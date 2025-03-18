Украина приветствует Азербайджан и Армению с согласованием текста Соглашения об установлении мира, - МИД
Министерство иностранных дел Украины поздравило Азербайджан и Армению с согласованием текста Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений.
Об этом говорится в заявлении ведомства, передает Цензор.НЕТ.
"Расцениваем успешное завершение переговоров как важный этап на пути к установлению справедливого и прочного мира на Южном Кавказе", - отметили в МИД.
В ведомстве подчеркнули, что Украина поддерживает нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией и будет приветствовать подписание этого важного соглашения уже в ближайшее время.
Что предшествовало?
Напомним, 13 марта министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сообщил, что Азербайджан и Армения закончили согласование текста мирного соглашения, которое должно завершить конфликт, который длится несколько десятилетий и разворачивался преимущественно вокруг Нагорного Карабаха.
МИД Армении подтвердил, что страна приняла предложения Баку по двум ранее несогласованным пунктам и со своей стороны согласовала соглашение "Об установлении мира и межгосударственных отношений между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой".
19 сентября 2023 года в министерстве обороны Азербайджана объявили о начале "антитеррористических мероприятий" в Нагорном Карабахе для "восстановления конституционного строя".
20 сентября непризнанный Нагорный Карабах капитулировал. Президент Азербайджана заявил, что страна за сутки "выполнила все задачи антитеррористической операции" и "восстановила суверенитет".
30 сентября Азербайджан признал территориальную целостность Армении.
Непризнанный Нагорный Карабах прекратил свое существование с 1 января 2024 года.
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азербайджан повернув своє. арменія в черговий раз, була обісцяна кацапами.
тепер миру мир! справедливий мир.
коли ми повернемо, все до останнього сантиметру, в міжнародно визнані кордони, то це і буде наш справедливий мир.
будь який інший мир, у сраку запихайте!
Відповім тобі конкретно, на твої питання: "МУДАКАМ, що втекли з України, цього не зрозуміть... Бо для ВАС Батьківщина - це те місце, де можна смачно поїсти, солодко попить і м"яко поспать..." Ви Батьківщину міряєте саме за ЦИМИ параметрами...
Но если армяне реально настроены на мир - то это очень правильный шаг. Еще бы всех дашнаков закрыть.