Российские "миротворцы" выходят из Карабаха, контролируемого Азербайджаном

Российские военные выводят своих "миротворцев" с территории бывшей непризнанной республики Нагорный Карабах, которую сейчас в результате боевых действий контролирует Азербайджан.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на азербайджанское агентство АРА.

Первый состав и военная техника "Миротворческого контингента" покинули территорию храма Худаванг в Кяльбаджарском районе. Контингент россиян вышел оттуда всего несколько дней назад и туда зашла азербайджанская полиция.

"Тем самым начался процесс вывода российского "миротворческого" контингента с территории Азербайджана", - говорится в сообщении.

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Как передает Украинская правда, издание Musavat со ссылкой на "надежные источники" утверждает, что начат процесс окончательного выхода российского контингента с местности Азербайджана.

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По его информации, также продолжается вывод россиян из базы в Ходжале. "Ожидается, что исторический и большой процесс завершится через несколько дней. Этим Азербайджан восстанавливает полный суверенный контроль над Карабахом и всеми его землями", - пишет Musavat.

Что предшествовало

Напомним, российские "миротворцы" были размещены в Карабахе по итогам трехстороннего заявления, подписанного 10 ноября 2020 года между лидерами Азербайджана, России и Армении. Азербайджан вернул Карабах под свой контроль в ходе однодневной военной операции 19 сентября 2023 года. После этого из Карабаха в Армению выехали более 100 тысяч этнических армян.