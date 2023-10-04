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Росія та США провели таємні переговори напередодні подій в Нагірному Карабаху, - Politico

карабах

Високопосадовці США та ЄС провели таємні екстрені переговори з представниками Росії у Туреччині за кілька днів до конфлікту в Нагірному Карабаху.

Про це пише видання Politico, передає Цензор.НЕТ.

"Зустріч поза рамками публічності знаменує собою рідкісний – хоча зрештою й невдалий – контакт між Москвою та Заходом щодо серйозних проблем безпеки після того, як напад на Україну в лютому 2022 року підірвав регулярну дипломатію", – зазначає ЗМІ.

Високопоставлений дипломат, обізнаний з дискусіями, зазначив, що зустріч відбулася 17 вересня в Стамбулі в рамках зусиль, спрямованих на те, щоб змусити Азербайджан припинити дев'ятимісячну блокаду Лачинського коридору, що веде до Нагірного Карабаху, і пропустити конвої з гуманітарною допомогою з Вірменії.

За його словами, зустріч була зосереджена на тому, як забезпечити постачання продовольства та палива приблизно для 100 тисяч мешканців Нагірного Карабаху.

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США представляв Луїс Боно, старший радник Вашингтона з переговорів на Кавказі, представник ЄС – Тойво Клаара. РФ направила Ігоря Ховаєва, який є спецпредставником Путіна у відносинах між Вірменією та Азербайджаном.

Як наголошує Politico, така таємна зустріч є прикладом рідкісного контакту між Москвою та Заходом щодо серйозних проблем безпеки після того, як вторгнення президента Росії Путіна в Україну в лютому 2022 року підірвало традиційну дипломатію,

Клаара, аби уникнути непорозумінь зі співрозмовниками, намагався тримати лінії відкритими на багатьох фронтах протягом "останніх років", в тому числі в переговорах з Ховаєвим і заступником міністра закордонних справ Росії Михайлом Галузіним, зазначає дипломат.

Речник Держдепартаменту США відмовився коментувати зустріч.

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Американський посадовець на умовах анонімності пояснив, що дискусії виникли через розуміння того, що Кремль все ще має вплив в регіоні.

"Ми повинні мати можливість працювати з росіянами над цим питанням, тому що вони мають вплив на сторони, тим більше, що ми зараз перебуваємо в нестабільному стані", - додав посадовець.

Раніше повідомлялося, що Міністерство оборони Азербайджану 19 вересня оголосило про проведення в Карабаху "антитерористичних заходів локального характеру з метою відновлення конституційного ладу Азербайджану і припинення провокацій вірменських військових".

Прем'єр-міністр Вірменії Пашинян скликав засідання Ради безпеки для обговорення ситуації у Нагірному Карабаху.

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Міністерство оборони Вірменії заявило, що на території Нагірного Карабаху немає вірменської армії. В уряді Вірменії заявили, що РФ не повідомила їй про "антитерористичну операцію" Баку в Карабаху. У МЗС Росії "занепокоєні" ситуацією у Нагірному Карабаху.

Азербайджан 20 вересня заявив про завершення своєї операції в Нагірному Карабаху. Вірменам, які складуть зброю, в Баку пообіцяли забезпечити вихід із Карабаху. Після цього регіон почали залишати вірмени, які не хочуть жити в Карабаху після його переходу під контроль Азербайджану.

Так званий президент "Нагірно-Карабахської республіки" Самвел Шахраманян підписав указ, що "Республіка Нагірний Карабах" припинить своє існування 1 січня 2024 року.

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Топ коментарі
+5
А Азербайджан був в курсі цих переговорів? бо він по-своєму зняв цю блокаду. )
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04.10.2023 12:17
+3
с вами,русскими свиньями, всё будет по другому-вам скажут по тиливизеру "расходимся"
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04.10.2023 12:34
+2
Де вони ті росіяни там мають, наївні телепні ведуться на роздуту могутність рашки
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04.10.2023 12:15
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Кожний курірую свою зону відповідальності, нічого в цьому анонсі не має цікавого.
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04.10.2023 12:15 Відповісти
Короче, "таємники" усіх сторін знову обісрались!

сери, пери, сєньори, гаспада-таварщі, зараз все вирішує зброя!
пора вже второпати!

Слава Азербайджану!
у тому числі, що поклав на всіх, визволяючи свою землю
Україні треба вчитись
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04.10.2023 13:05 Відповісти
Де вони ті росіяни там мають, наївні телепні ведуться на роздуту могутність рашки
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04.10.2023 12:15 Відповісти
Знову мабуть від США сладкая парочка - глист саліван та бернс, за півтора років памперси не поміняли
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04.10.2023 13:08 Відповісти
А Азербайджан був в курсі цих переговорів? бо він по-своєму зняв цю блокаду. )
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04.10.2023 12:17 Відповісти
азербайджану і не треба бути в курсі. там була Туреччина.
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04.10.2023 12:39 Відповісти
Фрагмент переговоров был запечатлен украинской разведкой:
-Алло, дядюшка Сэм?
-да.
-мы сливаем армяшек!
-понятно, а у меня на ужин курица в соусе.
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04.10.2023 12:19 Відповісти
с вами,русскими свиньями, всё будет по другому-вам скажут по тиливизеру "расходимся"
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04.10.2023 12:34 Відповісти
Агій на ті, слудване! Напіворив - нічим дихтіти! Аби-м ті крипир микнув!
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04.10.2023 12:54 Відповісти
тебя ********* давно уже слили в унитаз...
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04.10.2023 13:05 Відповісти
бот з рашки. реєстрація 04 жовтня 2023. в спам *******.
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04.10.2023 12:43 Відповісти
а кто хотел поговорить изначально? в смысле, инициатор? почти гарантированно - европейсы или штаты. хотя смысл разговорчиков с Хйлом весьма условный, самоуспокоение на минималках.
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04.10.2023 12:46 Відповісти
Теперь Армению ничто не удерживает в орбите РФ. Они были заложниками. Может даже откроют второй фронт.
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04.10.2023 12:49 Відповісти
Интересно как на счёт Украины ведутся закулисные переговоры?
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04.10.2023 12:55 Відповісти
МММ-щику и пчеловоду пора бы задуматься...
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04.10.2023 13:20 Відповісти
Ну що синку, вірмени, допомогли тобі твої ляхи кацапи?
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04.10.2023 13:43 Відповісти
До сіх пір не дійшло, хто насправді союзник кацапів? Азербайджан і кацапи - сюзники. За два дні до вторгення кацапів вони підписали "Декларацию о союзническом взаимодействии между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией". Вірменія останні рокі тримала курс на захід, а кацапи у відповідь давали команду диктатору алієву, свому союзнику, стримувати ці тенденції воєнним шляхом. Ще дехто ******** говорити про Вірменію і оон. А ви подивиться як голосував алієв в оон в важливих для України питаннях. Думаю буде сюрпріз для вас. Немало бабла вливають кацапи, щоб ми важали двух тюркських диктаторів союзниками...
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04.10.2023 14:07 Відповісти
Нет. На данный момент это просто тенденция. Позиция россии меняется по изменению ситуации в регионе.
ПС. Азербайджан нам не союзник, но очень важный партнет.
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04.10.2023 14:57 Відповісти
 
 