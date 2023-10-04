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Азербайджан (837) Вірменія (733) перемовини (2717) Нагірний Карабах (465)

Азербайджан відмовився від переговорів з Вірменією за посередництва ЄС

пашинян,алієв

Баку наполягав, щоб участь у переговорах також брала Туреччина. Та коли Франція й Німеччина виступили проти, відмовився від участі в перемовинах.

Про це повідомила азербайджанська агенція APA, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Видання пише, що у запропонованому Азербайджану п'ятисторонньому форматі Вірменія-Азербайджан-Франція-Німеччина-ЄС "сформувалася антиазербайджанська атмосфера".

"Азербайджану такий формат не потрібен. Баку не бачить необхідності обговорювати проблеми регіону з далекими від регіону країнами. Однак Азербайджан може взяти участь у зустрічі, якщо з'явиться колишній тристоронній формат ЄС-Азербайджан-Вірменія", - йдеться у повідомленні.

Читайте: Росія та США провели таємні переговори напередодні подій в Нагірному Карабаху, - Politico

Особливу увагу азербайджанці приділяють Франції, яка виступає на боці Вірменії, тим самим пояснюючи своє небажання брати участь у діалозі за посередництва Парижу.

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Топ коментарі
+13
Вірменія теж "союзник *****" То хто ж з них "більш союзний" чи "більш ********"?
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04.10.2023 14:51
+11
алієв васал ердогана. без його дозволу він не буде нікому союзником.
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04.10.2023 14:48
+6
На Западе сильное армянское лобби, а Алиев, как ни крути, действительно дружит с ху*лом.
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04.10.2023 14:49
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Ясен хер буде антиазербайджанська атмосфера. Бо алієв союзник *****, нічого дивного...
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04.10.2023 14:42 Відповісти
алієв васал ердогана. без його дозволу він не буде нікому союзником.
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04.10.2023 14:48 Відповісти
То ж так,без Турції він би не переміг. Та й вони один народ,усе логічно.
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04.10.2023 14:55 Відповісти
Логічно?

Авторітарниц режим Алиеаа та авторітарний режим єрдогана це одне і теж.

Демократичні країни до яких тягнеться Вірменія , як і Україна, султанам не потрібні.

Бо там нема демократії та Прав Людини. Там «інші цінності»…
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04.10.2023 15:17 Відповісти
Згоден, окрім - "до яких тягнеться Вірменія". Тепер вони швиденько шукають "кришу".
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04.10.2023 20:20 Відповісти
Тролі, а навіщо вам Алієв здався? Він наче із Україною проти вас не воює?,
Чи просто- "побільше вкидів, тупих і дурнуватих" ?
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04.10.2023 15:48 Відповісти
На Западе сильное армянское лобби, а Алиев, как ни крути, действительно дружит с ху*лом.
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04.10.2023 14:49 Відповісти
алієв союзник *****? У чому?
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04.10.2023 14:49 Відповісти
Просто путін симпатизує усім авторитарним беззмінним правителям.
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04.10.2023 15:00 Відповісти
У всьому, причом вже давно. А за два дні до вторгнення ще більше побратались:

https://web.archive.org/web/20220325114049/https://president.az/ru/articles/view/55498
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04.10.2023 18:42 Відповісти
Ага, углубить и расширить = бла бла бла
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04.10.2023 20:35 Відповісти
Вірменія теж "союзник *****" То хто ж з них "більш союзний" чи "більш ********"?
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04.10.2023 14:51 Відповісти
,,,))),, киргизстан,,)) , бо туди хйло іде,,,))),,
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04.10.2023 14:57 Відповісти
вірмени вже не союзник мордору. вже *уйло з мордором в чергове кинув свого союзника.
як взасрашка це робила завжди. за ради своєї вигоди.
ще Бісмарк говорив про ціну папера і договорів з засрашкой єю підписаними.
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04.10.2023 15:03 Відповісти
Не кажіть "гоп"! Пашинян може попити чаю і після траура абсолютно демократично ( хто б в цьому сумнівався ) прем'єром стає проросійський висуванець. Вірменія ще той випадок.
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04.10.2023 16:56 Відповісти
я вам хочу нагадати про розстріл вірменського парламенту, коли рашистський агент проніс в парламент зброю там просто вбив прем'єр-міністра, спікера та ще кілька депутатів, а поранив ще більше. Теж як засіб ведення політики.
Цей агент досі сидить у вірменській в'язниці та чекає, коли його визволять чи обміняють.

У зв'язку з цим у мене лише одне питання - а чому ніхто досі госдуру не розстріляв? Якщо вони так роблять, значить, і з ними так можна
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04.10.2023 17:04 Відповісти
Вірменія « союзник ху&ла» ???!!!

Це мабудь тому коли у еревані був Лавров лунали на всіх вулицях вигуки « Путин- ху&ло!» ?

Чи зараз, коли Вірменія публічно порвала союз з рф на ганчірки ?
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04.10.2023 15:21 Відповісти
Коли я йшов по вулиці лунали такі вигуки.
От отдельных я краснел, а многие расширили мой лексикон, ну и что?

1. Расположена ли в Армении российская военная база?
2. Принимает ли Армения участие в оборонительном блоке совместно с Россией?
3. Какой оф. документ порвала Армения?
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04.10.2023 21:51 Відповісти
Там, нагорі тролі між собою переписуються. Їм просто наказали флуд на будь- які теми розводити.
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04.10.2023 15:50 Відповісти
так було би більш чесно по відношенню до Азербайджану, коли Азербайджан і Туреччина, навпроти Вірменія і Франція. і хтось з посередників збоку - чи ЄС, чи США, ну або Німеччина. головне, щоб без кацапів.
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04.10.2023 15:00 Відповісти
Ага, « честно»…?

Якби рф узяла участь у перемовинах по Україні ? Бо вона ж « не ворог»?

Отак і Турція до Арменіі -« не ворог» … ще з 1915 року коли був генацід армян турками.

Азербайджан це Турція.
Турція це диктатор про владі.
РФ це теж диктатор про владі.

Турція е суітеотивний гравець для України, якій грае за дві команди.
Та заробляння і на Україні , і на рф.

Війна ще не закінчилась. Що викине Турція з українським кримом поки не відомо.

Але чекати можна що за вгодно…
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04.10.2023 15:29 Відповісти
так, чесно. Бо і Франція не є другом Азербайджану, враховуючи велику діаспору вірмен у Франції. тому все паритетно. Вірменія з Францією, Туреччина з Азербайджаном.
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04.10.2023 16:42 Відповісти
саркозі з меркельшою не так вже давно кидали на користь мордору і Грузію і Україну тому вімени і не бажають танцювати на граблях.
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04.10.2023 15:09 Відповісти
З язика зірвали, дякую. Нєфіг "лису микиті" вовків мирити
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04.10.2023 16:04 Відповісти
Вірменія це "латентна" 15 колонія Франції (14 в Африці). З кожної з свої колоній Франція всмоктує в свій ВВП від 30 до 80 мільярдів доларів щорічно. З0 років Франція (на пару з кацапами!) грабувала ресурси Азербайджану в Нагірному Карабаху. І хоче щоб так було вічно. До повного виснаження родовищ. Тому Аліеву "респект".
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04.10.2023 15:10 Відповісти
Аліев е авторітарний лідер, та диктатор.
Як і Ердоган чи ху&ло.

Ніякого респекту диктаторам, які зруйнували світову систему безпеки, створену ще після WWII !
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04.10.2023 15:33 Відповісти
Яким це таким чином Франція "всмоктувала" щось з Арменії?
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04.10.2023 16:28 Відповісти
Французи приватизували ряд конячних заводів в Вірменії. Інавть припинили виробництво знаменитих коячних брендів. Наприклад, найкращий коньяк Вірнменії "Святкови" уже 20 років не виробляється, а кращі коньячні спирти вивозяться у Францію і продаються уже в вигляді французських коньяків. В Нагірному Карабаху є родовища рідкоземельних металів, включаючи літій. Вірмени з цих родовищ не мають ні шиша, але Азербайджан втрачав ресурси, сепаратисти отримували мізерні відсотки на своє існування. Ви думаєте чому кацапський мільярдер Варданан купив собі пост "прєзідєнта Нагірно_карабахської рєспубліки"? Щоб там свій мільярд витратити? Ні-і.. Щоб його потроїти...
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04.10.2023 17:27 Відповісти
Это ПРАВИЛЬНО. Нафуя Баку озабоченные из Брюсселя?
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04.10.2023 15:51 Відповісти
Тролі виють, а караван (Азербайджан) іде.
Перший етап - визволення від окупантів семи областей;
Другий етап - визволення Карабаху;
Третій етап - обидва попередні етапи закріпити на дипломатичному рівні.
І це прерогатива виключно Азербайджану з ким, як і коли проводити консультації переговори, тим паче, що Азербайджан переможець.
А всілякі недруги та тролячо-**** нечисть нехай хоч на вуха стають, від цього вони тільки більш виглядають, як нікчемні покидьки .
Алга Азербайджан!
Дай Бог і нам українцям отримати свою Перемогу та також послати в дупу всіляких макронів і других "глибоко стурбованих".
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04.10.2023 16:04 Відповісти
ну, если прям все согласно правил и международных договоров, то должны быть еще репарации за оккупацию как минимум, там, поиски пострадавших и т.п.
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04.10.2023 17:07 Відповісти
Усе стае зрозумілим та чітким.

Западна цівіліщація - це ЕС, та країнами які обрали цій панрямок -Україна, Арменія, та інші.

Країни диктатури- рф, Турція, Азербайджан, та інші.

Зараз диктатор ху&ло почав війну проти всего цівілізованного світу,
зруйнувавши УСЮ систему безпеки.

Україна виборюе не тільки свое право на Існування, але і захищає Захід від перемоги « диктаторів».

Чи хоче Людство нового Гітлера? З новим рейхом?

Звісно відповідь у Брюселля та Анкара буде різною.
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04.10.2023 16:23 Відповісти
Логічно. Німеччина і Франція вже напосередничали для України.
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04.10.2023 19:09 Відповісти
U Alieva uje kozir v rukax. Zashishaet svoi strategicheskie interesi. A chto franzia i germania? Milnie puziri. Pust priglashaiut i turziu.
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04.10.2023 21:24 Відповісти
Азербайджан добре знає що робить, молодці!
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04.10.2023 21:51 Відповісти
 
 