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Казахстан відмовився вступати в БРІКС у найближчому майбутньому

Казахстан утримається від вступу в БРІКС

Казахстан утримається від подання заявки до БРІКС в осяжному майбутньому, зокрема через тривалість розгляду питання про членство.

Про це заявив прессекретар президента Казахстану Берік Уалі, повідомляє Tengrinews, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що Астана з зацікавленістю спостерігає за еволюцією БРІКС, а також "підтримує заклики лідерів держав - засновників організації докласти всіх зусиль для побудови справедливого, демократичного світопорядку, вільного від гегемонії будь-яких наддержав".

"Водночас зараз і, швидше за все, в найближчому майбутньому Казахстан утримається від подання заявки до БРІКС, у тому числі з урахуванням багатоступеневого процесу розгляду питання про членство, а також інших моментів, пов'язаних з перспективами розвитку цього об'єднання", - пояснив речник Токаєва.

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За його словами, пропозиції щодо вступу до БРІКС розглядалися президентом Касим-Жомарт Токаєвим "з погляду національних інтересів Казахстану".

Однак поки що Токаєв віддає пріоритет ООН "як універсальній і безальтернативній організації, в якій можна і потрібно обговорювати всі актуальні міжнародні проблеми", додав він.

Уалі повідомив, що Токаєв візьме участь у саміті БРІКС в Казані, де планує виступити 24 жовтня на розширеному засіданні у форматі "аутріч", темою якого буде взаємодія з країнами Глобального Півдня.

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Раніше повідомлялося, що Туреччина подала заявку на вступ у БРІКС.

Об'єднання БРІКС було утворено 2006 року Бразилією, Росією, Індією, Китаєм і Південною Африкою. У 2024 році до групи увійшли Іран, Об'єднані Арабські Емірати, Ефіопія та Єгипет.

Автор: 

Казахстан (874) Токаєв Касим-Жомарт (85) БРІКС (63)


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Топ коментарі
+7
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16.10.2024 15:11
+4
Китай - це і є БРІКС. Казахи просто не хочуть ділитись з рашкою тим баблом, що їм відсипає Китай. Ну і з Європою не хочуть сваритись. А так, якщо Китай накаже казахам вступити хоч в БРІКС, хоч в склад Китаю на правах автономії - казахи так і зроблять. Нажаль, надто багато китайських інвестицій в казахській економіці
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16.10.2024 14:58
+2
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16.10.2024 15:17
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Китай пріоритетніший.
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16.10.2024 14:51 Відповісти
Китай - це і є БРІКС. Казахи просто не хочуть ділитись з рашкою тим баблом, що їм відсипає Китай. Ну і з Європою не хочуть сваритись. А так, якщо Китай накаже казахам вступити хоч в БРІКС, хоч в склад Китаю на правах автономії - казахи так і зроблять. Нажаль, надто багато китайських інвестицій в казахській економіці
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16.10.2024 14:58 Відповісти
Вони намагаються тримати баланс, між КНР і РФ.

Інші гравці там присутні, але то дійні корови з яких стрижуть бабло. В основному в сфері видобутку копалин "Chevron", "Shell», "Agip"
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16.10.2024 15:41 Відповісти
Один дзвінок - і все ясно, на чию там користь сходиться баланс.
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16.10.2024 16:24 Відповісти
буде война . ху@ло еще не издох .
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16.10.2024 14:53 Відповісти
Досить незрозумілий хід Токаєва. Адже китай дасть вказівку і навряд чи йому ухилитися. Про ООН, цієї огидно кислої організації, швидше за все він брякнув заради пристойності, не більше того. Ціну собі набиває або хоче показати, що він теж фігура серйозна, а не пішак
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16.10.2024 14:58 Відповісти
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16.10.2024 15:11 Відповісти
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16.10.2024 15:17 Відповісти
замість казахстану примуть Абхазію
та Осетію
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16.10.2024 15:58 Відповісти
вільного від гегемонії будь-яких наддержав
росія - вже не "свєрхдєржава"?
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16.10.2024 16:23 Відповісти
Приклад розумної двостульної політики. Що мені завжди подобалося в азіатах з особистого досвіду, вони не вміють "думати серцем", ніякої моралі, завжди чистий прагматизм.
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16.10.2024 18:03 Відповісти
"Уалим от этого БРИКСа подальше" - решил Назар Баев
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16.10.2024 19:02 Відповісти
 
 