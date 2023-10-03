Азербайджан затримав трьох експрезидентів невизнаного Нагірного Карабаху, - ВВС
У Нагірному Карабаху служба державної безпеки Азербайджану затримала колишніх президентів невизнаної республіки та доправила їх до Баку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє BBC із посиланням на азербайджанські джерела.
Служба державної безпеки Азербайджану затримала експрезидентів невизнаної республіки Нагірний Карабах Аркадія Гукасяна, який перебував на посту у період з 1997 по 2007 рік, Бако Саакяна (2007-2020), Араїка Арутюняна (2020-2023) і колишнього спікера парламенту республіки Давида Ішханяна.
Азербайджанські джерела повідомляють, що затриманих експрезидентів доставлено до Баку та порушено проти них кримінальні справи за сепаратизм.
Топ коментарі
+9 Beta Human
показати весь коментар03.10.2023 23:11
+5 Trevo Trow
показати весь коментар03.10.2023 23:21
+5 Михаил Дужик 7acbc3a9
показати весь коментар03.10.2023 23:22
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Створенням вірменських дружин (добровольчих загонів) займалося Вірменське національне бюро в Тифлісі. Загальне число вірменських добровольців склало до 25 тис. чоловік під командуванням відомих керівників вірменського національного руху на території Західної Вірменії. Перші чотири добровольчих загони влилися до лав діючої армії на різних ділянках Кавказького фронту вже в листопаді 1914 р. Вірменські добровольці відзначилися в боях за Ван, Дильман, Бітліс, Муш, Ерзерум та інші міста Західної Вірменії. В кінці 1915 - початку 1916 рр.. вірменські добровольчі загони були розформовані, і на їх основі в складі російських частин були створені стрілецькі батальйони, які брали участь у бойових діях до кінця війни.
Це все, що треба було і довести.
1 сторона: вірмени - 3 млн.
2 сторона:
Турки - 80 млн.
Іран - 80 млн.
Курди -+ 25 млн.
Азері - 10 млн.
Питання: хто кого краще різав?
По-перше - мене тоді не було
По-друге - якби я там був - то був-би у складі тих хто "різав" Мій предок - Левко Дрига був "гайдамакою" Загинув у Кодні
По-третє - я ж тобі писав - не зупиняйся "Кацапоїдом" та "монголоїдом" ти мене вже обізвав Тепер натякнув про те що я - єврей! Залишилося назвать мене "внуком НКСДиста" і "антисемітом"