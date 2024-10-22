Вірменія не обговорює можливість вступу до БРІКС, - віцепрем’єр Григорян

Вірменія братиме участь у саміті БРІКС в Росії, але не розглядає можливість вступу до організації в найближчому майбутньому.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр Вірменії Мгер Григорян виданню News.am, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, на цьому етапі країна не обговорює можливість вступу в асоціацію.

"Зараз дуже важко дати таку оцінку. Ще має бути достатньо дискусій про консолідацію в рамках БРІКС, щоб ми могли зрозуміти, що це за процес, чи буде це, чи ні, чи можливо це, чи ні", - заявив Григорян у відповідь на запитання про перспективи вступу до БРІКС.

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Раніше речник Токаєва заявив, що Казахстан у найближчому майбутньому не збирається подавати заявку на вступ у БРІКС.

Нагадаємо, у саміті БРІКС в Казані візьмуть участь лідер Китаю Сі Цзіньпін та прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді, тоді як президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва скасував свою поїздку через травму голови, яку він дістав незадовго до початку саміту.