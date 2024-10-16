Казахстан відмовився вступати в БРІКС у найближчому майбутньому

Казахстан утримається від подання заявки до БРІКС в осяжному майбутньому, зокрема через тривалість розгляду питання про членство.

Про це заявив прессекретар президента Казахстану Берік Уалі, повідомляє Tengrinews, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що Астана з зацікавленістю спостерігає за еволюцією БРІКС, а також "підтримує заклики лідерів держав - засновників організації докласти всіх зусиль для побудови справедливого, демократичного світопорядку, вільного від гегемонії будь-яких наддержав".

"Водночас зараз і, швидше за все, в найближчому майбутньому Казахстан утримається від подання заявки до БРІКС, у тому числі з урахуванням багатоступеневого процесу розгляду питання про членство, а також інших моментів, пов'язаних з перспективами розвитку цього об'єднання", - пояснив речник Токаєва.

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За його словами, пропозиції щодо вступу до БРІКС розглядалися президентом Касим-Жомарт Токаєвим "з погляду національних інтересів Казахстану".

Однак поки що Токаєв віддає пріоритет ООН "як універсальній і безальтернативній організації, в якій можна і потрібно обговорювати всі актуальні міжнародні проблеми", додав він.

Уалі повідомив, що Токаєв візьме участь у саміті БРІКС в Казані, де планує виступити 24 жовтня на розширеному засіданні у форматі "аутріч", темою якого буде взаємодія з країнами Глобального Півдня.

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Раніше повідомлялося, що Туреччина подала заявку на вступ у БРІКС.

Об'єднання БРІКС було утворено 2006 року Бразилією, Росією, Індією, Китаєм і Південною Африкою. У 2024 році до групи увійшли Іран, Об'єднані Арабські Емірати, Ефіопія та Єгипет.