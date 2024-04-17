Российские "миротворцы" выходят из Карабаха, контролируемого Азербайджаном
Российские военные выводят своих "миротворцев" с территории бывшей непризнанной республики Нагорный Карабах, которую сейчас в результате боевых действий контролирует Азербайджан.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на азербайджанское агентство АРА.
Первый состав и военная техника "Миротворческого контингента" покинули территорию храма Худаванг в Кяльбаджарском районе. Контингент россиян вышел оттуда всего несколько дней назад и туда зашла азербайджанская полиция.
"Тем самым начался процесс вывода российского "миротворческого" контингента с территории Азербайджана", - говорится в сообщении.
Как передает Украинская правда, издание Musavat со ссылкой на "надежные источники" утверждает, что начат процесс окончательного выхода российского контингента с местности Азербайджана.
По его информации, также продолжается вывод россиян из базы в Ходжале. "Ожидается, что исторический и большой процесс завершится через несколько дней. Этим Азербайджан восстанавливает полный суверенный контроль над Карабахом и всеми его землями", - пишет Musavat.
Что предшествовало
Напомним, российские "миротворцы" были размещены в Карабахе по итогам трехстороннего заявления, подписанного 10 ноября 2020 года между лидерами Азербайджана, России и Армении. Азербайджан вернул Карабах под свой контроль в ходе однодневной военной операции 19 сентября 2023 года. После этого из Карабаха в Армению выехали более 100 тысяч этнических армян.
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взяли злили свої землі...
валютою є рубль.
То в НКР був Вірменський драм.
Багатьох вже немає або вони покинули цю прокляту урядом землю.
Скаже: добре, ми залишаємо загарбникам землі. Зате у нас не буде конфлікту...
"із Карабаху, який контролює Азербайджан"
а а з території Азербайджану!
Може почитаємо? https://en.wikipedia.org/wiki/Mongol_invasions_of_Azerbaijan
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Азербайджанці ніколи не були у складі Золотої Орди
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Подивіться на карту. Де Золота Орда, і де Азербайджан. Закавказзя ніколи не було частиною Золотої Орди.
До речі, місто Тебріз, - це столиця іранского Азербайджану (який становить три чверті від Азербайджану загалом, як такого). Ви, мабуть, не знали, що Золота Орда, - це не Монгольська імперія, - це лише одна з її частин після розпаду. Улус Джучі.