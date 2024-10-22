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Вірменія не обговорює можливість вступу до БРІКС, - віцепрем’єр Григорян

Віцепрем’єр-міністр Вірменії Мгер Григорян

Вірменія братиме участь у саміті БРІКС в Росії, але не розглядає можливість вступу до організації в найближчому майбутньому.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр Вірменії Мгер Григорян виданню News.am, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, на цьому етапі країна не обговорює можливість вступу в асоціацію.

"Зараз дуже важко дати таку оцінку. Ще має бути достатньо дискусій про консолідацію в рамках БРІКС, щоб ми могли зрозуміти, що це за процес, чи буде це, чи ні, чи можливо це, чи ні", - заявив Григорян у відповідь на запитання про перспективи вступу до БРІКС.

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Раніше речник Токаєва заявив, що Казахстан у найближчому майбутньому не збирається подавати заявку на вступ у БРІКС.

Нагадаємо, у саміті БРІКС в Казані візьмуть участь лідер Китаю Сі Цзіньпін та прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді, тоді як президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва скасував свою поїздку через травму голови, яку він дістав незадовго до початку саміту.

Автор: 

Вірменія (738) БРІКС (63)


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Как так? Вон скоро вся Европа в БРИКС вступит. Даже Гюттерюша послали на разведку. Хотя БРИКС ето так же смешно как и СНГ. Фактически же решения и всем командовать будут из кремля а остальніе будут на побегушках и приезжать раз в пол года к ***** лизать сапоги
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22.10.2024 10:52 Відповісти
***** еще не закончив войну уже собрал вокруг себя более 20-ти государств и международніх организаций. Можете представить себе что будет если Украина согласится на переговоры и капитуляцию. Все сразу же друг перед друга побегут к ***** на поклон востанавливать отношения. Украина же вообще перестанет существовать на международной арене и никакие гарантии и обещания никто не будет выполнять. Остатки просто скормят ***** молча лишь бы не начинать вайну апять. Поетому как бы небыло странно Украине вообще не выгоден мир пока Сосия не распадется на части и кремлевский режим рухнет.
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22.10.2024 10:59 Відповісти
Дядечко Сі буде лизати чоботи у *****? Щось я сумніваюсь
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22.10.2024 11:43 Відповісти
Китайці надто хитродупі щоб влаштовувати той цирковий брікс у себе. Для цього є кріпосні і жадібні дурники по типу лули
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22.10.2024 11:50 Відповісти
Віддався лише на півшишечки, бо мало заплатили.
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22.10.2024 10:56 Відповісти
вже були в ОДКБ.. щось не дуже допомогло))
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22.10.2024 11:17 Відповісти
Бо є звичайні прості хвойди, а горді путани
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22.10.2024 11:48 Відповісти
 
 