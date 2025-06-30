Глава МЗС Вірменії Мірзоян закликав Лаврова не втручатися у внутрішні справи його країни

Глава МЗС Вірменії Арарат Мірзоян закликав російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова не втручатись у внутрішні справи його країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на News.am.

Так, він прокоментував заяву Лаврова щодо слідчих дій та затримань щодо вірменських священників.

Тоді Лавров заявив, в РФ викликають занепокоєння "нападки на церкву" у Вірменії.

Читайте також: Путін зробив держтаємницею дані про економіку і зовнішню торгівлю

Мірзоян відповів, що інформація, наведена Лавровим, є "неповною і неправильною".

"Якщо не помиляюся, він використовував вираз "боротьба влади проти церкви". Інформація Лаврова не відповідає дійсності, в Вірменії не ведеться боротьба влади проти церкви. Те, що він має на увазі, передбачає участь декількох церковників у політичній діяльності", - наголосив він.

Міністр зазначив, що це є правовим процесом та внутрішньою справою Вірменії.

"Краще б Лаврову не втручатися у внутрішні справи Республіки Вірменія", - сказав він.

Також читайте: Наслідки санкцій: Один із найбільших російських рітейлерів одягу збанкрутував і закрив усі магазини

Мірзоян додав, що Росія має з "великою повагою ставитися до суверенітету Вірменії і більше ніколи не втручатися у справи країни".

Нагадаємо, 25 червня у Вірменії відбулась низка затримань. Влада заявила про розкриття мережі, що готувала захоплення влади.

Прем'єр-міністр Нікол Пашинян повідомив, що вдалося запобігти плану "злочинного олігархічного духовенства" щодо захоплення влади та дестабілізації Республіки Вірменія.

Також читайте: До офісу російських пропагандистів "Sputnik" в Азербайджані прийшли правоохоронці, - ЗМІ