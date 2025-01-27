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Новини
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"Багато співробітників пішло на війну": Найбільший у Росії виробник одягу закриває свої фабрики

Найбільший у Росії виробник одягу закриває свої фабрики

Один з найважливіших гравців російського ринку одягу та взуття – компанія Gloria Jeans (GJ), яка раніше оголосила про переведення частини бізнесу в азійські країни, – закриває дві швейні фабрики в Ростовської області.

Про це пише The Moscow Times.

У керівництві компанії заявили, що багато співробітників пішли на війну проти України, і виробництво стало збитковим.

Персонал підприємств уже отримав офіційне повідомлення про звільнення з 31 березня у зв'язку із закриттям фабрик. Усього на двох виробництвах працює понад 1500 працівників.

За словами засновника та голови ради директорів GJ Владіміра Мельникова, ключовими причинами скорочення виробництва є відсутність нових технологій для розвитку ефективності бізнесу та збитковість, обумовлена ​​відпливом кадрів на розв'язану Росією повномасштабну війну проти України.

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Раніше джерела розповіли, що компанія вирішила перевести низку своїх виробничих майданчиків до країн Азії – В'єтнаму, Бангладешу та Узбекистану: в цих країнах немає проблем із сировинною базою, оскільки вони вирощують бавовну, а наявність там фабрики закриває питання з поставками матеріалів та оптимізує витрати через коливання курсу валют. GJ на той момент вже закрила одін зі своїх швейних цехів.

У середині вересня минулого року повідомлялося, що ціни на одяг російських брендів до кінця 2024 року можуть зрости на 22% через подорожчання сировини та збільшення загальних витрат.

Згодом стало відомо, що посилення американських санкцій, через які банки "дружніх" Росії країн стали масово блокувати платежі для російських компаній, вдарило по імпорту споживчих товарів до РФ. Так, за підсумками січня-серпня 2024 року імпорт "текстильної продукції" та взуття в Росію впав на 9% – до $12,1 млрд.

У грудні минулого року повідомлялося, що близько чверті всіх торгових центрів у Росії в умовах різкого зростання витрат та посилення конкуренції з боку онлайн-майданчиків досягли передбанкрутного стану й можуть закритися у 2025 році.

Автор: 

закриття (127) одяг (102) виробництво (1305) росія (14387)


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Топ коментарі
+6
будуть ходити у домотканих фофудьях і в лаптях. Скрєпно жє.
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27.01.2025 09:17
+5
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27.01.2025 09:25
+2
Поїдь до братушек в ЛДНР подивись як в них все добровільно. І взагалі, навіщо кацапам одяг, якщо є чорні пакети?
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27.01.2025 10:14
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будуть ходити у домотканих фофудьях і в лаптях. Скрєпно жє.
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27.01.2025 09:17 Відповісти
Поїдь до братушек в ЛДНР подивись як в них все добровільно. І взагалі, навіщо кацапам одяг, якщо є чорні пакети?
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27.01.2025 10:14 Відповісти
є підозра що він звідти і пише.
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27.01.2025 10:19 Відповісти
шо нєясно... тому що у них таке ****** життя, що воно для них ***** не вартує.
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27.01.2025 10:16 Відповісти
лаптефабрика у них тоже закрылась
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28.01.2025 09:26 Відповісти
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27.01.2025 09:25 Відповісти
А чого кацап називає своє виробництво ненависною кацапам ''буржуйською'' англійською мовою?
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27.01.2025 09:30 Відповісти
Головне питання - чому він робить гроші, виробляючи "штани найвірогіднішого противника"?!
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27.01.2025 11:19 Відповісти
Мені якось пох на них. Най хоч голі ходять. Мене інше турбує - чому в Харкові завдання знайти працюючу СТО або шиномонтаж перетворилося на квест?
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27.01.2025 09:40 Відповісти
Що не працює на війну - тікає в Банглалеш.
А так, шили б форму для орків - були б в плюсі.
рашко економіка у всій красі
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27.01.2025 10:02 Відповісти
шийте джинси з одною штаниною, сцукі
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27.01.2025 10:21 Відповісти
Правильно. Нафіга кацапам одежа? В мішку дирки прорізав і носиш. В ньому і закопають.
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27.01.2025 10:30 Відповісти
Лютий звіздьож про те, що "багато співробітників пішли на війну проти України". На таких виробництвах до 90% працівників - жінки! Причина у тім, що відсутній попит через зубожіння населення. Так що, це характерно для усієї економіки козлостану. Добрий знак
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27.01.2025 16:45 Відповісти

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