"Багато співробітників пішло на війну": Найбільший у Росії виробник одягу закриває свої фабрики

Один з найважливіших гравців російського ринку одягу та взуття – компанія Gloria Jeans (GJ), яка раніше оголосила про переведення частини бізнесу в азійські країни, – закриває дві швейні фабрики в Ростовської області.

Про це пише The Moscow Times.

У керівництві компанії заявили, що багато співробітників пішли на війну проти України, і виробництво стало збитковим.

Персонал підприємств уже отримав офіційне повідомлення про звільнення з 31 березня у зв'язку із закриттям фабрик. Усього на двох виробництвах працює понад 1500 працівників.

За словами засновника та голови ради директорів GJ Владіміра Мельникова, ключовими причинами скорочення виробництва є відсутність нових технологій для розвитку ефективності бізнесу та збитковість, обумовлена ​​відпливом кадрів на розв'язану Росією повномасштабну війну проти України.

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Раніше джерела розповіли, що компанія вирішила перевести низку своїх виробничих майданчиків до країн Азії – В'єтнаму, Бангладешу та Узбекистану: в цих країнах немає проблем із сировинною базою, оскільки вони вирощують бавовну, а наявність там фабрики закриває питання з поставками матеріалів та оптимізує витрати через коливання курсу валют. GJ на той момент вже закрила одін зі своїх швейних цехів.

У середині вересня минулого року повідомлялося, що ціни на одяг російських брендів до кінця 2024 року можуть зрости на 22% через подорожчання сировини та збільшення загальних витрат.

Згодом стало відомо, що посилення американських санкцій, через які банки "дружніх" Росії країн стали масово блокувати платежі для російських компаній, вдарило по імпорту споживчих товарів до РФ. Так, за підсумками січня-серпня 2024 року імпорт "текстильної продукції" та взуття в Росію впав на 9% – до $12,1 млрд.

У грудні минулого року повідомлялося, що близько чверті всіх торгових центрів у Росії в умовах різкого зростання витрат та посилення конкуренції з боку онлайн-майданчиків досягли передбанкрутного стану й можуть закритися у 2025 році.