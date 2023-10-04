Росія та США провели таємні переговори напередодні подій в Нагірному Карабаху, - Politico
Високопосадовці США та ЄС провели таємні екстрені переговори з представниками Росії у Туреччині за кілька днів до конфлікту в Нагірному Карабаху.
Про це пише видання Politico, передає Цензор.НЕТ.
"Зустріч поза рамками публічності знаменує собою рідкісний – хоча зрештою й невдалий – контакт між Москвою та Заходом щодо серйозних проблем безпеки після того, як напад на Україну в лютому 2022 року підірвав регулярну дипломатію", – зазначає ЗМІ.
Високопоставлений дипломат, обізнаний з дискусіями, зазначив, що зустріч відбулася 17 вересня в Стамбулі в рамках зусиль, спрямованих на те, щоб змусити Азербайджан припинити дев'ятимісячну блокаду Лачинського коридору, що веде до Нагірного Карабаху, і пропустити конвої з гуманітарною допомогою з Вірменії.
За його словами, зустріч була зосереджена на тому, як забезпечити постачання продовольства та палива приблизно для 100 тисяч мешканців Нагірного Карабаху.
США представляв Луїс Боно, старший радник Вашингтона з переговорів на Кавказі, представник ЄС – Тойво Клаара. РФ направила Ігоря Ховаєва, який є спецпредставником Путіна у відносинах між Вірменією та Азербайджаном.
Як наголошує Politico, така таємна зустріч є прикладом рідкісного контакту між Москвою та Заходом щодо серйозних проблем безпеки після того, як вторгнення президента Росії Путіна в Україну в лютому 2022 року підірвало традиційну дипломатію,
Клаара, аби уникнути непорозумінь зі співрозмовниками, намагався тримати лінії відкритими на багатьох фронтах протягом "останніх років", в тому числі в переговорах з Ховаєвим і заступником міністра закордонних справ Росії Михайлом Галузіним, зазначає дипломат.
Речник Держдепартаменту США відмовився коментувати зустріч.
Американський посадовець на умовах анонімності пояснив, що дискусії виникли через розуміння того, що Кремль все ще має вплив в регіоні.
"Ми повинні мати можливість працювати з росіянами над цим питанням, тому що вони мають вплив на сторони, тим більше, що ми зараз перебуваємо в нестабільному стані", - додав посадовець.
Раніше повідомлялося, що Міністерство оборони Азербайджану 19 вересня оголосило про проведення в Карабаху "антитерористичних заходів локального характеру з метою відновлення конституційного ладу Азербайджану і припинення провокацій вірменських військових".
Прем'єр-міністр Вірменії Пашинян скликав засідання Ради безпеки для обговорення ситуації у Нагірному Карабаху.
Міністерство оборони Вірменії заявило, що на території Нагірного Карабаху немає вірменської армії. В уряді Вірменії заявили, що РФ не повідомила їй про "антитерористичну операцію" Баку в Карабаху. У МЗС Росії "занепокоєні" ситуацією у Нагірному Карабаху.
Азербайджан 20 вересня заявив про завершення своєї операції в Нагірному Карабаху. Вірменам, які складуть зброю, в Баку пообіцяли забезпечити вихід із Карабаху. Після цього регіон почали залишати вірмени, які не хочуть жити в Карабаху після його переходу під контроль Азербайджану.
Так званий президент "Нагірно-Карабахської республіки" Самвел Шахраманян підписав указ, що "Республіка Нагірний Карабах" припинить своє існування 1 січня 2024 року.
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сери, пери, сєньори, гаспада-таварщі, зараз все вирішує зброя!
пора вже второпати!
Слава Азербайджану!
у тому числі, що поклав на всіх, визволяючи свою землю
Україні треба вчитись
-Алло, дядюшка Сэм?
-да.
-мы сливаем армяшек!
-понятно, а у меня на ужин курица в соусе.
синку, вірмени, допомогли тобі твої ляхикацапи?
ПС. Азербайджан нам не союзник, но очень важный партнет.