповісти
1. "Принципи співробітництва у забезпеченні безпеки в Євразії". ("розшифровка": "Принципи", встановлюються Кремлем...)
А, враховуючи те, що вони третій рік війни в Україні не можуть озвучить її справжні цілі - то і тими "принципами" Москва буде "крутить - як циган - Сонцем..."
2. "Неприпустимість застосування односторонніх обмежувальних заходів у міжнародних відносинах, якою рекомендувалося державам-членам утримуватися від ухвалення, розширення або застосування таких заходів". (Розшифровка" - "Держава - член ОДКБ буде ЗОБОВ"ЯЗАНА підкоряться рішенню більшості членів ОДКБ і не підтримувать в односторонньому порядку санкцій, та інших дій, направлених проти Росії - навіть якщо вони співпадають та діють в інтересах цієї держави...
09.10.2024 09:53 Відповісти
А що Вірменія забула на самміті СНД в Москві? Ніяк не можуть розлучитися?
09.10.2024 10:13 Відповісти
09.10.2024 10:16 Відповісти
База московитов в этой армении продолжает существовать,как фсбэшники на границах,раб просто капризничает и требует пайку пожирнее.
09.10.2024 10:24 Відповісти
 
 