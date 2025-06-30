УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9328 відвідувачів онлайн
Новини
2 833 11

Глава МЗС Вірменії Мірзоян закликав Лаврова не втручатися у внутрішні справи його країни

Вірменія закликала РФ не втручатися у справи країни

Глава МЗС Вірменії Арарат Мірзоян закликав російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова не втручатись у внутрішні справи його країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на News.am.

Так, він прокоментував заяву Лаврова щодо слідчих дій та затримань щодо вірменських священників.

Тоді Лавров заявив, в РФ викликають занепокоєння "нападки на церкву" у Вірменії.

Читайте також: Путін зробив держтаємницею дані про економіку і зовнішню торгівлю

Мірзоян відповів, що інформація, наведена Лавровим, є "неповною і неправильною".

"Якщо не помиляюся, він використовував вираз "боротьба влади проти церкви". Інформація Лаврова не відповідає дійсності, в Вірменії не ведеться боротьба влади проти церкви. Те, що він має на увазі, передбачає участь декількох церковників у політичній діяльності", - наголосив він.

Міністр зазначив, що це є правовим процесом та внутрішньою справою Вірменії.

"Краще б Лаврову не втручатися у внутрішні справи Республіки Вірменія", - сказав він.

Також читайте: Наслідки санкцій: Один із найбільших російських рітейлерів одягу збанкрутував і закрив усі магазини

Мірзоян додав, що Росія має з "великою повагою ставитися до суверенітету Вірменії і більше ніколи не втручатися у справи країни".

Нагадаємо, 25 червня у Вірменії відбулась низка затримань. Влада заявила про розкриття мережі, що готувала захоплення влади.

Прем'єр-міністр Нікол Пашинян повідомив, що вдалося запобігти плану "злочинного олігархічного духовенства" щодо захоплення влади та дестабілізації Республіки Вірменія.

Також читайте: До офісу російських пропагандистів "Sputnik" в Азербайджані прийшли правоохоронці, - ЗМІ

Автор: 

Вірменія (738) Лавров Сергій (1615) росія (66478)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+9
Спалили вірмени п'яту колону підєрації...
показати весь коментар
30.06.2025 16:01 Відповісти
+6
Іншими словами, сказав: "Напівдохлій клячі слова не давали."
показати весь коментар
30.06.2025 16:06 Відповісти
+5
Тоб то, армянін послав хача на дЯревню к бабушке.
показати весь коментар
30.06.2025 16:01 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тоб то, армянін послав хача на дЯревню к бабушке.
показати весь коментар
30.06.2025 16:01 Відповісти
Спалили вірмени п'яту колону підєрації...
показати весь коментар
30.06.2025 16:01 Відповісти
На шось сів?
показати весь коментар
30.06.2025 16:05 Відповісти
Іншими словами, сказав: "Напівдохлій клячі слова не давали."
показати весь коментар
30.06.2025 16:06 Відповісти
ага, паРаша з повагою... до інших...
показати весь коментар
30.06.2025 16:22 Відповісти
Посилайте того чи то мерина,чи то коняку,а може кобилу,а може клячу лаврова курсом крейсера москва".
показати весь коментар
30.06.2025 16:28 Відповісти
То тепер лаврову на роботу не ходити?
показати весь коментар
30.06.2025 16:29 Відповісти
"Калантарян" калантаряна послав?
Оце пердимонокль!
показати весь коментар
30.06.2025 16:30 Відповісти
То армяне, а еще азербайджанцы --- как много врагов наживают себе московиты...
показати весь коментар
30.06.2025 16:30 Відповісти
Золотий час настає для колишніх колонізованих московитами республік ! тепер цих фашиських підарів сміливо можна як мінімум ввдкрито посилати .....й і вони проковтнуть , бо українці виявилися сильніші ніж ***** вважало ... але нам від того не легше на жаль
показати весь коментар
30.06.2025 16:32 Відповісти
Глава МЗС Вірменії Мірзоян закликав Лаврова не втручатися у внутрішні справи його країни

Закликай свиню гімна не їсти!
показати весь коментар
30.06.2025 16:47 Відповісти
 
 