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Новости Война
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Казахстан (778) россия (93015) Токаев (62)

Россия непобедима в военном плане. Необходимо внимательно рассмотреть все мирные инициативы разных государств, - Токаев

Президент Казахстану Токаєв вважає, що Росія непереможна у військовому плані

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что Россия "непобедима в военном отношении", поэтому продолжение войны приведет к "непоправимым последствиям" для всего человечества. По его мнению, сейчас стоит искать мира, рассмотрев мирные предложения различных государств.

Об этом он сказал во время встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента Казахстана.

По словам Токаева, "дальнейшая эскалация войны приведет к непоправимым последствиям для всего человечества", в частности для стран, прямо вовлеченных в "российско-украинский конфликт".

Он также заявил, что в 2022 году потеряли "хороший шанс на достижение хотя бы перемирия" после отказа заключить Стамбульское соглашение.

Читайте также: Казахстан не является "антиРоссией", – президент Токаев

Токаев похвалил китайско-бразильский "мирный план"

В то же время, по его мнению, шанс "достижения мира" остается.

Для этого надо, утверждает Токаев, рассмотреть мирные инициативы от разных государств, остановить военные действия, а уже потом - "перейти к обсуждению территориальных вопросов".

"На наш взгляд, мирный план Китая и Бразилии заслуживает поддержки. Руководители государств приходят и уходят, а народы, тем более соседние, должны жить в мире и взаимопонимании", - подчеркнул лидер Казахстана.

Читайте также: Токаев - Путину: Происходящие события - внутреннее дело России

Токаев добавил, что в Казахстане "с неподдельной симпатией относятся к украинскому народу, его самобытной культуре".

"Между нашими государствами никогда не было разногласий. Посольство нашей страны продолжает функционировать в Киеве", - резюмировал казахстанский президент.
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Топ комментарии
+49
Токаєв в Сі, таке ж, як Лукашенко в Пу. Що барін наказав, те й передав.
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16.09.2024 16:13
+42
Схоже кацапи потягли в ефір все прикормлене лайно...
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16.09.2024 16:13
+42
Значить у ***** справи все гірше та гірше. Скоро подібні висери кацапських шльондр набудуть масового характеру.
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16.09.2024 16:15
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Токаєв в Сі, таке ж, як Лукашенко в Пу. Що барін наказав, те й передав.
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16.09.2024 16:13 Ответить
Токаев расчехлился: Назвал Россию "непобедимой" newsider
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16.09.2024 18:26 Ответить
Відомий шаркакінскій узнік антисталініст, герой свабоднай Рашкі повернувя туди й заявив після розвалу СССР - КАЗАЗХСТАН ЕТА ПАДБРЮШЬЕ расіі, й це був перший харошій руZZкий у новій історіі 3,14ДА!!!рашки
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16.09.2024 18:32 Ответить
Схоже кацапи потягли в ефір все прикормлене лайно...
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16.09.2024 16:13 Ответить
Дивно, якби "Касим Жомартович" не підтримав "мирний план" Китаю

Але ж як смачно в той самий час підлизнув своєму колишньому сюзерену.
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16.09.2024 16:14 Ответить
ідеш накуй прорашистсько - китайський під3,14здюк...За словами Токаєва, "подальша ескалація війни призведе до непоправних наслідків для всього людства", зокрема для країн, прямо залучених до "російсько-українського конфлікту" В ПЕРШУ ЧЕРГУ ДЛЯ 3,14ДЕРАЦІЇ ,КОТРА Є КРОВОЖАДНОЮ ***** МАТІРЮ,ЯКА НАРОДИЛА ВІЙНУ.
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16.09.2024 16:15 Ответить
Значить у ***** справи все гірше та гірше. Скоро подібні висери кацапських шльондр набудуть масового характеру.
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16.09.2024 16:15 Ответить
Правда в тому, що й у нас справи явно не фонтан...
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16.09.2024 16:17 Ответить
Ну то подзвоніть токаєву і попросіть нехай розкаже,що ми теж непереможні.
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16.09.2024 16:59 Ответить
Різних держав - це Китаю.
Не хотів писати гадості про цього очкаріка, але, схоже, доведеться .
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16.09.2024 16:16 Ответить
Касим такий же підор як і *****!
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16.09.2024 16:16 Ответить
Татишо.

А хто і навіщо ж тобі вставив у дупу руку, щоб ти це сказав?
Заради спасіння "непереможної"?

Непереможні армії переговорів не просять. Тим більше, отак принизливо через своїх проксі.
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16.09.2024 16:16 Ответить
То віддай кацапам усю північ Казахстану, миротворець мля...
Вони давно на ці території око поклали, і навіть не приховують цього.
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16.09.2024 16:17 Ответить
Після України вони (Казахстан) наступний. Їм би не допомогати рашистам а допомогати Україні але схоже Токаєв теж "шашличник" які любить заглядати у очі нелюдя ***** й сподіватись що "россія не нападе". Ідіотів нічого не вчить.
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16.09.2024 17:22 Ответить
Шкода,що братній нам казахський народ не скинув тебе завдяки підтримці пуйла,ось і відробляєш свої 30 серебреніків.
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16.09.2024 16:17 Ответить
КасимЖамат свиням брат, поросятам дядько !!
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16.09.2024 16:22 Ответить
Наш "друг" із Казахстану! Знаємо, що є там і друзі!
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16.09.2024 16:18 Ответить
Касим Жан-Клод Какашкавич ти наступний, китай тебе барана не врятує !!
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16.09.2024 16:20 Ответить
Оце загнув - на підтанцовках в рашки?
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16.09.2024 16:21 Ответить
Нехай свою непереможність у Курській області спочатку покажуть.

Йшов п'ятий день мощного русского контрнаступлєнія.
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16.09.2024 16:21 Ответить
Пропоную токаєву зустрітися на одинці з Віталіком Кличко!
Я перший буду кричати "Кличко непереможний !" і хай він лупасе того токаєва до відбитої котлети !!!
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16.09.2024 16:22 Ответить
підтримую!
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16.09.2024 16:24 Ответить
Краще з Татаровим.
Десь нещодавно чув - справжній звір!
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16.09.2024 16:47 Ответить
прийде до токаєва кацапський бурят, на його очах знасилує дружину, дітей. А токаєв буде казати про хороших руських, нє всьо так однозначно, нужно понять і простіть... Ми вже це чули від іншого слимака.
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16.09.2024 16:23 Ответить
Рабська залежність в інших...
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16.09.2024 16:23 Ответить
Ще один бажаючи відмовитись від власних територій знайшовся.
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16.09.2024 16:24 Ответить
Це той ******** який покликав у свою країну кацапську армію щоб ті по його ж народу стріляли🖕
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16.09.2024 16:27 Ответить
Так,"казахський януковощ"...
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16.09.2024 16:35 Ответить
Прогиб Токаеву защитан! Мразина путинская.
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16.09.2024 16:29 Ответить
Треба оброворити територіальні питання північного Казахстану, віддати росії, бо "народ" так хоче.
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16.09.2024 16:30 Ответить
Украине надо разглядеть передачу части Казахстана РФ, а так же прекратить в Казахстане призводить технику одной из стран НАТО, Турции.
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16.09.2024 16:32 Ответить
Добре давати поради під парасолькою Китаю, а якби Токаєв опинився в нашій ситуації, чи був би він готовий пожертвувати територіями, громадянами, армією, озброєнням заради уникнення "непоправних наслідків для всього людства"? Стамбул1 передбачав вічний нейтралітет для України, при цьому нейтралітет України в 2014 році не уберіг нас від анексії Криму і окупації частини Донбасу.
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16.09.2024 16:33 Ответить
Воно думає, його стан виживе? Якщо не вистоїть Україна, то розділять і стан, ком він потрібен.
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16.09.2024 16:33 Ответить
Це той, що в ОДКБ? 😊 Тобто за суттю - кацапський союзник? Якого свого часу кацапи і бульбаші врятували від ревотюції/перевороту/путчу? Так а що ж він може ще сказати? У нього північ під потенційним кацапським ударом. Це як пістолет біля скроні. Хоча пістолет зараз в Україні і якби він був мудрішим, то робив би все, щоб рука з пістолетом в Україні була відрубана. Недалекоглядний дурень. Теж не стратег.
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16.09.2024 16:35 Ответить
Так Казахстан і не переміг мордор, коли той десантувався в 2022 році. У нас інший досвід, частина літаків з десантом були збиті, а інші повернулись назад.
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16.09.2024 16:37 Ответить
Цікаво, якою була б реакція казахів, якби кацапи тоді спочатку нанесли б ракетний удар по всій території Казахстану?
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16.09.2024 16:52 Ответить
Вони б не покорились, але мордор би у відповідь відтяпав би частину північних терріторій.
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16.09.2024 17:19 Ответить
Віддати пів Казахстану росії, і кожен рік платити данину. Як тобі мирний план, Токаєв?
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16.09.2024 16:38 Ответить
токаєв чупа пінго
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16.09.2024 16:40 Ответить
Дарма, що його не спитали про рашистські війська у Казахстані на початку 2022го.
Вони там теж знаходилися на підгрунті "миру та взаєморозуміння між сусідніми народами"?
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16.09.2024 16:40 Ответить
На Чорному морі москалі жодної війни не виграли, та й Україна так само непереможна у військовому плані, як виявилось.
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16.09.2024 16:41 Ответить
І що, ху#ло призначив Токаєва "любімой женой", чи як зазвичай, - обманув?
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16.09.2024 16:42 Ответить
Ублюдок
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16.09.2024 16:44 Ответить
"По данным на 1 июля 2014 года, русские составляют 23,7% почти 18-миллионного населения Казахстана. Причем сосредоточены они в основном на севере и востоке страны. В Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской и Карагандинской областях русские и русскоязычные составляют большинство". https://www.bbc.com/russian/international/2015/04/150424_kazakhstan_russians То есть, если русские выйдут с лозунгами "Путин спаси!", и соответственно Путин введет войска в вышеуказанные области и путем "референдума" они "добровольно" войдут в состав России, то Токаев будет рассказывать " непереможна у військовому відношенні" тому продовження війни призведе до "непоправних наслідків" для всього людства. На мою думку, зараз варто шукати миру, розглянувши мирні пропозиції різних держав". Именно так господин Токаев?
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16.09.2024 16:47 Ответить
Схоже, що Токаєва Машка Захарова покусала на останнбої зустрічі. А може сечі ***** той випив, коли на Москальщині останній раз був.
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16.09.2024 16:49 Ответить
Для такаєва раша непереможна, та іншим пофіг.
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16.09.2024 16:50 Ответить
Він правий. Україна ніколи не переможе у військовому плані.
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16.09.2024 16:55 Ответить
І Росія теж ніколи не переможе у військовому плані, що далі?
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16.09.2024 18:12 Ответить
Колись переможе.
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16.09.2024 18:29 Ответить
срср колись теж "переміг" в Афганістані. )
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16.09.2024 20:52 Ответить
УНР теж колись "перемогла" Радянську Росію.
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16.09.2024 21:36 Ответить
УНР навіть і не воювала тоді з кацапами, а повелась на те, що совєти - це вже не імперія і що тепер буде все гаразд. тому масового спротиву практично і не було. Винниченко з Грушевським вирішили тоді замиритись із кацапнею і не воювати. та й союзників тоді не було в УНР. Та і дуже давно це було. українці тоді ще не усвідомлювали, що вороги їм не білі імперці, а виключно усі кацапи (білі, червоні), які не визнають право українців на власну незалежну країну..
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16.09.2024 21:57 Ответить
Не воювала бо ніхто не спонсував це. Так само зараз - якщо Захід згорне спонсування, то все, каюк.
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16.09.2024 22:07 Ответить
а якщо не згорне? якщо з часом ще і війська свої введе в Україну на допомогу ЗСУ? що тоді?
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16.09.2024 22:10 Ответить
Це фантазії, Україна вимре просто. Воновничі пердячі пенси війни не виграють і фронт не тримають.
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16.09.2024 22:38 Ответить
ну то повертайся з Румунії і допомагай тримати фронт.
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16.09.2024 22:44 Ответить
Ні, якось без мене.
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16.09.2024 22:47 Ответить
ну то раз с'їбався з України, то тоді вже хоч тут не відсвічуй. забудь Україну.
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16.09.2024 22:52 Ответить
Відповідно, мариш пердомогою над рашкою - піднімай сраку та вперед в окопи.
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16.09.2024 23:11 Ответить
думаєш ти сховався там у Румунії? ну-ну.. таке твердження може бути помилковим. бусифікація з часом і в Румунії можливою стане. не сьогодні, не завтра... проте питання про повернення уклоністів в Україну може з часом постати дуже гостро. і знайдуть спосіб це зробити, не порушуючи Європейського законодавства. так що можеш собі придивлятись вже іншу країну десь в Африці чи на Кубі... і питання тут не в перемозі. і не в поразці. питання тут у збереженні світового порядку, заснованого на Міжнародному праві і Статуті ООН. якщо світовий порядок посиплеться, а це буде коли кацапи окупють Україну чи підпишуть якусь угоду з кацапами, за якою кацапам переходять окуповані українські території, то тоді це стане реальним прецедентом до 3 Світової війни. бо зруйнований світовий порядок можливо відновити тільки після великої війни. як було після 1 Світової, коли створили Лігу Націй, яка розсипалась перед 2 Світовою війною, після якої створили ООН. тепер якщо впаде Україна чи її розділять, то у світі знову можуть відбудуться жахливі події, після яких сформують нове ООН. Тому світ буде до останнього намагатися зберегти існуючий світовий порядок, а значить буде намагатися не дозволити зникнути Україні з політичної карти світу. тобто Україну і далі будуть підтримувати зброєю, фінансово тощо. з часом доведеться її підтримувати і солдатами також. і щось мені пдказує, що їхня підтримка солдатами буде спочатку зводитись до того, щоб таку підтримку надати Україні в першу чергу саме українськими солдатами, яких зроблять з наших українських уклоністів і "бійців" батальону Монако. ось приблизно таке невеселе майбутнє нас чекає. ну або інший малоймовірний варіант, коли щось станеться на кацапії і там впаде той кремлівський режим і тоді кацапам вже точно не до війни буде і до "нових" територій також..
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16.09.2024 23:37 Ответить
Не читав цю маячню, ти витратив купу часу задарма, пердід-незламник.
Ці пугалки ні на кого не працюють. Ніяка Румунія не піде лобом битись, тим паче не перетворить себе в концтабір. Тому живи із тим, що ти підтримав, поки тобі навіть пенсію нікому стане платити.
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17.09.2024 00:18 Ответить
звісно, не піде. спочатку таких як ти і тобі подібних уклоністів мобілізують і відправлять в Україну. не депортують, а відправлять у якості українського військовослужбовця. ти можеш собі стверджувати, що так не буде. проте я би такий варіант точно не виключав. він більш реалістичний, ніж ти гадаєш.
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17.09.2024 00:31 Ответить
Мрій-мрій, ті хто живе в лайні, завжди мріє затягнути туди інших, хто цієї долі оминув. Кацапи номер-2.
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17.09.2024 12:55 Ответить
ха. по тобі впізнається типовий зелений або шарійовський виборець. хоча швидше всього зелений вибороцець. у шарійовських практично у всіх щелепа під свинособачий язик заточена.. ото така типова поведінка подібних виборців - проголосували па пріколу, а тепер через Тису. Ти теж Тису брав, чи інвалідність собі купив? )
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17.09.2024 23:20 Ответить
а твоїх батьків, дідів хто буде? ти навіть на могили своїх дідів, прадідів уже ніколи не зможеш навідатись, щоб шану їм віддати...
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25.09.2024 08:50 Ответить
Ти за мене не бійся, старий незламник не призивний.
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25.09.2024 12:49 Ответить
та мені вупше пох на тебе.. просто ще раз тобі нагадаю. раз спетляв з України через Тису, то краще вже не відсвічуй на українських форумах і не насміхайся з українців, які лишились в Україні..
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25.09.2024 12:52 Ответить
Не тобі, гівно не призивне, яке буде сидіти та пердіти на дивані поки молоді люди та твою смердючу тушу воюють, розказувати кому можна коментувати війну, а кому ні. Тобі взагалі в останню чершу по таким критериям.
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25.09.2024 12:55 Ответить
а за своїх батьків, дідів інших родичів ти воювати не хочеш? чи ти тут їх кинуло напризволяще, а само с'їбалось з України, а за них нехай воюють інші? окуєнна логіка.. тому й кажу, краще не відсвічуй тут на форумах і не позорся.
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25.09.2024 13:04 Ответить
Мої батьки розділяють мою думку, і презирають таких гівняних свинопенсів. Не потрібний їм ніякий "захист". Тому завались їз своїми смердючими спробами щось на совість там закликати. Ти саме бессовісне старе лайно, яке готове мільйони молодих людей покласти за хер собачий.
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25.09.2024 13:08 Ответить
звісно розділяють. бо ж яблуко від яблуні далеко не падає. а стосовно совісті.. нема тут на що закликати.. бо ті, хто поплили через Тису її не мають взагалі. і Україна - то не хер собачий, то твоя Батьківщина. і тут зовсім ні до чого влада, яка б вона не була - нинішня чи колишня..
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25.09.2024 13:17 Ответить
Цю псевдопатріотичну фігню засунь собі в сраку, макацінець. Чого ця держава варта вона вже показала. Тім хто ноги-руки втратив і отримує 650 грн. на місяць від "Батьківщини" розказуй тепер про совість. Вони про це із задоволенням послухають, особливо про совість.
Лохів вже нема. Що б там патріотичні незламні діди, які готові воювати до останнього молодика не розказували.
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25.09.2024 15:47 Ответить
додік, ти не змішуй. Україна - це не держава. держава - це апарат управління, тобто нинішня влада. а Україна - це твоя Батьківщина. але ти, недоумок, цього не розумієш. Сотні тисяч українців, які зараз на фронтах, мільйони українців, які зараз працюють в тилу і підтримують захисників теж мають безліч питань до тої влади. Проте Тису вони не перепливають. і навіть якби влада була би ідеальна, проводила справедливу мобілізацію, не розводили би корупцію, не пакували би людей у буси, як скот, депутатів, прокурорів і їх синочків відправили би на фронт, то ти все одно знайшов би відмазку і побіг би перепливати через Тису. )
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25.09.2024 16:04 Ответить
Президент Токаєв мабуть вивчав можливість військової перемоги Казахстану над РФ.
І прийшов до цілком очевидного висновку:
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв вважає, що "непереможна у військовому відношенні" Джерело:
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16.09.2024 16:59 Ответить
пусть он ето скажет , когда будет здавать казахстан.
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16.09.2024 17:03 Ответить
Жопа мартовская!
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16.09.2024 17:17 Ответить
Касим-Жомарт Токаєв вважає, що Росія "непереможна у військовому відношенні"

Авжеж.
Особливо, коли її супротивнику підв'язати одну руку і ногу, не дозволяти бити туди й суди, а також милостиво чвиркати озброєння.
Вєлічіє же ж, гулє!
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16.09.2024 17:18 Ответить
Ще один г#андон намалювався.Тьху,пля...
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16.09.2024 17:29 Ответить
А шо случілось русня , проблєми ? Не вистачає пари ? Понти не працюють і шось - пішло нє по плану , чи що ще ?
Зуб даю ( Зєлін ) що ***** не від хорошого життя - в авральному порядку підключив Токаєва . Просування наративу про нєвазможность пабєдіть балалайню , і тому - марність опору України , через забугорні змі - забуксувало , тому ***** нічого не залишається як вже вмовляти своїх союзничків по ОДКБ тиснути на Україну подібними заявами .
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16.09.2024 17:33 Ответить
В тему, огляд блогера та військового аналітика з проекту недержавної громадської ініціативи "https://uk.tgstat.com/channel/QtsiYw4OTZEyMWZi Інформаційний спротив " (злой одессит) https://uk.tgstat.com/channel/@zloyodessit Олександра Коваленка (злой одессит) "https://war.obozrevatel.com/kovalenko-sorevnovanie-posrednikov-na-vozmozhnyih-peregovorah-mezhdu-rossiej-i-ukrainoj-idet-polnyim-hodom-v-chem-ih-interes-i-kakovyi-shansyi.htm Соревнование посредников на возможных переговорах между Украиной и Россией идет полным ходом: в чем их интерес и каковы шансы ".
Там перелік всіх т.зв. "миротворців". До яких додається Токаєв (зранку Коваленко цього ще не знав).
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16.09.2024 17:34 Ответить
Як бачимо путін не шкодує грошей на підкуп подібних глашатаів, які б волали на увесь світ про величність та непереможність рашки, і про те що треба все вирішувати шляхом мирних перемовин...... Як по мене - то це свідчить тільки про те, що справи у путіна не такі вже могутні та гарні як він намагається це всім піднести а набагато гірші..... Це як та історія про старого імпотента якмй підкуповує вуличних шльондр щоб вони усім розповідали який він статевий гігант.....
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16.09.2024 17:48 Ответить
"Посольство ... ...продовжує функціонувати в Києві".

Дарма.
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16.09.2024 17:54 Ответить
Вся Середня Азія і Кавказ так і лишилися під копитом русні і китая.Ця вся Неоорда з китайців,русні і чурбанів ніколи нам не буде дружніми.Це є антцивілізація і новий нацистський блок для війни з Заходом.
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16.09.2024 17:55 Ответить
Будеш таке балакати - вона й у вас північ відберуть 🇰🇿
Орк це дикун і людожер!! Його зупиняє не балаканана а добрий піздюль !
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16.09.2024 18:01 Ответить
А яка була непереможна гітлерівська Германія! Пів Європи захапала, не з однією Україною роками бодалася. І де вона тепер?
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16.09.2024 18:04 Ответить
Ніколи не кажи -Ніколи
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16.09.2024 18:17 Ответить
Що цей Кемел Верблюдович, що Шольц один одного варті. Там мали б ще Орбан с Фіцо та Ле Пен бути на зустрічі. Меркель по відео. Бо вже час в черговий раз нагадати світу про ,,велич,, росії. Бо перестають боятись.
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16.09.2024 18:21 Ответить
Кожен чує те , що хоче почути - казах прямо натякає - якщо раша і "непереможна у військовому плані" , але цілком переможна в плані економічному ! Він цілком конкретно вказує заходу шлях впливу
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16.09.2024 18:30 Ответить
Токаєв хай хоч губи витирає після обслуговування російського фюрера.
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16.09.2024 19:08 Ответить
Это мнение токаева. ҚАЗАҚСКИЙ НАРОД ЗА УКРАИНУ! СЛАВА УКРАИНЕ! СЛАВА ЗСУ!
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16.09.2024 19:14 Ответить
Заметили, все ************ говорят примерно одно и то же? Прям по методичке из kpемля.
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16.09.2024 19:17 Ответить
Старий Токаєв ,а дурний як пробка! Лизати дупу гбешній молі !!! Непереможний рейх!!! ЗДОХНІТЬ!! Слава Україні!
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16.09.2024 19:46 Ответить
потянуло китайчатиною
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16.09.2024 20:36 Ответить
Та вже очевидно, що сказати: ,,Расія нєпабєдіма"-все одно що сказати ,,Я підар". Мене інше цікавить-***** Шольц з ним зустрічається?
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16.09.2024 21:36 Ответить
 
 