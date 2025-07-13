Россия продвигает кремлевские нарративы в более чем 40 странах Африки на шести языках, - ГУР

Российская Федерация активно наращивает влияние на информационное пространство Африканского континента. Для продвижения кремлевских нарративов активно используются ресурсы государственных СМИ - в частности, агентства ТАСС и телеканала RT.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.

На сегодняшний день вещание российских пропагандистских медиа ведется более чем в 40 странах Африки на шести языках. С июня 2025 года начат перевод контента на португальский для рынков Мозамбика и Анголы. До конца года планируется запуск вещания на амхарском для аудитории в Эфиопии.

"Российская пропаганда - это угроза глобального уровня, которая работает для одной цели - территориальной, ресурсной и культурной экспансии агрессора", - отметил представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов.

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RT

Присутствие RT на континенте растет. Только за два года количество африканских телеканалов-партнеров увеличилось с 30 до 60.

Параллельно RT внедряет образовательные программы для местных журналистов: в 2024 году подготовку по российским стандартам прошли более тысячи медийщиков. С июня 2025 года начато и очное обучение в Аддис-Абебе.

Аналогичные программы планируют масштабировать и на другие страны. Для этого в РФ уже начали подбор кадров, которые будут возглавлять "корреспондентские пункты" и одновременно координировать образовательные центры.

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Агентство ТАСС

Свои сети в Африке также активно развивает агентство ТАСС. В планах - открытие корреспондентских бюро в Эфиопии, Сенегале, Алжире, ДР Конго и других африканских странах. Подбор персонала для этих структур происходит под контролем ФСБ России.