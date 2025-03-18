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Новости Мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией
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Украина приветствует Азербайджан и Армению с согласованием текста Соглашения об установлении мира, - МИД

Мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией: МИД Украины отреагировал

Министерство иностранных дел Украины поздравило Азербайджан и Армению с согласованием текста Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений.

Об этом говорится в заявлении ведомства, передает Цензор.НЕТ.

"Расцениваем успешное завершение переговоров как важный этап на пути к установлению справедливого и прочного мира на Южном Кавказе", - отметили в МИД.

В ведомстве подчеркнули, что Украина поддерживает нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией и будет приветствовать подписание этого важного соглашения уже в ближайшее время.

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Что предшествовало?

Напомним, 13 марта министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сообщил, что Азербайджан и Армения закончили согласование текста мирного соглашения, которое должно завершить конфликт, который длится несколько десятилетий и разворачивался преимущественно вокруг Нагорного Карабаха.

МИД Армении подтвердил, что страна приняла предложения Баку по двум ранее несогласованным пунктам и со своей стороны согласовала соглашение "Об установлении мира и межгосударственных отношений между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой".

19 сентября 2023 года в министерстве обороны Азербайджана объявили о начале "антитеррористических мероприятий" в Нагорном Карабахе для "восстановления конституционного строя".

20 сентября непризнанный Нагорный Карабах капитулировал. Президент Азербайджана заявил, что страна за сутки "выполнила все задачи антитеррористической операции" и "восстановила суверенитет".

30 сентября Азербайджан признал территориальную целостность Армении.

Непризнанный Нагорный Карабах прекратил свое существование с 1 января 2024 года.

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Автор: 

Азербайджан (791) Армения (829) МИД (6939) Нагорный Карабах (471)


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Топ комментарии
+2
нічьо кацап - все буде добре
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18.03.2025 19:22
+2
ясне діло.
азербайджан повернув своє. арменія в черговий раз, була обісцяна кацапами.
тепер миру мир! справедливий мир.
коли ми повернемо, все до останнього сантиметру, в міжнародно визнані кордони, то це і буде наш справедливий мир.
будь який інший мир, у сраку запихайте!
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18.03.2025 19:23
+2
Пашинян - розумна людина... Він зумів достойно вивести Вірменію з тієї паскудної ситуації, в яку її затягли кацапи та вірменські шовіністи, ще в 90-ті.... Ця підарасня, спираючись на російські багнети, розпалила сепаратистські настрої в Нагірному Карабаху, захопили третину території Азербайджану, вигнали звідти жителів... І ніхєра три десятки років не зробили, для відновлення зруйнованого! (Типова кацапська тактика - прийти, "насрать", і з гордим виглядом сидіть посеред руїн, пишаючись завойованим). А коли "отримали по морді" - як щури, розбіглись по норах... А Пашинян мусив "розгрібать" ними "насране"...

В результаті військового конфлікту у Нагірному Карабаху у світі з»явилося на дві країни - «брехуни і боягузи»… Вірменія і Росія…

Перша звинувачує другу в тому, що обіцяла допомогу, однак, не послала своїх «ваньок», з псковської дивізії, для» відстоювання «історичних земель Арцаху", для вірменського народу…

Друга, першу - в тому, що «вірменський народ Арцаху» не захотів воювать за свою землю, хоча Росія дала їм купу зброї…
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18.03.2025 19:31
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Пашинян - розумна людина... Він зумів достойно вивести Вірменію з тієї паскудної ситуації, в яку її затягли кацапи та вірменські шовіністи, ще в 90-ті.... Ця підарасня, спираючись на російські багнети, розпалила сепаратистські настрої в Нагірному Карабаху, захопили третину території Азербайджану, вигнали звідти жителів... І ніхєра три десятки років не зробили, для відновлення зруйнованого! (Типова кацапська тактика - прийти, "насрать", і з гордим виглядом сидіть посеред руїн, пишаючись завойованим). А коли "отримали по морді" - як щури, розбіглись по норах... А Пашинян мусив "розгрібать" ними "насране"...

В результаті військового конфлікту у Нагірному Карабаху у світі з»явилося на дві країни - «брехуни і боягузи»… Вірменія і Росія…

Перша звинувачує другу в тому, що обіцяла допомогу, однак, не послала своїх «ваньок», з псковської дивізії, для» відстоювання «історичних земель Арцаху", для вірменського народу…

Друга, першу - в тому, що «вірменський народ Арцаху» не захотів воювать за свою землю, хоча Росія дала їм купу зброї…
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18.03.2025 19:31 Ответить
Це добра ознака у світлі того як Турції гуртується з ЄС
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18.03.2025 19:18 Ответить
нічьо кацап - все буде добре
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18.03.2025 19:22 Ответить
не будет
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18.03.2025 19:23 Ответить
Кацапе! Не суди по собі... Азербайджан повернув собі свою власну територію... Йому вірменська земля не потрібна... Це ви ніяк "нажертися" не можете...
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18.03.2025 19:33 Ответить
Вафлист дырявый подмойся засранец или майкой подотрись!!🤡🥳🤪🤣🤣
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18.03.2025 19:40 Ответить
Кацапе! Не суди по собі... На відміну від вас, ми вміємо користуваться туалетним папером... І у нас його виробляють у достатній кількості... Це тільки кацапня витирає сраку пальцем, а потім пальці - туалетним папером...
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18.03.2025 20:01 Ответить
ясне діло.
азербайджан повернув своє. арменія в черговий раз, була обісцяна кацапами.
тепер миру мир! справедливий мир.
коли ми повернемо, все до останнього сантиметру, в міжнародно визнані кордони, то це і буде наш справедливий мир.
будь який інший мир, у сраку запихайте!
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18.03.2025 19:23 Ответить
Проти Азербайджану воювала країна, яка в 3 рази менша.
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18.03.2025 20:44 Ответить
Це ти про Росію? Бо в 90-ті саме російські війська були головною ударною силою при завоюванні вірменами території Азербайджану... А на другий раз, кацапня вже "сиділа по вуха" у підготовці до війни з Україною, і ніякої значної допомоги вірменам надавать не могла...
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18.03.2025 20:53 Ответить
От саме тому, що кацапня відмовилась надавати свою допомогу, Азербайджану і вдалось забрати назад свої землі. У Вірменії, повторюю, яка в 3 рази МЕНША.
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18.03.2025 20:59 Ответить
А ти - проти? Україна разів у "...надцять" менша Росії... І що далі?
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18.03.2025 21:11 Ответить
Згоден... Дай мені свій вік і здорову ногу. Бо у мене з 2016-го - протезована...
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19.03.2025 00:14 Ответить
Скажи мені, будь ласка - а чого ти тоді сюди прийшов і ТРИНДИШ незрозуміло ЩО, незрозуміло, ЧОМУ, і незрозуміло, ДЛЯ ЧОГО?
Відповім тобі конкретно, на твої питання: "МУДАКАМ, що втекли з України, цього не зрозуміть... Бо для ВАС Батьківщина - це те місце, де можна смачно поїсти, солодко попить і м"яко поспать..." Ви Батьківщину міряєте саме за ЦИМИ параметрами...
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19.03.2025 02:04 Ответить
"Дідусю"! От приїдь з "Великобританії", і покажи мені приклад... Але здається мені, що у тебе Бірмінгем - правіше Долгопрудного...
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19.03.2025 09:09 Ответить
Хреститись треба, якщо здається. Я в Україні.
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19.03.2025 10:13 Ответить
Вірю... От "кривавими слізьми плачу" - але ВІРЮ!!!
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19.03.2025 10:19 Ответить
МЗС так би піклувалось про популяризації України в світі і показувало світу про злочини і геноцид рашиських варварів проти українського народу.
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18.03.2025 19:23 Ответить
Без ***** все подписуется.
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18.03.2025 19:37 Ответить
Давно надо было армянам пойти на мир. Но нет, когда за спиной стояла русня - были очень дерзкими. Как израиль прям. Тоже чуя за спиной США дерзкий.
Но если армяне реально настроены на мир - то это очень правильный шаг. Еще бы всех дашнаков закрыть.
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18.03.2025 19:48 Ответить
Завжди подобався Армянський коньяк.
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18.03.2025 20:36 Ответить
 
 