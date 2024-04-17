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Российские "миротворцы" выходят из Карабаха, контролируемого Азербайджаном

карабах,миротворці,російські,нагірний

Российские военные выводят своих "миротворцев" с территории бывшей непризнанной республики Нагорный Карабах, которую сейчас в результате боевых действий контролирует Азербайджан.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на азербайджанское агентство АРА.

Первый состав и военная техника "Миротворческого контингента" покинули территорию храма Худаванг в Кяльбаджарском районе. Контингент россиян вышел оттуда всего несколько дней назад и туда зашла азербайджанская полиция.

"Тем самым начался процесс вывода российского "миротворческого" контингента с территории Азербайджана", - говорится в сообщении.

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Как передает Украинская правда, издание Musavat со ссылкой на "надежные источники" утверждает, что начат процесс окончательного выхода российского контингента с местности Азербайджана.

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По его информации, также продолжается вывод россиян из базы в Ходжале. "Ожидается, что исторический и большой процесс завершится через несколько дней. Этим Азербайджан восстанавливает полный суверенный контроль над Карабахом и всеми его землями", - пишет Musavat.

Что предшествовало

Напомним, российские "миротворцы" были размещены в Карабахе по итогам трехстороннего заявления, подписанного 10 ноября 2020 года между лидерами Азербайджана, России и Армении. Азербайджан вернул Карабах под свой контроль в ходе однодневной военной операции 19 сентября 2023 года. После этого из Карабаха в Армению выехали более 100 тысяч этнических армян.

Автор: 

Азербайджан (790) армия РФ (19026) россия (95339) Нагорный Карабах (471)


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Топ комментарии
+24
не
"із Карабаху, який контролює Азербайджан"
а а з території Азербайджану!
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17.04.2024 13:07
+18
Історична подія: вперше після розпаду СРСР москва втратила фактичний контроль над своїм ексклавом.
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17.04.2024 12:59
+16
Росийские миротворцы звучит как вкусное гамно
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17.04.2024 13:05
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Історична подія: вперше після розпаду СРСР москва втратила фактичний контроль над своїм ексклавом.
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17.04.2024 12:59 Ответить
вірмени самі собі на думці
взяли злили свої землі...
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17.04.2024 13:14 Ответить
Ари не обісрались, то просто такий хитрий план.
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17.04.2024 13:17 Ответить
то кацапи обісрались. що, вірите в казку, що то саме ари відкололи Карабах у айзерів? там кацапи воювали за ар. і війська свої в Степанакерті тримали усі ці роки...
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17.04.2024 13:42 Ответить
В результаті все одно обісралась москва. Вони визнали втрату фактичного контролю над регіоном, а цього не бувало ще з часів розпаду СРСР. Всюди, куди вони заходили хоч якимось шляхом, вони утримують досі.
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17.04.2024 13:44 Ответить
хоча це ще не остаточна втрата контролю над регіоном. остаточною втратою буде виведення цапських військ з Вірменії і з Грузії.
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17.04.2024 13:50 Ответить
НКР для росії втрачена. Це був десь аналог ПМН або Осетії/Абхазії. Невизнані республіки, де фатично всім керував кремль. Ну, однією менше. Крига скресла, але роботи ще багато, і не факт, що вдасться.
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17.04.2024 13:52 Ответить
якщо в Абхазії, Південній Осетії, Придністровської Молдавської Республіки.
валютою є рубль.
То в НКР був Вірменський драм.
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17.04.2024 14:38 Ответить
У БРСР ходить білоруський рубель, це якось заважає москві користуватись БРСР в своїх інтересах?
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17.04.2024 14:41 Ответить
Вірмени воювали за свій Карабах.
Багатьох вже немає або вони покинули цю прокляту урядом землю.
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17.04.2024 14:45 Ответить
Як мешканці Донецьку та Луганську - за свої ДНР і ЛНР?
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17.04.2024 14:47 Ответить
Як ваш майбутній президент.
Скаже: добре, ми залишаємо загарбникам землі. Зате у нас не буде конфлікту...
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17.04.2024 14:49 Ответить
Який ще "наш майбутній президент"?
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17.04.2024 14:50 Ответить
Не потрібно на Василя звертати увагу це руснявий цап , не більше .
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17.04.2024 15:01 Ответить
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17.04.2024 13:01 Ответить
Виводять своїх мародерів
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17.04.2024 13:02 Ответить
Росийские миротворцы звучит как вкусное гамно
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17.04.2024 13:05 Ответить
Як лайно,загорнуте в блискучу обготку...
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17.04.2024 14:30 Ответить
не
"із Карабаху, який контролює Азербайджан"
а а з території Азербайджану!
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17.04.2024 13:07 Ответить
Зустрічайте їх в Україні
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17.04.2024 13:07 Ответить
не факт. вони швидше всього у Вірменії їх залишать. для контролю Пашиняна, щоб з Макроном і Брюсселем шури-мури не крутив.
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17.04.2024 13:45 Ответить
С одной стороны хорошо что рашистов выгнали в очередной раз из чужой страны, с другой стороны ети *росийские миротворцы* завтра будут уже на дамбасе штурмовать наши города чтобы миротворствовать в захваченных домах украинцев.
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17.04.2024 13:09 Ответить
А тепер з Придністров'я нехай *******. Тільки є нюанс - без техніки і одразу до українського полону)
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17.04.2024 13:09 Ответить
Перш ніж русня забралась з Азербайджану, арам двічі там надавали по пиці азербайджанці.
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17.04.2024 13:15 Ответить
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17.04.2024 13:11 Ответить
Хай уй...бують також з України, Придністров'я, Абхазії, Осетії. Кацапи повинні знаходитися тільки на болотах і то не надовго, бо їхнє місце в ПЕКЛІ!
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17.04.2024 13:17 Ответить
Найцікавіше буде, коли азербайджанці, як нащадки Золотої Орди (і всі інші тюркомовні народи також) почнуть виставляти претензії вже до кацапстану.
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17.04.2024 13:27 Ответить
Азербайджанці ніколи не були у складі Золотої Орди. Так само, як і турки. Сельджукські султани вже правили землями Ірану, Іраку, Малої Азії за два століття до походів Чінгісхана.
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17.04.2024 15:36 Ответить
OH RLY ?

Може почитаємо? https://en.wikipedia.org/wiki/Mongol_invasions_of_Azerbaijan
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17.04.2024 17:08 Ответить
азербайджанці, як нащадки Золотої Орди
***********
Азербайджанці ніколи не були у складі Золотої Орди
*************
Подивіться на карту. Де Золота Орда, і де Азербайджан. Закавказзя ніколи не було частиною Золотої Орди.
До речі, місто Тебріз, - це столиця іранского Азербайджану (який становить три чверті від Азербайджану загалом, як такого). Ви, мабуть, не знали, що Золота Орда, - це не Монгольська імперія, - це лише одна з її частин після розпаду. Улус Джучі.

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17.04.2024 17:46 Ответить
Гм, все дуже заплутано %-) . Визнаю.
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17.04.2024 17:48 Ответить
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17.04.2024 14:18 Ответить
М'ясо - пофіг, скільки техніки втрачено - ось головне питання.
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17.04.2024 14:29 Ответить
Получили ногой под сраку наконец-то
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17.04.2024 15:19 Ответить
Блакитни шоломы, биляд.
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17.04.2024 15:19 Ответить
Україна з Придністров'ям втрачає час. Давно треба цей гнидник російський почистити і виміняти полонених військових росіян на наших бранців
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17.04.2024 15:44 Ответить
СЛАВА УКРАИНЕ!
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17.04.2024 21:11 Ответить
 
 