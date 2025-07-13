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Новости Пропаганда РФ
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Россия продвигает кремлевские нарративы в более чем 40 странах Африки на шести языках, - ГУР

пропаганда РФ в Африке

Российская Федерация активно наращивает влияние на информационное пространство Африканского континента. Для продвижения кремлевских нарративов активно используются ресурсы государственных СМИ - в частности, агентства ТАСС и телеканала RT.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.

На сегодняшний день вещание российских пропагандистских медиа ведется более чем в 40 странах Африки на шести языках. С июня 2025 года начат перевод контента на португальский для рынков Мозамбика и Анголы. До конца года планируется запуск вещания на амхарском для аудитории в Эфиопии.

"Российская пропаганда - это угроза глобального уровня, которая работает для одной цели - территориальной, ресурсной и культурной экспансии агрессора", - отметил представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов.

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RT

Присутствие RT на континенте растет. Только за два года количество африканских телеканалов-партнеров увеличилось с 30 до 60.

Параллельно RT внедряет образовательные программы для местных журналистов: в 2024 году подготовку по российским стандартам прошли более тысячи медийщиков. С июня 2025 года начато и очное обучение в Аддис-Абебе.

Аналогичные программы планируют масштабировать и на другие страны. Для этого в РФ уже начали подбор кадров, которые будут возглавлять "корреспондентские пункты" и одновременно координировать образовательные центры.

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Агентство ТАСС

Свои сети в Африке также активно развивает агентство ТАСС. В планах - открытие корреспондентских бюро в Эфиопии, Сенегале, Алжире, ДР Конго и других африканских странах. Подбор персонала для этих структур происходит под контролем ФСБ России.

Автор: 

Африка (283) пропаганда (3706) россия (96572) ГУР (517)


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Топ комментарии
+4
А наші "Марафонці" з ОПи якими мовами, на яких каналах розказують світу про злочини роZії в Україні?
Чи це не_на_часі?
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13.07.2025 11:35 Ответить
+1
Нігуя собі - одночасно 60 путлєрів віщають - тільки вуха підставляй
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13.07.2025 11:29 Ответить
+1
Тупі не прохавали, що на цьому можна мільярди тирити)))
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13.07.2025 11:37 Ответить
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Нігуя собі - одночасно 60 путлєрів віщають - тільки вуха підставляй
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13.07.2025 11:29 Ответить
А наші "Марафонці" з ОПи якими мовами, на яких каналах розказують світу про злочини роZії в Україні?
Чи це не_на_часі?
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13.07.2025 11:35 Ответить
Тупі не прохавали, що на цьому можна мільярди тирити)))
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13.07.2025 11:37 Ответить
зато гана будет инвестировать в дроны, по телефону лидору так сказали
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13.07.2025 11:39 Ответить
А Украина не может просунуть свои нарративы даже в раду и в офис козыря.
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13.07.2025 11:40 Ответить
тому що в кацапів є грощі...тому що демократичний світ сприяє торгівлі на крові, лицемірно заплющуючи очі. Та й довбойоби в коментарях не розуміють що одна справа красти на "марафоні" і зовсім інша фінансувати міжнародне мовлення, начебто у нас є на це грощі
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13.07.2025 11:48 Ответить
Тому що русня ще з часів монголів попереду планети всієї у інформаційно-психологічній війні.
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13.07.2025 11:56 Ответить
Росія просуває кремлівські наративи

Котрі на вигляд - точнісінько як використані презервативи!
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13.07.2025 11:55 Ответить
Россия всегда настроена на экспансию. А Украина настроена на хату с краю. Вот вам и результат. Казалось бы это адекватнней и правильней. Мирные люди. Просто хотим жить и жить хорошо. И ничего чужого нам не надо. Но это ошибка. И это трагедия всей истории. Нет имперского менталитета. Нет плана расширения влияния.
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13.07.2025 11:56 Ответить
Тобто імперський менталітет - це добре.
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13.07.2025 11:57 Ответить
нам немає сенсу викидати мільярди на пропаганду, ми сторона світла
***** потрібно викидати він сторона фашиської колонії

ну і слід зазаначити що пропаганда московіі діє лише на московитів або асимільованих ними істот ... нам простіше за нами правда
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13.07.2025 12:05 Ответить
 
 