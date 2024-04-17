Російські "миротворці" виходять із Карабаху, який контролює Азербайджан

Російські військові виводять своїх "миротворців" з території колишньої невизнаної республіки Нагірний Карабах, яку зараз внаслідок бойових дій контролює Азербайджан.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на азербайджанське агентство АРА.

Перший склад і військова техніка "миротворчого контингенту" покинули територію храму Худаванг у Кяльбаджарському районі. Контингент росіян вийшов звідти всього кілька днів тому і наразі туди зайшла азербайджанська поліція.

"Тим самим почався процес виведення російського "миротворчого" контингенту з території Азербайджану", - йдеться у повідомленні.

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Як передає Українська правда, видання Musavat із посиланням на "надійні джерела" стверджує, що розпочато процес остаточного виходу російського контингенту з території Азербайджану.

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За його інформацією, також триває виведення росіян з бази в Ходжали. "Очікується, що історичний і великий процес завершиться за кілька днів. Цим Азербайджан відновлює повний суверенний контроль над Карабахом і всіма його землями", - пише Musavat.

Що передувало

Нагадаємо, російські "миротворці" були розміщені в Карабаху за підсумками тристоронньої заяви, підписаної 10 листопада 2020 року між лідерами Азербайджану, Росії та Вірменії. Азербайджан повернув Карабах під свій контроль в ході одноденної військової операції 19 вересня 2023 року. Після цього з Карабаху до Вірменії виїхали понад 100 тисяч етнічних вірменів.