Россия непобедима в военном плане. Необходимо внимательно рассмотреть все мирные инициативы разных государств, - Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что Россия "непобедима в военном отношении", поэтому продолжение войны приведет к "непоправимым последствиям" для всего человечества. По его мнению, сейчас стоит искать мира, рассмотрев мирные предложения различных государств.
Об этом он сказал во время встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента Казахстана.
По словам Токаева, "дальнейшая эскалация войны приведет к непоправимым последствиям для всего человечества", в частности для стран, прямо вовлеченных в "российско-украинский конфликт".
Он также заявил, что в 2022 году потеряли "хороший шанс на достижение хотя бы перемирия" после отказа заключить Стамбульское соглашение.
Токаев похвалил китайско-бразильский "мирный план"
В то же время, по его мнению, шанс "достижения мира" остается.
Для этого надо, утверждает Токаев, рассмотреть мирные инициативы от разных государств, остановить военные действия, а уже потом - "перейти к обсуждению территориальных вопросов".
"На наш взгляд, мирный план Китая и Бразилии заслуживает поддержки. Руководители государств приходят и уходят, а народы, тем более соседние, должны жить в мире и взаимопонимании", - подчеркнул лидер Казахстана.
Токаев добавил, что в Казахстане "с неподдельной симпатией относятся к украинскому народу, его самобытной культуре".
"Между нашими государствами никогда не было разногласий. Посольство нашей страны продолжает функционировать в Киеве", - резюмировал казахстанский президент.
Пожалуйста, подождите...
Але ж як смачно в той самий час підлизнув своєму колишньому сюзерену.
Не хотів писати гадості про цього очкаріка, але, схоже, доведеться .
А хто і навіщо ж тобі вставив у дупу руку, щоб ти це сказав?
Заради спасіння "непереможної"?
Непереможні армії переговорів не просять. Тим більше, отак принизливо через своїх проксі.
Вони давно на ці території око поклали, і навіть не приховують цього.
Йшов п'ятий день мощного русского контрнаступлєнія.
Я перший буду кричати "Кличко непереможний !" і хай він лупасе того токаєва до відбитої котлети !!!
Десь нещодавно чув - справжній звір!
Вони там теж знаходилися на підгрунті "миру та взаєморозуміння між сусідніми народами"?
Ці пугалки ні на кого не працюють. Ніяка Румунія не піде лобом битись, тим паче не перетворить себе в концтабір. Тому живи із тим, що ти підтримав, поки тобі навіть пенсію нікому стане платити.
Лохів вже нема. Що б там патріотичні незламні діди, які готові воювати до останнього молодика не розказували.
І прийшов до цілком очевидного висновку:
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв вважає, що "непереможна у військовому відношенні" Джерело:
Авжеж.
Особливо, коли її супротивнику підв'язати одну руку і ногу, не дозволяти бити туди й суди, а також милостиво чвиркати озброєння.
Вєлічіє же ж, гулє!
Зуб даю ( Зєлін ) що ***** не від хорошого життя - в авральному порядку підключив Токаєва . Просування наративу про нєвазможность пабєдіть балалайню , і тому - марність опору України , через забугорні змі - забуксувало , тому ***** нічого не залишається як вже вмовляти своїх союзничків по ОДКБ тиснути на Україну подібними заявами .
Там перелік всіх т.зв. "миротворців". До яких додається Токаєв (зранку Коваленко цього ще не знав).
Дарма.
Орк це дикун і людожер!! Його зупиняє не балаканана а добрий піздюль !