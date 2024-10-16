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Новости
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Казахстан отказался вступать в БРИКС в ближайшем будущем

Казахстан утримається від вступу в БРІКС

Казахстан воздержится от подачи заявки в БРИКС в обозримом будущем, в частности из-за длительности рассмотрения вопроса о членстве.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали, сообщает Tengrinews, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что Астана с заинтересованностью наблюдает за эволюцией БРИКС, а также "поддерживает призывы лидеров государств - основателей организации приложить все усилия для построения справедливого, демократического миропорядка, свободного от гегемонии каких-либо сверхдержав".

"В то же время сейчас и, скорее всего, в ближайшем будущем Казахстан воздержится от подачи заявки в БРИКС, в том числе с учетом многоступенчатого процесса рассмотрения вопроса о членстве, а также других моментов, связанных с перспективами развития этого объединения", - пояснил спикер Токаева.

Читайте: Куба подала запрос на вступление в БРИКС, в которое входит Россия

По его словам, предложения по вступлению в БРИКС рассматривались президентом Касым-Жомарт Токаевым "с точки зрения национальных интересов Казахстана".

Однако пока что Токаев отдает приоритет ООН "как универсальной и безальтернативной организации, в которой можно и нужно обсуждать все актуальные международные проблемы", добавил он.

Уали сообщил, что Токаев примет участие в саммите БРИКС в Казани, где планирует выступить 24 октября на расширенном заседании в формате "аутрич", темой которого будет взаимодействие со странами Глобального Юга.

Читайте также: Россия непобедима в военном плане. Необходимо внимательно рассмотреть все мирные инициативы разных государств, - Токаев

Ранее сообщалось, что Турция подала заявку на вступление в БРИКС.

Объединение БРИКС было образовано в 2006 году Бразилией, Россией, Индией, Китаем и Южной Африкой. В 2024 году в группу вошли Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Эфиопия и Египет.

Автор: 

Казахстан (781) Токаев Касим-Жомарт (62) БРИКС (52)


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Топ комментарии
+7
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16.10.2024 15:11
+4
Китай - це і є БРІКС. Казахи просто не хочуть ділитись з рашкою тим баблом, що їм відсипає Китай. Ну і з Європою не хочуть сваритись. А так, якщо Китай накаже казахам вступити хоч в БРІКС, хоч в склад Китаю на правах автономії - казахи так і зроблять. Нажаль, надто багато китайських інвестицій в казахській економіці
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16.10.2024 14:58
+2
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16.10.2024 15:17
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Китай пріоритетніший.
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16.10.2024 14:51 Ответить
Китай - це і є БРІКС. Казахи просто не хочуть ділитись з рашкою тим баблом, що їм відсипає Китай. Ну і з Європою не хочуть сваритись. А так, якщо Китай накаже казахам вступити хоч в БРІКС, хоч в склад Китаю на правах автономії - казахи так і зроблять. Нажаль, надто багато китайських інвестицій в казахській економіці
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16.10.2024 14:58 Ответить
Вони намагаються тримати баланс, між КНР і РФ.

Інші гравці там присутні, але то дійні корови з яких стрижуть бабло. В основному в сфері видобутку копалин "Chevron", "Shell», "Agip"
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16.10.2024 15:41 Ответить
Один дзвінок - і все ясно, на чию там користь сходиться баланс.
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16.10.2024 16:24 Ответить
буде война . ху@ло еще не издох .
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16.10.2024 14:53 Ответить
Досить незрозумілий хід Токаєва. Адже китай дасть вказівку і навряд чи йому ухилитися. Про ООН, цієї огидно кислої організації, швидше за все він брякнув заради пристойності, не більше того. Ціну собі набиває або хоче показати, що він теж фігура серйозна, а не пішак
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16.10.2024 14:58 Ответить
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16.10.2024 15:11 Ответить
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16.10.2024 15:17 Ответить
замість казахстану примуть Абхазію
та Осетію
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16.10.2024 15:58 Ответить
вільного від гегемонії будь-яких наддержав
росія - вже не "свєрхдєржава"?
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16.10.2024 16:23 Ответить
Приклад розумної двостульної політики. Що мені завжди подобалося в азіатах з особистого досвіду, вони не вміють "думати серцем", ніякої моралі, завжди чистий прагматизм.
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16.10.2024 18:03 Ответить
"Уалим от этого БРИКСа подальше" - решил Назар Баев
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16.10.2024 19:02 Ответить
 
 