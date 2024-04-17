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Російські "миротворці" виходять із Карабаху, який контролює Азербайджан

карабах,миротворці,російські,нагірний

Російські військові виводять своїх "миротворців" з території колишньої невизнаної республіки Нагірний Карабах, яку зараз внаслідок бойових дій контролює Азербайджан.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на азербайджанське агентство АРА.

Перший склад і військова техніка "миротворчого контингенту" покинули територію храму Худаванг у Кяльбаджарському районі. Контингент росіян вийшов звідти всього кілька днів тому і наразі туди зайшла азербайджанська поліція.

"Тим самим почався процес виведення російського "миротворчого" контингенту з території Азербайджану", - йдеться у повідомленні.

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Як передає Українська правда, видання Musavat із посиланням на "надійні джерела" стверджує, що розпочато процес остаточного виходу російського контингенту з території Азербайджану.

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За його інформацією, також триває виведення росіян з бази в Ходжали. "Очікується, що історичний і великий процес завершиться за кілька днів. Цим Азербайджан відновлює повний суверенний контроль над Карабахом і всіма його землями", - пише Musavat.

Що передувало

Нагадаємо, російські "миротворці" були розміщені в Карабаху за підсумками тристоронньої заяви, підписаної 10 листопада 2020 року між лідерами Азербайджану, Росії та Вірменії. Азербайджан повернув Карабах під свій контроль в ході одноденної військової операції 19 вересня 2023 року. Після цього з Карабаху до Вірменії виїхали понад 100 тисяч етнічних вірменів.

Автор: 

Азербайджан (854) армія рф (17176) росія (64895) Нагірний Карабах (466)


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Топ коментарі
+24
не
"із Карабаху, який контролює Азербайджан"
а а з території Азербайджану!
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17.04.2024 13:07
+18
Історична подія: вперше після розпаду СРСР москва втратила фактичний контроль над своїм ексклавом.
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17.04.2024 12:59
+16
Росийские миротворцы звучит как вкусное гамно
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17.04.2024 13:05
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Історична подія: вперше після розпаду СРСР москва втратила фактичний контроль над своїм ексклавом.
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17.04.2024 12:59 Відповісти
вірмени самі собі на думці
взяли злили свої землі...
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17.04.2024 13:14 Відповісти
Ари не обісрались, то просто такий хитрий план.
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17.04.2024 13:17 Відповісти
то кацапи обісрались. що, вірите в казку, що то саме ари відкололи Карабах у айзерів? там кацапи воювали за ар. і війська свої в Степанакерті тримали усі ці роки...
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17.04.2024 13:42 Відповісти
В результаті все одно обісралась москва. Вони визнали втрату фактичного контролю над регіоном, а цього не бувало ще з часів розпаду СРСР. Всюди, куди вони заходили хоч якимось шляхом, вони утримують досі.
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17.04.2024 13:44 Відповісти
хоча це ще не остаточна втрата контролю над регіоном. остаточною втратою буде виведення цапських військ з Вірменії і з Грузії.
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17.04.2024 13:50 Відповісти
НКР для росії втрачена. Це був десь аналог ПМН або Осетії/Абхазії. Невизнані республіки, де фатично всім керував кремль. Ну, однією менше. Крига скресла, але роботи ще багато, і не факт, що вдасться.
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17.04.2024 13:52 Відповісти
якщо в Абхазії, Південній Осетії, Придністровської Молдавської Республіки.
валютою є рубль.
То в НКР був Вірменський драм.
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17.04.2024 14:38 Відповісти
У БРСР ходить білоруський рубель, це якось заважає москві користуватись БРСР в своїх інтересах?
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17.04.2024 14:41 Відповісти
Вірмени воювали за свій Карабах.
Багатьох вже немає або вони покинули цю прокляту урядом землю.
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17.04.2024 14:45 Відповісти
Як мешканці Донецьку та Луганську - за свої ДНР і ЛНР?
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17.04.2024 14:47 Відповісти
Як ваш майбутній президент.
Скаже: добре, ми залишаємо загарбникам землі. Зате у нас не буде конфлікту...
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17.04.2024 14:49 Відповісти
Який ще "наш майбутній президент"?
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17.04.2024 14:50 Відповісти
Не потрібно на Василя звертати увагу це руснявий цап , не більше .
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17.04.2024 15:01 Відповісти
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17.04.2024 13:01 Відповісти
Виводять своїх мародерів
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17.04.2024 13:02 Відповісти
Росийские миротворцы звучит как вкусное гамно
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17.04.2024 13:05 Відповісти
Як лайно,загорнуте в блискучу обготку...
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17.04.2024 14:30 Відповісти
не
"із Карабаху, який контролює Азербайджан"
а а з території Азербайджану!
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17.04.2024 13:07 Відповісти
Зустрічайте їх в Україні
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17.04.2024 13:07 Відповісти
не факт. вони швидше всього у Вірменії їх залишать. для контролю Пашиняна, щоб з Макроном і Брюсселем шури-мури не крутив.
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17.04.2024 13:45 Відповісти
С одной стороны хорошо что рашистов выгнали в очередной раз из чужой страны, с другой стороны ети *росийские миротворцы* завтра будут уже на дамбасе штурмовать наши города чтобы миротворствовать в захваченных домах украинцев.
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17.04.2024 13:09 Відповісти
А тепер з Придністров'я нехай *******. Тільки є нюанс - без техніки і одразу до українського полону)
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17.04.2024 13:09 Відповісти
Перш ніж русня забралась з Азербайджану, арам двічі там надавали по пиці азербайджанці.
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17.04.2024 13:15 Відповісти
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17.04.2024 13:11 Відповісти
Хай уй...бують також з України, Придністров'я, Абхазії, Осетії. Кацапи повинні знаходитися тільки на болотах і то не надовго, бо їхнє місце в ПЕКЛІ!
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17.04.2024 13:17 Відповісти
Найцікавіше буде, коли азербайджанці, як нащадки Золотої Орди (і всі інші тюркомовні народи також) почнуть виставляти претензії вже до кацапстану.
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17.04.2024 13:27 Відповісти
Азербайджанці ніколи не були у складі Золотої Орди. Так само, як і турки. Сельджукські султани вже правили землями Ірану, Іраку, Малої Азії за два століття до походів Чінгісхана.
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17.04.2024 15:36 Відповісти
OH RLY ?

Може почитаємо? https://en.wikipedia.org/wiki/Mongol_invasions_of_Azerbaijan
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17.04.2024 17:08 Відповісти
азербайджанці, як нащадки Золотої Орди
***********
Азербайджанці ніколи не були у складі Золотої Орди
*************
Подивіться на карту. Де Золота Орда, і де Азербайджан. Закавказзя ніколи не було частиною Золотої Орди.
До речі, місто Тебріз, - це столиця іранского Азербайджану (який становить три чверті від Азербайджану загалом, як такого). Ви, мабуть, не знали, що Золота Орда, - це не Монгольська імперія, - це лише одна з її частин після розпаду. Улус Джучі.

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17.04.2024 17:46 Відповісти
Гм, все дуже заплутано %-) . Визнаю.
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17.04.2024 17:48 Відповісти
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17.04.2024 14:18 Відповісти
М'ясо - пофіг, скільки техніки втрачено - ось головне питання.
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17.04.2024 14:29 Відповісти
Получили ногой под сраку наконец-то
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17.04.2024 15:19 Відповісти
Блакитни шоломы, биляд.
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17.04.2024 15:19 Відповісти
Україна з Придністров'ям втрачає час. Давно треба цей гнидник російський почистити і виміняти полонених військових росіян на наших бранців
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17.04.2024 15:44 Відповісти
СЛАВА УКРАИНЕ!
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17.04.2024 21:11 Відповісти
 
 