РФ запускає масштабні операції з дезінформації в Африці та Латинській Америці, - Служба зовнішньої розвідки

Дезінформація РФ в Африці та Латинській Америці

Росія запускає масштабні операції з дезінформації, які охоплюють Африку, Латинську Америку та навіть європейські країни.

Про це розповіли в Службі зовнішньої розвідки, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, така медійна експансія не лише підриває міжнародну репутацію України, а й створює потенційні загрози для нашої безпеки та зовнішньополітичних позицій.

Так, у столиці Малі – Бамако – під виглядом незалежного інформаційного агентства African Initiative запущено проєкт з підготовки місцевих журналістів. Програма включала онлайн та очні курси журналістики з обіцянкою подальшого працевлаштування. Кураторами проєкту є російські розвідки. Йдеться про типовий приклад так званої "м’якої сили", де під гаслами просвітництва насправді закладається інфраструктура для подальших інформаційних операцій.

За даними СЗР, основними інструментами інформаційного тиску залишаються російські державні медіа rt (раніше russia today) та sputnik. Обидва ресурси не лише поширюють вигідні Кремлю наративи, а й мають офіси, тренінгові центри та партнерства з місцевими ЗМІ на різних континентах.

Читайте: Ринок ритуальних послуг та протезування стрімко виріс у Росії, - СЗР

Зазначається, що в Латинській Америці rt та sputnik тісно співпрацюють з телеканалами Telesur (Венесуела) та HispanTV (Іран), що дає змогу росії просувати єдину антизахідну лінію декількома мовами одночасно. Крім того, РФ ділить офіси, операторів і технічні ресурси з цими партнерами, що створює ефективну мережу впливу.

Крім того, в Африці росіяни активно укладають угоди з місцевими телеканалами. За наявною інформацією, понад 30 африканських телестанцій транслюють російський контент, що формує прихильне до Кремля інформаційне середовище на цілому континенті.

Читайте: Держдепартамент США закриває підрозділ з протидії іноземній пропаганді та дезінформації

Окрім прямого поширення контенту, Росія вдається до прихованої дистрибуції через контракти з локальними медіа. Наприклад, угоди з медіагрупами в Кенії надають російським агентствам доступ до мільйонів слухачів і читачів у декількох країнах Африки.

Що це означає для України

Інформаційна присутність Росії в Африці та Латинській Америці має безпосередні наслідки для України.

  • По-перше, це створює глобальний фон, у якому позиція Москви видається "збалансованою" або навіть "правдивою".
  • По-друге, українська дипломатія стикається з опором наративам про війну та агресію з боку РФ, особливо в тих регіонах, де домінує російський вплив.
  • По-третє, масовані інформаційні кампанії створюють підґрунтя для військово-технічного співробітництва Росії з африканськими режимами, що вже перетворює ці території на логістичні та оперативні бази для непрямих атак на інтереси держав-партнерів України.

Африка (322) дезінформація (356) СЗР Служба зовнішньої розвідки (158) Латинська Америка (29)
