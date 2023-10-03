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Азербайджан (837) Нагірний Карабах (465)

Азербайджан затримав трьох експрезидентів невизнаного Нагірного Карабаху, - ВВС

карабах,нагорний

У Нагірному Карабаху служба державної безпеки Азербайджану затримала колишніх президентів невизнаної республіки та доправила їх до Баку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє BBC із посиланням на азербайджанські джерела.

Служба державної безпеки Азербайджану затримала експрезидентів невизнаної республіки Нагірний Карабах Аркадія Гукасяна, який перебував на посту у період з 1997 по 2007 рік, Бако Саакяна (2007-2020), Араїка Арутюняна (2020-2023) і колишнього спікера парламенту республіки Давида Ішханяна.

Азербайджанські джерела повідомляють, що затриманих експрезидентів доставлено до Баку та порушено проти них кримінальні справи за сепаратизм.

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Топ коментарі
+9
Правильно. І всіх - в одну камеру. )))
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03.10.2023 23:11
+5
Діти лейтенанта Шмідта.
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03.10.2023 23:21
+5
Я так розумію,що колеги з російського ФСБ здали адреси всіх армянських керівників Арцаха своїм азербайджанським товаришам. Як і було домовлено в Сочі.
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03.10.2023 23:22
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А яка така "вірменська армія" у 1915 році? Це якась невідома науці держава тоді існувала? Приховали такий факт від світової спільноти! Знову змова масонів і "світовий уряд"?
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04.10.2023 10:51 Відповісти
З початком Першої світової війни в Закавказзі розгорнувся вірменський добровольчий рух. Вірмени пов'язували з цією війною певні надії, розраховуючи на звільнення за допомогою російської зброї Західної Вірменії. Тому вірменські суспільно-політичні сили і національні партії оголосили цю війну справедливою і заявили про безумовну підтримку Антанти. Керівництво Османської імперії, зі свого боку, намагалося залучити західних вірмен на свою сторону і пропонувало їм створити добровольчі загони у складі османської армії і схилити східних вірмен до спільного виступу проти Росії. Цим планам, проте, не судилося здійснитися.

Створенням вірменських дружин (добровольчих загонів) займалося Вірменське національне бюро в Тифлісі. Загальне число вірменських добровольців склало до 25 тис. чоловік під командуванням відомих керівників вірменського національного руху на території Західної Вірменії. Перші чотири добровольчих загони влилися до лав діючої армії на різних ділянках Кавказького фронту вже в листопаді 1914 р. Вірменські добровольці відзначилися в боях за Ван, Дильман, Бітліс, Муш, Ерзерум та інші міста Західної Вірменії. В кінці 1915 - початку 1916 рр.. вірменські добровольчі загони були розформовані, і на їх основі в складі російських частин були створені стрілецькі батальйони, які брали участь у бойових діях до кінця війни.
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04.10.2023 11:36 Відповісти
російських частин
Це все, що треба було і довести.
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04.10.2023 12:21 Відповісти
І що ж ти "довів"? Що на Закавказькому фронті не було вірменських військових частин? (які після розпаду РОсійської імперії склали ядро вірменської армії та займалися терором на території Нагірного Карабаху стосовно мусульманського населення? Та ще таким що навіть більшовики жахнулися!)
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04.10.2023 13:18 Відповісти
Задача:
1 сторона: вірмени - 3 млн.

2 сторона:
Турки - 80 млн.
Іран - 80 млн.
Курди -+ 25 млн.
Азері - 10 млн.

Питання: хто кого краще різав?
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04.10.2023 13:25 Відповісти
А тобі відомо що вірмен кілька століть іменували "євреями Близького Сходу І Кавказу"? У Європі теж євреїв було небагато Але часом вони усіх "до печінок діставали" Тому й "різали" Поцікався - КОГО в Умані гайдамаки різали нарівні з поляками? І за що саме?
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04.10.2023 13:37 Відповісти
Тебе чогось не дорізали. Дивно?
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04.10.2023 13:44 Відповісти
Ні - не дивно!
По-перше - мене тоді не було
По-друге - якби я там був - то був-би у складі тих хто "різав" Мій предок - Левко Дрига був "гайдамакою" Загинув у Кодні
По-третє - я ж тобі писав - не зупиняйся "Кацапоїдом" та "монголоїдом" ти мене вже обізвав Тепер натякнув про те що я - єврей! Залишилося назвать мене "внуком НКСДиста" і "антисемітом"
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04.10.2023 14:22 Відповісти
Бо тобі правда, то брехня, біле - то чорне. Простіше нейтралізувати, ніж щось довести. Я ж не винен що твої авторитети - брехливі кацапи та інші монголоїди. А вірмени, до речі, цілком імовірно нащадки трипільців.
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05.10.2023 00:11 Відповісти
Ага! І Адам є Євою були українцями А улюбленою стравою Ісуса Христа був борщ український!
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05.10.2023 02:23 Відповісти
Ти історик? То завали свое гниле корито.
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05.10.2023 11:34 Відповісти
Та у мене непогано вдається ТВОЄ "гниле корито" "завалювать"! І для цього мені не потрібні ні лайка ні образливі вислови Ти тільки починаєш молоть якусь дурницю, а я тобі або свій аргумент, який ти заперечить не здатен, або питання - на яке ти відповісти або не здатен, або боїшся Бо відповідь буде на мою користь От ти й казишся!
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05.10.2023 11:44 Відповісти
Ти звичайна брехлива базарна баба. Нічого в тебе не вдаєтьсься крім власного ідиотизму.
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05.10.2023 11:48 Відповісти
То твоє "оціночне" судження Однак його ніхто не підтримує - скільки-б ти тут не "плювався лайном"
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05.10.2023 11:54 Відповісти
А це нічого, що ми - бедерівці? Можна нам, чи нє?
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04.10.2023 10:21 Відповісти
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%85%D1%83 Історія Нагірного Карабаху
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04.10.2023 08:29 Відповісти
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%82 Карабаський конфлікт
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04.10.2023 08:32 Відповісти
Після закінчення Першої світової війни вірмени змогли повернути собі контроль на Карабахом. У 1919 році британці без успіху намагалися переконати вірмен з Карабаху визнати владу Азербайджану, а після відмови азербайджанські війська почали новий наступ в регіоні, який супроводжувався зокрема й етнічними чистками. Тоді, з 1918 по 1920 рік відбулися масове вбивство вірмен у Баку та Шушинська різанина, під час якої було вбите все вірменське населення нагірно-карабаського міста Шуша.
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04.10.2023 08:39 Відповісти
"Чем больше сдадим - тем лучше!" (С)
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04.10.2023 12:45 Відповісти
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