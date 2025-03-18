Украина приветствует Азербайджан и Армению с согласованием текста Соглашения об установлении мира, - МИД

Министерство иностранных дел Украины поздравило Азербайджан и Армению с согласованием текста Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений.

Об этом говорится в заявлении ведомства, передает Цензор.НЕТ.

"Расцениваем успешное завершение переговоров как важный этап на пути к установлению справедливого и прочного мира на Южном Кавказе", - отметили в МИД.

В ведомстве подчеркнули, что Украина поддерживает нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией и будет приветствовать подписание этого важного соглашения уже в ближайшее время.

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Что предшествовало?

Напомним, 13 марта министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сообщил, что Азербайджан и Армения закончили согласование текста мирного соглашения, которое должно завершить конфликт, который длится несколько десятилетий и разворачивался преимущественно вокруг Нагорного Карабаха.

МИД Армении подтвердил, что страна приняла предложения Баку по двум ранее несогласованным пунктам и со своей стороны согласовала соглашение "Об установлении мира и межгосударственных отношений между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой".

19 сентября 2023 года в министерстве обороны Азербайджана объявили о начале "антитеррористических мероприятий" в Нагорном Карабахе для "восстановления конституционного строя".

20 сентября непризнанный Нагорный Карабах капитулировал. Президент Азербайджана заявил, что страна за сутки "выполнила все задачи антитеррористической операции" и "восстановила суверенитет".

30 сентября Азербайджан признал территориальную целостность Армении.

Непризнанный Нагорный Карабах прекратил свое существование с 1 января 2024 года.

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