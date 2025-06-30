Наслідки санкцій: Один із найбільших російських рітейлерів одягу збанкрутував і закрив усі магазини

Великі російські рітейлери одягу, які повинні були зайняти місце іноземних брендів, що пішли з РФ, продовжують згортати свої торгові мережі на тлі фінансових проблем. Так, російська компанія "Модний континент" закрила останні магазини жіночого одягу Incity та білизни Deseo.

Про це пише The Moscow Times із посиланням на джерела на ринку нерухомості.

Однак окремі магазини в регіонах, відкриті за франшизою, ще можуть працювати.

На піку розвитку в Incity і Deseo налічувалося 450 торгових точок по всій Росії, але до квітня цього року їх залишилося 20. Рітейлер скорочував свої майданчики, проте повністю закривати мережу не планував.

Гендиректорка та власниця "Модного континенту" Ольга Татарченкова заявляла, що проблеми мережі почалися в період пандемії та посилилися із запровадженням санкцій, зокрема, виникли складнощі з транскордонними платежами. При цьому вона запевняла, що закриваються лише неефективні точки.

Мережа повністю перестала працювати після розпочатого в травні банкрутства "Модного континенту". Разом із закриттям магазинів знизилася присутність брендів та в онлайні – поставки товарів Incity та Deseo припинилися за винятком поодиноких позицій.

У квітні стало відомо, що в Росії закриються всі магазини російського бренду одягу Just Clothes, який запустили в 2023 році як аналог японського Uniqlo, що пішов із країни.

До того повідомлялося, що російська компанія Gloria Jeans (GJ) закриє магазини бренду одягу Ready! Steady! Go!, орієнтованого на молодих людей 14-20 років, у Казані, Сочі та Волгограді. Магазини не пропрацювали і року. Це відбувається після продажу більшості швейних фабрик на тлі збитків і відтоку кадрів на військові підприємства.

Перед тим стало відомо, що фабрики в Ростовській області (Росія), що належали найбільшому російському виробнику одягу Gloria Jeans (GJ), будуть продані пов'язаній із концерном "Калашніков" компанії "Булава". Майбутній власник підприємств займається пошиттям спецодягу.