Фабрики найбільшого в Росії виробника одягу продадуть концерну "Калашніков"

Фабрики в Ростовській області (Росія), що належали найбільшому російському виробнику одягу Gloria Jeans (GJ), будуть продані пов'язаній із концерном "Калашніков" компанії "Булава". Майбутній власник підприємств займається пошиттям спецодягу.

Про це пише The Moscow Times.

Як зазначається, на виробничі майданчики новий інвестор працевлаштує всіх працівників – близько 400 осіб.

Угода ще не завершена, а перебуває в процесі оформлення.

Раніше частку в 21% у ТОВ "Булава" отримала компанія "Тріада-ТКО", що випускає спецодяг для військових, з Москви, яка входить до "Концерну Калашніков".

Також, як повідомляється, вдалося залучити інвестора, якому передано право оренди виробничих майданчиків GJ у Зернограді, Сальську та станиці Єгорлицькій. Робочі місця там також обіцяють зберегти. По решті майданчиків переговори з потенційними інвесторами продовжуються.

ТОВ "Булава" було створено в 2022 році. Основний вид діяльності "Булави" – виготовлення спецодягу.

Виручка "Тріади-ТКО" в 2023 році збільшилася до 23,3 млрд руб. (зростання в 122 рази), а чистий прибуток склав 984,7 млн ​​руб.

Наприкінці січня керівник GJ Владімір Мельников оголосив про закриття швейних фабрик у містах Шахти та Новошахтинськ Ростовської області. За його словами, ключовими причинами скорочення виробництва стали відсутність нових технологій для розвитку ефективності бізнесу та збитковість, обумовлена ​​відпливом кадрів на розв'язану Росією повномасштабну війну проти України.