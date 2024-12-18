Близько чверті торгових центрів у Росії опинилися на межі банкрутства

Близько чверті всіх торгових центрів у Росії в умовах різкого зростання витрат та посилення конкуренції з боку онлайн-майданчиків досягли передбанкрутного стану й можуть закритися у 2025 році.

Про це розповіли експерти ринку комерційної нерухомості Росії, передає The Moscow Times.

Як зазначається, доходи торгових центріву Росії в 2024 році різко впали.

Ключовою причиною фінансових проблем, окрім виходу частини великих закордонних орендарів після початку розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України, стало стрімке збільшення відсоткових ставок за комерційними кредитами через політику Центробанку РФ.

За словами директора російської Ради торгових центрів Олега Войцеховського, тепер ТЦ проблемно закривати кредитні договори, що вже існують, і їм зовсім недоступні нові кредити – звідси проблеми як із прибутковістю, так і з можливостями підтримувати будівлі в належному стані, проводити реконцепцію.

Віцепрезидент РТЦ Павел Люлін повідомив також про значне зростання податкового навантаження торгових центрів.

"Ось уже два роки як торгові центри отримали підвищення кадастрової вартості, а отже, і податку на майно. Від 2 до 10 разів", – сказав він, додавши, що ставка податку на майно продовжить збільшуватись і в 2025 році.

За словами Люліна, зараз близько половини доходів торгових центрів йде на податки, включно з ПДВ, соціальними відрахуваннями та податком на майно. Також після теракту в "Крокус Холлі" торговим комплексам доводиться більше витрачати на найм озброєної охорони, а в цій сфері після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну виник дефіцит.

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"Ну і як вишенька на торті – зростання ключової ставки. Майже половину торгових центрів закредитовано. У такій ситуації важко говорити, що торговим центрам зараз потрібні ще й гроші на зміну формату. Багато об'єктів не оновлювалися і 5, і 10, і 15 років", – зазначив Люлін.

Нарешті, ще одним фактором скорочення прибутку торгових комплексів став відтік покупців на маркетплейси, який розпочався ще в період пандемії коронавіруса в 2019-2020 роках.

"До нового року індустрія торгових центрів підходить складно, але наш ринок дуже швидко адаптується. Найскладніше, що частина торгових центрів збанкрутує", – підсумував Люлін.

На кінець 2023 року загальна площа ТЦ в Росії сягала 54,4 млн кв. м. Так, ідеться приблизно про 2 тис. об'єктів площею понад 5 тис. кв. м. Тобто наступного року через фінансові проблеми може закритися близько 500 російських торгових центрів.

Наприкінці листопада повідомлялося, що власники близько 1 тис. торгових центрів у Росії можуть збанкрутувати через стрімке зростання ставок за кредитами внаслідок підвищення ключової ставки ставки Центробанком РФ до рекордних в історії рівнів.

Російський Центробанк на засіданні 25 жовтня підвищив ключову ставку до 21% – максимального значення з 2003 року. Голова ЦБ РФ Ельвіра Набіулліна спрогнозувала, що високі ставки можуть зберігатися довгий час, щоб стримати інфляцію. Очікується, що вже до кінця року російський центробанк може додатково підвищити ключову ставку.