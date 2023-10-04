Азербайджан відмовився від переговорів з Вірменією за посередництва ЄС
Баку наполягав, щоб участь у переговорах також брала Туреччина. Та коли Франція й Німеччина виступили проти, відмовився від участі в перемовинах.
Про це повідомила азербайджанська агенція APA, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
Видання пише, що у запропонованому Азербайджану п'ятисторонньому форматі Вірменія-Азербайджан-Франція-Німеччина-ЄС "сформувалася антиазербайджанська атмосфера".
"Азербайджану такий формат не потрібен. Баку не бачить необхідності обговорювати проблеми регіону з далекими від регіону країнами. Однак Азербайджан може взяти участь у зустрічі, якщо з'явиться колишній тристоронній формат ЄС-Азербайджан-Вірменія", - йдеться у повідомленні.
Особливу увагу азербайджанці приділяють Франції, яка виступає на боці Вірменії, тим самим пояснюючи своє небажання брати участь у діалозі за посередництва Парижу.
Будь ласка, зачекайте...
Авторітарниц режим Алиеаа та авторітарний режим єрдогана це одне і теж.
Демократичні країни до яких тягнеться Вірменія , як і Україна, султанам не потрібні.
Бо там нема демократії та Прав Людини. Там «інші цінності»…
Чи просто- "побільше вкидів, тупих і дурнуватих" ?
https://web.archive.org/web/20220325114049/https://president.az/ru/articles/view/55498
як взасрашка це робила завжди. за ради своєї вигоди.
ще Бісмарк говорив про ціну папера і договорів з засрашкой єю підписаними.
Цей агент досі сидить у вірменській в'язниці та чекає, коли його визволять чи обміняють.
У зв'язку з цим у мене лише одне питання - а чому ніхто досі госдуру не розстріляв? Якщо вони так роблять, значить, і з ними так можна
Це мабудь тому коли у еревані був Лавров лунали на всіх вулицях вигуки « Путин- ху&ло!» ?
Чи зараз, коли Вірменія публічно порвала союз з рф на ганчірки ?
От отдельных я краснел, а многие расширили мой лексикон, ну и что?
1. Расположена ли в Армении российская военная база?
2. Принимает ли Армения участие в оборонительном блоке совместно с Россией?
3. Какой оф. документ порвала Армения?
Якби рф узяла участь у перемовинах по Україні ? Бо вона ж « не ворог»?
Отак і Турція до Арменіі -« не ворог» … ще з 1915 року коли був генацід армян турками.
Азербайджан це Турція.
Турція це диктатор про владі.
РФ це теж диктатор про владі.
Турція е суітеотивний гравець для України, якій грае за дві команди.
Та заробляння і на Україні , і на рф.
Війна ще не закінчилась. Що викине Турція з українським кримом поки не відомо.
Але чекати можна що за вгодно…
Як і Ердоган чи ху&ло.
Ніякого респекту диктаторам, які зруйнували світову систему безпеки, створену ще після WWII !
Перший етап - визволення від окупантів семи областей;
Другий етап - визволення Карабаху;
Третій етап - обидва попередні етапи закріпити на дипломатичному рівні.
І це прерогатива виключно Азербайджану з ким, як і коли проводити консультації переговори, тим паче, що Азербайджан переможець.
А всілякі недруги та тролячо-**** нечисть нехай хоч на вуха стають, від цього вони тільки більш виглядають, як нікчемні покидьки .
Алга Азербайджан!
Дай Бог і нам українцям отримати свою Перемогу та також послати в дупу всіляких макронів і других "глибоко стурбованих".
Западна цівіліщація - це ЕС, та країнами які обрали цій панрямок -Україна, Арменія, та інші.
Країни диктатури- рф, Турція, Азербайджан, та інші.
Зараз диктатор ху&ло почав війну проти всего цівілізованного світу,
зруйнувавши УСЮ систему безпеки.
Україна виборюе не тільки свое право на Існування, але і захищає Захід від перемоги « диктаторів».
Чи хоче Людство нового Гітлера? З новим рейхом?
Звісно відповідь у Брюселля та Анкара буде різною.