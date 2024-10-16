Казахстан отказался вступать в БРИКС в ближайшем будущем

Казахстан воздержится от подачи заявки в БРИКС в обозримом будущем, в частности из-за длительности рассмотрения вопроса о членстве.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали, сообщает Tengrinews, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что Астана с заинтересованностью наблюдает за эволюцией БРИКС, а также "поддерживает призывы лидеров государств - основателей организации приложить все усилия для построения справедливого, демократического миропорядка, свободного от гегемонии каких-либо сверхдержав".

"В то же время сейчас и, скорее всего, в ближайшем будущем Казахстан воздержится от подачи заявки в БРИКС, в том числе с учетом многоступенчатого процесса рассмотрения вопроса о членстве, а также других моментов, связанных с перспективами развития этого объединения", - пояснил спикер Токаева.

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По его словам, предложения по вступлению в БРИКС рассматривались президентом Касым-Жомарт Токаевым "с точки зрения национальных интересов Казахстана".

Однако пока что Токаев отдает приоритет ООН "как универсальной и безальтернативной организации, в которой можно и нужно обсуждать все актуальные международные проблемы", добавил он.

Уали сообщил, что Токаев примет участие в саммите БРИКС в Казани, где планирует выступить 24 октября на расширенном заседании в формате "аутрич", темой которого будет взаимодействие со странами Глобального Юга.

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Ранее сообщалось, что Турция подала заявку на вступление в БРИКС.

Объединение БРИКС было образовано в 2006 году Бразилией, Россией, Индией, Китаем и Южной Африкой. В 2024 году в группу вошли Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Эфиопия и Египет.