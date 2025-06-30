Глава МЗС Вірменії Мірзоян закликав Лаврова не втручатися у внутрішні справи його країни
Глава МЗС Вірменії Арарат Мірзоян закликав російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова не втручатись у внутрішні справи його країни.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на News.am.
Так, він прокоментував заяву Лаврова щодо слідчих дій та затримань щодо вірменських священників.
Тоді Лавров заявив, в РФ викликають занепокоєння "нападки на церкву" у Вірменії.
Мірзоян відповів, що інформація, наведена Лавровим, є "неповною і неправильною".
"Якщо не помиляюся, він використовував вираз "боротьба влади проти церкви". Інформація Лаврова не відповідає дійсності, в Вірменії не ведеться боротьба влади проти церкви. Те, що він має на увазі, передбачає участь декількох церковників у політичній діяльності", - наголосив він.
Міністр зазначив, що це є правовим процесом та внутрішньою справою Вірменії.
"Краще б Лаврову не втручатися у внутрішні справи Республіки Вірменія", - сказав він.
Мірзоян додав, що Росія має з "великою повагою ставитися до суверенітету Вірменії і більше ніколи не втручатися у справи країни".
Нагадаємо, 25 червня у Вірменії відбулась низка затримань. Влада заявила про розкриття мережі, що готувала захоплення влади.
Прем'єр-міністр Нікол Пашинян повідомив, що вдалося запобігти плану "злочинного олігархічного духовенства" щодо захоплення влади та дестабілізації Республіки Вірменія.
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