Вірменія відмовилася підписати заяви СНД на саміті в Москві
Вірменія відмовилася підтримати дві заяви, ухвалені на Раді міністрів закордонних справ Співдружності Незалежних Держав (СНД) у Москві.
Про це пише OC Media, передає Цензор.НЕТ.
На засідання був присутній глава МЗС Вірменії Арарат Мірзоян. Речник МЗС заявив, що Вірменія не приєдналася до двох заяв, подробиць такого рішення він не повідомив.
У першій заяві йшлося про принципи співробітництва у забезпеченні безпеки в Євразії.
У другій - про неприпустимість застосування односторонніх обмежувальних заходів у міжнародних відносинах, якою рекомендувалося державам-членам утримуватися від ухвалення, розширення або застосування таких заходів.
Ухвалення другої заяви відбулося на тлі санкцій Заходу щодо Росії після її повномасштабного вторгнення в Україну.
Нагадаємо, раніше Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Організація Договору про колективну безпеку створює загрози безпеці, існуванню та суверенітету його країни.
Це стало причиною заморозки участі Єревану в ОДКБ.
А, враховуючи те, що вони третій рік війни в Україні не можуть озвучить її справжні цілі - то і тими "принципами" Москва буде "крутить - як циган - Сонцем..."
2. "Неприпустимість застосування односторонніх обмежувальних заходів у міжнародних відносинах, якою рекомендувалося державам-членам утримуватися від ухвалення, розширення або застосування таких заходів". (Розшифровка" - "Держава - член ОДКБ буде ЗОБОВ"ЯЗАНА підкоряться рішенню більшості членів ОДКБ і не підтримувать в односторонньому порядку санкцій, та інших дій, направлених проти Росії - навіть якщо вони співпадають та діють в інтересах цієї держави...