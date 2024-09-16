Росія непереможна у військовому плані. Потрібно уважно розглянути всі мирні ініціативи різних держав, - Токаєв
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв вважає, що Росія "непереможна у військовому відношенні", тому продовження війни призведе до "непоправних наслідків" для всього людства. На його думку, зараз варто шукати миру, розглянувши мирні пропозиції різних держав.
Про це він сказав під час зустрічі з канцлером ФРН Олафом Шольцом, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента Казахстану.
За словами Токаєва, "подальша ескалація війни призведе до непоправних наслідків для всього людства", зокрема для країн, прямо залучених до "російсько-українського конфлікту".
Він також заявив, що у 2022 році втратили "хороший шанс на досягнення хоча б перемир'я" після відмови укласти Стамбульську угоду.
Токаєв похвалив китайсько-бразильский "мирний план"
Водночас, на його думку, шанс "досягнення миру" залишається.
Для цього треба, стверджує Токаєв, розглянути мирні ініціативи від різних держав, зупинити військові дії, а вже потім - "перейти до обговорення територіальних питань".
"На наш погляд, мирний план Китаю та Бразилії заслуговує на підтримку. Керівники держав приходять і йдуть, а народи, тим більше сусідні, мають жити в мирі та взаєморозумінні", - наголосив лідер Казахстану.
Токаєв додав, що в Казахстані "з непідробною симпатією ставляться до українського народу, його самобутньої культури".
"Між нашими державами ніколи не було розбіжностей. Посольство нашої країни продовжує функціонувати в Києві", - резюмував казахстанський президент.
Будь ласка, зачекайте...
Але ж як смачно в той самий час підлизнув своєму колишньому сюзерену.
Не хотів писати гадості про цього очкаріка, але, схоже, доведеться .
А хто і навіщо ж тобі вставив у дупу руку, щоб ти це сказав?
Заради спасіння "непереможної"?
Непереможні армії переговорів не просять. Тим більше, отак принизливо через своїх проксі.
Вони давно на ці території око поклали, і навіть не приховують цього.
Йшов п'ятий день мощного русского контрнаступлєнія.
Я перший буду кричати "Кличко непереможний !" і хай він лупасе того токаєва до відбитої котлети !!!
Десь нещодавно чув - справжній звір!
Вони там теж знаходилися на підгрунті "миру та взаєморозуміння між сусідніми народами"?
Ці пугалки ні на кого не працюють. Ніяка Румунія не піде лобом битись, тим паче не перетворить себе в концтабір. Тому живи із тим, що ти підтримав, поки тобі навіть пенсію нікому стане платити.
Лохів вже нема. Що б там патріотичні незламні діди, які готові воювати до останнього молодика не розказували.
І прийшов до цілком очевидного висновку:
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв вважає, що "непереможна у військовому відношенні" Джерело:
Авжеж.
Особливо, коли її супротивнику підв'язати одну руку і ногу, не дозволяти бити туди й суди, а також милостиво чвиркати озброєння.
Вєлічіє же ж, гулє!
Зуб даю ( Зєлін ) що ***** не від хорошого життя - в авральному порядку підключив Токаєва . Просування наративу про нєвазможность пабєдіть балалайню , і тому - марність опору України , через забугорні змі - забуксувало , тому ***** нічого не залишається як вже вмовляти своїх союзничків по ОДКБ тиснути на Україну подібними заявами .
Там перелік всіх т.зв. "миротворців". До яких додається Токаєв (зранку Коваленко цього ще не знав).
Дарма.
Орк це дикун і людожер!! Його зупиняє не балаканана а добрий піздюль !