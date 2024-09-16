Росія непереможна у військовому плані. Потрібно уважно розглянути всі мирні ініціативи різних держав, - Токаєв

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв вважає, що Росія "непереможна у військовому відношенні", тому продовження війни призведе до "непоправних наслідків" для всього людства. На його думку, зараз варто шукати миру, розглянувши мирні пропозиції різних держав.

Про це він сказав під час зустрічі з канцлером ФРН Олафом Шольцом, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента Казахстану.

За словами Токаєва, "подальша ескалація війни призведе до непоправних наслідків для всього людства", зокрема для країн, прямо залучених до "російсько-українського конфлікту".

Він також заявив, що у 2022 році втратили "хороший шанс на досягнення хоча б перемир'я" після відмови укласти Стамбульську угоду.

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Токаєв похвалив китайсько-бразильский "мирний план"

Водночас, на його думку, шанс "досягнення миру" залишається.

Для цього треба, стверджує Токаєв, розглянути мирні ініціативи від різних держав, зупинити військові дії, а вже потім - "перейти до обговорення територіальних питань".

"На наш погляд, мирний план Китаю та Бразилії заслуговує на підтримку. Керівники держав приходять і йдуть, а народи, тим більше сусідні, мають жити в мирі та взаєморозумінні", - наголосив лідер Казахстану.

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Токаєв додав, що в Казахстані "з непідробною симпатією ставляться до українського народу, його самобутньої культури".

"Між нашими державами ніколи не було розбіжностей. Посольство нашої країни продовжує функціонувати в Києві", - резюмував казахстанський президент.