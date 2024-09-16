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Казахстан (855) росія (63614) Токаєв (85)

Росія непереможна у військовому плані. Потрібно уважно розглянути всі мирні ініціативи різних держав, - Токаєв

Президент Казахстану Токаєв вважає, що Росія непереможна у військовому плані

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв вважає, що Росія "непереможна у військовому відношенні", тому продовження війни призведе до "непоправних наслідків" для всього людства. На його думку, зараз варто шукати миру, розглянувши мирні пропозиції різних держав.

Про це він сказав під час зустрічі з канцлером ФРН Олафом Шольцом, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента Казахстану.

За словами Токаєва, "подальша ескалація війни призведе до непоправних наслідків для всього людства", зокрема для країн, прямо залучених до "російсько-українського конфлікту".

Він також заявив, що у 2022 році втратили "хороший шанс на досягнення хоча б перемир'я" після відмови укласти Стамбульську угоду.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Казахстан не є "антиРосією", - президент Токаєв

Токаєв похвалив китайсько-бразильский "мирний план"

Водночас, на його думку, шанс "досягнення миру" залишається.

Для цього треба, стверджує Токаєв, розглянути мирні ініціативи від різних держав, зупинити військові дії, а вже потім - "перейти до обговорення територіальних питань".

"На наш погляд, мирний план Китаю та Бразилії заслуговує на підтримку. Керівники держав приходять і йдуть, а народи, тим більше сусідні, мають жити в мирі та взаєморозумінні", - наголосив лідер Казахстану.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Казахстан не збирається дотримуватися всіх санкцій проти Росії, – віцепрем’єр

Токаєв додав, що в Казахстані "з непідробною симпатією ставляться до українського народу, його самобутньої культури".

"Між нашими державами ніколи не було розбіжностей. Посольство нашої країни продовжує функціонувати в Києві", - резюмував казахстанський президент.

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Топ коментарі
+49
Токаєв в Сі, таке ж, як Лукашенко в Пу. Що барін наказав, те й передав.
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16.09.2024 16:13
+42
Схоже кацапи потягли в ефір все прикормлене лайно...
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16.09.2024 16:13
+42
Значить у ***** справи все гірше та гірше. Скоро подібні висери кацапських шльондр набудуть масового характеру.
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16.09.2024 16:15
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Токаєв в Сі, таке ж, як Лукашенко в Пу. Що барін наказав, те й передав.
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16.09.2024 16:13 Відповісти
Токаев расчехлился: Назвал Россию "непобедимой" newsider
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16.09.2024 18:26 Відповісти
Відомий шаркакінскій узнік антисталініст, герой свабоднай Рашкі повернувя туди й заявив після розвалу СССР - КАЗАЗХСТАН ЕТА ПАДБРЮШЬЕ расіі, й це був перший харошій руZZкий у новій історіі 3,14ДА!!!рашки
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16.09.2024 18:32 Відповісти
Схоже кацапи потягли в ефір все прикормлене лайно...
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16.09.2024 16:13 Відповісти
Дивно, якби "Касим Жомартович" не підтримав "мирний план" Китаю

Але ж як смачно в той самий час підлизнув своєму колишньому сюзерену.
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16.09.2024 16:14 Відповісти
ідеш накуй прорашистсько - китайський під3,14здюк...За словами Токаєва, "подальша ескалація війни призведе до непоправних наслідків для всього людства", зокрема для країн, прямо залучених до "російсько-українського конфлікту" В ПЕРШУ ЧЕРГУ ДЛЯ 3,14ДЕРАЦІЇ ,КОТРА Є КРОВОЖАДНОЮ ***** МАТІРЮ,ЯКА НАРОДИЛА ВІЙНУ.
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16.09.2024 16:15 Відповісти
Значить у ***** справи все гірше та гірше. Скоро подібні висери кацапських шльондр набудуть масового характеру.
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16.09.2024 16:15 Відповісти
Правда в тому, що й у нас справи явно не фонтан...
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16.09.2024 16:17 Відповісти
Ну то подзвоніть токаєву і попросіть нехай розкаже,що ми теж непереможні.
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16.09.2024 16:59 Відповісти
Різних держав - це Китаю.
Не хотів писати гадості про цього очкаріка, але, схоже, доведеться .
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16.09.2024 16:16 Відповісти
Касим такий же підор як і *****!
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16.09.2024 16:16 Відповісти
Татишо.

А хто і навіщо ж тобі вставив у дупу руку, щоб ти це сказав?
Заради спасіння "непереможної"?

Непереможні армії переговорів не просять. Тим більше, отак принизливо через своїх проксі.
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16.09.2024 16:16 Відповісти
То віддай кацапам усю північ Казахстану, миротворець мля...
Вони давно на ці території око поклали, і навіть не приховують цього.
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16.09.2024 16:17 Відповісти
Після України вони (Казахстан) наступний. Їм би не допомогати рашистам а допомогати Україні але схоже Токаєв теж "шашличник" які любить заглядати у очі нелюдя ***** й сподіватись що "россія не нападе". Ідіотів нічого не вчить.
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16.09.2024 17:22 Відповісти
Шкода,що братній нам казахський народ не скинув тебе завдяки підтримці пуйла,ось і відробляєш свої 30 серебреніків.
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16.09.2024 16:17 Відповісти
КасимЖамат свиням брат, поросятам дядько !!
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16.09.2024 16:22 Відповісти
Наш "друг" із Казахстану! Знаємо, що є там і друзі!
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16.09.2024 16:18 Відповісти
Касим Жан-Клод Какашкавич ти наступний, китай тебе барана не врятує !!
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16.09.2024 16:20 Відповісти
Оце загнув - на підтанцовках в рашки?
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16.09.2024 16:21 Відповісти
Нехай свою непереможність у Курській області спочатку покажуть.

Йшов п'ятий день мощного русского контрнаступлєнія.
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16.09.2024 16:21 Відповісти
Пропоную токаєву зустрітися на одинці з Віталіком Кличко!
Я перший буду кричати "Кличко непереможний !" і хай він лупасе того токаєва до відбитої котлети !!!
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16.09.2024 16:22 Відповісти
підтримую!
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16.09.2024 16:24 Відповісти
Краще з Татаровим.
Десь нещодавно чув - справжній звір!
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16.09.2024 16:47 Відповісти
прийде до токаєва кацапський бурят, на його очах знасилує дружину, дітей. А токаєв буде казати про хороших руських, нє всьо так однозначно, нужно понять і простіть... Ми вже це чули від іншого слимака.
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16.09.2024 16:23 Відповісти
Рабська залежність в інших...
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16.09.2024 16:23 Відповісти
Ще один бажаючи відмовитись від власних територій знайшовся.
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16.09.2024 16:24 Відповісти
Це той ******** який покликав у свою країну кацапську армію щоб ті по його ж народу стріляли🖕
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16.09.2024 16:27 Відповісти
Так,"казахський януковощ"...
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16.09.2024 16:35 Відповісти
Прогиб Токаеву защитан! Мразина путинская.
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16.09.2024 16:29 Відповісти
Треба оброворити територіальні питання північного Казахстану, віддати росії, бо "народ" так хоче.
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16.09.2024 16:30 Відповісти
Украине надо разглядеть передачу части Казахстана РФ, а так же прекратить в Казахстане призводить технику одной из стран НАТО, Турции.
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16.09.2024 16:32 Відповісти
Добре давати поради під парасолькою Китаю, а якби Токаєв опинився в нашій ситуації, чи був би він готовий пожертвувати територіями, громадянами, армією, озброєнням заради уникнення "непоправних наслідків для всього людства"? Стамбул1 передбачав вічний нейтралітет для України, при цьому нейтралітет України в 2014 році не уберіг нас від анексії Криму і окупації частини Донбасу.
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16.09.2024 16:33 Відповісти
Воно думає, його стан виживе? Якщо не вистоїть Україна, то розділять і стан, ком він потрібен.
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16.09.2024 16:33 Відповісти
Це той, що в ОДКБ? 😊 Тобто за суттю - кацапський союзник? Якого свого часу кацапи і бульбаші врятували від ревотюції/перевороту/путчу? Так а що ж він може ще сказати? У нього північ під потенційним кацапським ударом. Це як пістолет біля скроні. Хоча пістолет зараз в Україні і якби він був мудрішим, то робив би все, щоб рука з пістолетом в Україні була відрубана. Недалекоглядний дурень. Теж не стратег.
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16.09.2024 16:35 Відповісти
Так Казахстан і не переміг мордор, коли той десантувався в 2022 році. У нас інший досвід, частина літаків з десантом були збиті, а інші повернулись назад.
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16.09.2024 16:37 Відповісти
Цікаво, якою була б реакція казахів, якби кацапи тоді спочатку нанесли б ракетний удар по всій території Казахстану?
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16.09.2024 16:52 Відповісти
Вони б не покорились, але мордор би у відповідь відтяпав би частину північних терріторій.
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16.09.2024 17:19 Відповісти
Віддати пів Казахстану росії, і кожен рік платити данину. Як тобі мирний план, Токаєв?
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16.09.2024 16:38 Відповісти
токаєв чупа пінго
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16.09.2024 16:40 Відповісти
Дарма, що його не спитали про рашистські війська у Казахстані на початку 2022го.
Вони там теж знаходилися на підгрунті "миру та взаєморозуміння між сусідніми народами"?
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16.09.2024 16:40 Відповісти
На Чорному морі москалі жодної війни не виграли, та й Україна так само непереможна у військовому плані, як виявилось.
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16.09.2024 16:41 Відповісти
І що, ху#ло призначив Токаєва "любімой женой", чи як зазвичай, - обманув?
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16.09.2024 16:42 Відповісти
Ублюдок
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16.09.2024 16:44 Відповісти
"По данным на 1 июля 2014 года, русские составляют 23,7% почти 18-миллионного населения Казахстана. Причем сосредоточены они в основном на севере и востоке страны. В Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской и Карагандинской областях русские и русскоязычные составляют большинство". https://www.bbc.com/russian/international/2015/04/150424_kazakhstan_russians То есть, если русские выйдут с лозунгами "Путин спаси!", и соответственно Путин введет войска в вышеуказанные области и путем "референдума" они "добровольно" войдут в состав России, то Токаев будет рассказывать " непереможна у військовому відношенні" тому продовження війни призведе до "непоправних наслідків" для всього людства. На мою думку, зараз варто шукати миру, розглянувши мирні пропозиції різних держав". Именно так господин Токаев?
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16.09.2024 16:47 Відповісти
Схоже, що Токаєва Машка Захарова покусала на останнбої зустрічі. А може сечі ***** той випив, коли на Москальщині останній раз був.
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16.09.2024 16:49 Відповісти
Для такаєва раша непереможна, та іншим пофіг.
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16.09.2024 16:50 Відповісти
Він правий. Україна ніколи не переможе у військовому плані.
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16.09.2024 16:55 Відповісти
І Росія теж ніколи не переможе у військовому плані, що далі?
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16.09.2024 18:12 Відповісти
Колись переможе.
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16.09.2024 18:29 Відповісти
срср колись теж "переміг" в Афганістані. )
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16.09.2024 20:52 Відповісти
УНР теж колись "перемогла" Радянську Росію.
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16.09.2024 21:36 Відповісти
УНР навіть і не воювала тоді з кацапами, а повелась на те, що совєти - це вже не імперія і що тепер буде все гаразд. тому масового спротиву практично і не було. Винниченко з Грушевським вирішили тоді замиритись із кацапнею і не воювати. та й союзників тоді не було в УНР. Та і дуже давно це було. українці тоді ще не усвідомлювали, що вороги їм не білі імперці, а виключно усі кацапи (білі, червоні), які не визнають право українців на власну незалежну країну..
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16.09.2024 21:57 Відповісти
Не воювала бо ніхто не спонсував це. Так само зараз - якщо Захід згорне спонсування, то все, каюк.
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16.09.2024 22:07 Відповісти
а якщо не згорне? якщо з часом ще і війська свої введе в Україну на допомогу ЗСУ? що тоді?
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16.09.2024 22:10 Відповісти
Це фантазії, Україна вимре просто. Воновничі пердячі пенси війни не виграють і фронт не тримають.
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16.09.2024 22:38 Відповісти
ну то повертайся з Румунії і допомагай тримати фронт.
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16.09.2024 22:44 Відповісти
Ні, якось без мене.
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16.09.2024 22:47 Відповісти
ну то раз с'їбався з України, то тоді вже хоч тут не відсвічуй. забудь Україну.
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16.09.2024 22:52 Відповісти
Відповідно, мариш пердомогою над рашкою - піднімай сраку та вперед в окопи.
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16.09.2024 23:11 Відповісти
думаєш ти сховався там у Румунії? ну-ну.. таке твердження може бути помилковим. бусифікація з часом і в Румунії можливою стане. не сьогодні, не завтра... проте питання про повернення уклоністів в Україну може з часом постати дуже гостро. і знайдуть спосіб це зробити, не порушуючи Європейського законодавства. так що можеш собі придивлятись вже іншу країну десь в Африці чи на Кубі... і питання тут не в перемозі. і не в поразці. питання тут у збереженні світового порядку, заснованого на Міжнародному праві і Статуті ООН. якщо світовий порядок посиплеться, а це буде коли кацапи окупють Україну чи підпишуть якусь угоду з кацапами, за якою кацапам переходять окуповані українські території, то тоді це стане реальним прецедентом до 3 Світової війни. бо зруйнований світовий порядок можливо відновити тільки після великої війни. як було після 1 Світової, коли створили Лігу Націй, яка розсипалась перед 2 Світовою війною, після якої створили ООН. тепер якщо впаде Україна чи її розділять, то у світі знову можуть відбудуться жахливі події, після яких сформують нове ООН. Тому світ буде до останнього намагатися зберегти існуючий світовий порядок, а значить буде намагатися не дозволити зникнути Україні з політичної карти світу. тобто Україну і далі будуть підтримувати зброєю, фінансово тощо. з часом доведеться її підтримувати і солдатами також. і щось мені пдказує, що їхня підтримка солдатами буде спочатку зводитись до того, щоб таку підтримку надати Україні в першу чергу саме українськими солдатами, яких зроблять з наших українських уклоністів і "бійців" батальону Монако. ось приблизно таке невеселе майбутнє нас чекає. ну або інший малоймовірний варіант, коли щось станеться на кацапії і там впаде той кремлівський режим і тоді кацапам вже точно не до війни буде і до "нових" територій також..
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16.09.2024 23:37 Відповісти
Не читав цю маячню, ти витратив купу часу задарма, пердід-незламник.
Ці пугалки ні на кого не працюють. Ніяка Румунія не піде лобом битись, тим паче не перетворить себе в концтабір. Тому живи із тим, що ти підтримав, поки тобі навіть пенсію нікому стане платити.
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17.09.2024 00:18 Відповісти
звісно, не піде. спочатку таких як ти і тобі подібних уклоністів мобілізують і відправлять в Україну. не депортують, а відправлять у якості українського військовослужбовця. ти можеш собі стверджувати, що так не буде. проте я би такий варіант точно не виключав. він більш реалістичний, ніж ти гадаєш.
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17.09.2024 00:31 Відповісти
Мрій-мрій, ті хто живе в лайні, завжди мріє затягнути туди інших, хто цієї долі оминув. Кацапи номер-2.
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17.09.2024 12:55 Відповісти
ха. по тобі впізнається типовий зелений або шарійовський виборець. хоча швидше всього зелений вибороцець. у шарійовських практично у всіх щелепа під свинособачий язик заточена.. ото така типова поведінка подібних виборців - проголосували па пріколу, а тепер через Тису. Ти теж Тису брав, чи інвалідність собі купив? )
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17.09.2024 23:20 Відповісти
а твоїх батьків, дідів хто буде? ти навіть на могили своїх дідів, прадідів уже ніколи не зможеш навідатись, щоб шану їм віддати...
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25.09.2024 08:50 Відповісти
Ти за мене не бійся, старий незламник не призивний.
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25.09.2024 12:49 Відповісти
та мені вупше пох на тебе.. просто ще раз тобі нагадаю. раз спетляв з України через Тису, то краще вже не відсвічуй на українських форумах і не насміхайся з українців, які лишились в Україні..
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25.09.2024 12:52 Відповісти
Не тобі, гівно не призивне, яке буде сидіти та пердіти на дивані поки молоді люди та твою смердючу тушу воюють, розказувати кому можна коментувати війну, а кому ні. Тобі взагалі в останню чершу по таким критериям.
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25.09.2024 12:55 Відповісти
а за своїх батьків, дідів інших родичів ти воювати не хочеш? чи ти тут їх кинуло напризволяще, а само с'їбалось з України, а за них нехай воюють інші? окуєнна логіка.. тому й кажу, краще не відсвічуй тут на форумах і не позорся.
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25.09.2024 13:04 Відповісти
Мої батьки розділяють мою думку, і презирають таких гівняних свинопенсів. Не потрібний їм ніякий "захист". Тому завались їз своїми смердючими спробами щось на совість там закликати. Ти саме бессовісне старе лайно, яке готове мільйони молодих людей покласти за хер собачий.
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25.09.2024 13:08 Відповісти
звісно розділяють. бо ж яблуко від яблуні далеко не падає. а стосовно совісті.. нема тут на що закликати.. бо ті, хто поплили через Тису її не мають взагалі. і Україна - то не хер собачий, то твоя Батьківщина. і тут зовсім ні до чого влада, яка б вона не була - нинішня чи колишня..
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25.09.2024 13:17 Відповісти
Цю псевдопатріотичну фігню засунь собі в сраку, макацінець. Чого ця держава варта вона вже показала. Тім хто ноги-руки втратив і отримує 650 грн. на місяць від "Батьківщини" розказуй тепер про совість. Вони про це із задоволенням послухають, особливо про совість.
Лохів вже нема. Що б там патріотичні незламні діди, які готові воювати до останнього молодика не розказували.
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25.09.2024 15:47 Відповісти
додік, ти не змішуй. Україна - це не держава. держава - це апарат управління, тобто нинішня влада. а Україна - це твоя Батьківщина. але ти, недоумок, цього не розумієш. Сотні тисяч українців, які зараз на фронтах, мільйони українців, які зараз працюють в тилу і підтримують захисників теж мають безліч питань до тої влади. Проте Тису вони не перепливають. і навіть якби влада була би ідеальна, проводила справедливу мобілізацію, не розводили би корупцію, не пакували би людей у буси, як скот, депутатів, прокурорів і їх синочків відправили би на фронт, то ти все одно знайшов би відмазку і побіг би перепливати через Тису. )
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25.09.2024 16:04 Відповісти
Президент Токаєв мабуть вивчав можливість військової перемоги Казахстану над РФ.
І прийшов до цілком очевидного висновку:
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв вважає, що "непереможна у військовому відношенні" Джерело:
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16.09.2024 16:59 Відповісти
пусть он ето скажет , когда будет здавать казахстан.
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16.09.2024 17:03 Відповісти
Жопа мартовская!
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16.09.2024 17:17 Відповісти
Касим-Жомарт Токаєв вважає, що Росія "непереможна у військовому відношенні"

Авжеж.
Особливо, коли її супротивнику підв'язати одну руку і ногу, не дозволяти бити туди й суди, а також милостиво чвиркати озброєння.
Вєлічіє же ж, гулє!
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16.09.2024 17:18 Відповісти
Ще один г#андон намалювався.Тьху,пля...
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16.09.2024 17:29 Відповісти
А шо случілось русня , проблєми ? Не вистачає пари ? Понти не працюють і шось - пішло нє по плану , чи що ще ?
Зуб даю ( Зєлін ) що ***** не від хорошого життя - в авральному порядку підключив Токаєва . Просування наративу про нєвазможность пабєдіть балалайню , і тому - марність опору України , через забугорні змі - забуксувало , тому ***** нічого не залишається як вже вмовляти своїх союзничків по ОДКБ тиснути на Україну подібними заявами .
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16.09.2024 17:33 Відповісти
В тему, огляд блогера та військового аналітика з проекту недержавної громадської ініціативи "https://uk.tgstat.com/channel/QtsiYw4OTZEyMWZi Інформаційний спротив " (злой одессит) https://uk.tgstat.com/channel/@zloyodessit Олександра Коваленка (злой одессит) "https://war.obozrevatel.com/kovalenko-sorevnovanie-posrednikov-na-vozmozhnyih-peregovorah-mezhdu-rossiej-i-ukrainoj-idet-polnyim-hodom-v-chem-ih-interes-i-kakovyi-shansyi.htm Соревнование посредников на возможных переговорах между Украиной и Россией идет полным ходом: в чем их интерес и каковы шансы ".
Там перелік всіх т.зв. "миротворців". До яких додається Токаєв (зранку Коваленко цього ще не знав).
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16.09.2024 17:34 Відповісти
Як бачимо путін не шкодує грошей на підкуп подібних глашатаів, які б волали на увесь світ про величність та непереможність рашки, і про те що треба все вирішувати шляхом мирних перемовин...... Як по мене - то це свідчить тільки про те, що справи у путіна не такі вже могутні та гарні як він намагається це всім піднести а набагато гірші..... Це як та історія про старого імпотента якмй підкуповує вуличних шльондр щоб вони усім розповідали який він статевий гігант.....
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16.09.2024 17:48 Відповісти
"Посольство ... ...продовжує функціонувати в Києві".

Дарма.
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16.09.2024 17:54 Відповісти
Вся Середня Азія і Кавказ так і лишилися під копитом русні і китая.Ця вся Неоорда з китайців,русні і чурбанів ніколи нам не буде дружніми.Це є антцивілізація і новий нацистський блок для війни з Заходом.
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16.09.2024 17:55 Відповісти
Будеш таке балакати - вона й у вас північ відберуть 🇰🇿
Орк це дикун і людожер!! Його зупиняє не балаканана а добрий піздюль !
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16.09.2024 18:01 Відповісти
А яка була непереможна гітлерівська Германія! Пів Європи захапала, не з однією Україною роками бодалася. І де вона тепер?
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16.09.2024 18:04 Відповісти
Ніколи не кажи -Ніколи
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16.09.2024 18:17 Відповісти
Що цей Кемел Верблюдович, що Шольц один одного варті. Там мали б ще Орбан с Фіцо та Ле Пен бути на зустрічі. Меркель по відео. Бо вже час в черговий раз нагадати світу про ,,велич,, росії. Бо перестають боятись.
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16.09.2024 18:21 Відповісти
Кожен чує те , що хоче почути - казах прямо натякає - якщо раша і "непереможна у військовому плані" , але цілком переможна в плані економічному ! Він цілком конкретно вказує заходу шлях впливу
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16.09.2024 18:30 Відповісти
Токаєв хай хоч губи витирає після обслуговування російського фюрера.
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16.09.2024 19:08 Відповісти
Это мнение токаева. ҚАЗАҚСКИЙ НАРОД ЗА УКРАИНУ! СЛАВА УКРАИНЕ! СЛАВА ЗСУ!
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16.09.2024 19:14 Відповісти
Заметили, все ************ говорят примерно одно и то же? Прям по методичке из kpемля.
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16.09.2024 19:17 Відповісти
Старий Токаєв ,а дурний як пробка! Лизати дупу гбешній молі !!! Непереможний рейх!!! ЗДОХНІТЬ!! Слава Україні!
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16.09.2024 19:46 Відповісти
потянуло китайчатиною
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16.09.2024 20:36 Відповісти
Та вже очевидно, що сказати: ,,Расія нєпабєдіма"-все одно що сказати ,,Я підар". Мене інше цікавить-***** Шольц з ним зустрічається?
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16.09.2024 21:36 Відповісти
 
 