Росія та США провели таємні переговори напередодні подій в Нагірному Карабаху, - Politico

Високопосадовці США та ЄС провели таємні екстрені переговори з представниками Росії у Туреччині за кілька днів до конфлікту в Нагірному Карабаху.

Про це пише видання Politico, передає Цензор.НЕТ.

"Зустріч поза рамками публічності знаменує собою рідкісний – хоча зрештою й невдалий – контакт між Москвою та Заходом щодо серйозних проблем безпеки після того, як напад на Україну в лютому 2022 року підірвав регулярну дипломатію", – зазначає ЗМІ.

Високопоставлений дипломат, обізнаний з дискусіями, зазначив, що зустріч відбулася 17 вересня в Стамбулі в рамках зусиль, спрямованих на те, щоб змусити Азербайджан припинити дев'ятимісячну блокаду Лачинського коридору, що веде до Нагірного Карабаху, і пропустити конвої з гуманітарною допомогою з Вірменії.

За його словами, зустріч була зосереджена на тому, як забезпечити постачання продовольства та палива приблизно для 100 тисяч мешканців Нагірного Карабаху.

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США представляв Луїс Боно, старший радник Вашингтона з переговорів на Кавказі, представник ЄС – Тойво Клаара. РФ направила Ігоря Ховаєва, який є спецпредставником Путіна у відносинах між Вірменією та Азербайджаном.

Як наголошує Politico, така таємна зустріч є прикладом рідкісного контакту між Москвою та Заходом щодо серйозних проблем безпеки після того, як вторгнення президента Росії Путіна в Україну в лютому 2022 року підірвало традиційну дипломатію,

Клаара, аби уникнути непорозумінь зі співрозмовниками, намагався тримати лінії відкритими на багатьох фронтах протягом "останніх років", в тому числі в переговорах з Ховаєвим і заступником міністра закордонних справ Росії Михайлом Галузіним, зазначає дипломат.

Речник Держдепартаменту США відмовився коментувати зустріч.

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Американський посадовець на умовах анонімності пояснив, що дискусії виникли через розуміння того, що Кремль все ще має вплив в регіоні.

"Ми повинні мати можливість працювати з росіянами над цим питанням, тому що вони мають вплив на сторони, тим більше, що ми зараз перебуваємо в нестабільному стані", - додав посадовець.

Раніше повідомлялося, що Міністерство оборони Азербайджану 19 вересня оголосило про проведення в Карабаху "антитерористичних заходів локального характеру з метою відновлення конституційного ладу Азербайджану і припинення провокацій вірменських військових".

Прем'єр-міністр Вірменії Пашинян скликав засідання Ради безпеки для обговорення ситуації у Нагірному Карабаху.

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Міністерство оборони Вірменії заявило, що на території Нагірного Карабаху немає вірменської армії. В уряді Вірменії заявили, що РФ не повідомила їй про "антитерористичну операцію" Баку в Карабаху. У МЗС Росії "занепокоєні" ситуацією у Нагірному Карабаху.

Азербайджан 20 вересня заявив про завершення своєї операції в Нагірному Карабаху. Вірменам, які складуть зброю, в Баку пообіцяли забезпечити вихід із Карабаху. Після цього регіон почали залишати вірмени, які не хочуть жити в Карабаху після його переходу під контроль Азербайджану.

Так званий президент "Нагірно-Карабахської республіки" Самвел Шахраманян підписав указ, що "Республіка Нагірний Карабах" припинить своє існування 1 січня 2024 року.