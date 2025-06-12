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Ринок ритуальних послуг та протезування стрімко виріс у Росії, - СЗР

Ритуальні послуги стають дедалі популярнішими у Росії

У Росії виріс ринок ритуальних послуг на 12,7% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 39,5 млрд руб.

Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки, інформує Цензор.НЕТ.

Це пов'язано зі збільшенням смертності.

Також жителі РФ з інвалідністю за 2024 рік отримали від держави 152,5 тисячі протезів верхніх і нижніх кінцівок.

"Ця цифра на 53 % перевищує показник 2023 року, коли було видано 99,2 тисяч штучних рук і ніг (проти 64,8 тисяч у 2022 році). Торік кількість виданих росіянам протезів рук зросла на 75 % - з 8,2 тисяч до 14,5 тисяч. Приладів, що заміняють ноги, виділили на 51 % більше - зростання з 91 до 138 тисяч одиниць. На 18 % збільшилася кількість виданих інвалідних візків", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Похоронні компанії в Росії з початку року заробили рекордні $500 мільйонів

Автор: 

ритуальні послуги (18) росія (66144) СЗР (127) протез (99)


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Топ коментарі
+4
Розширення і процвітання цьому рашистському ринку!
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12.06.2025 14:11 Відповісти
+3
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12.06.2025 14:03 Відповісти
+3
СЗР моніторить ринок ритуальних послуг в рашці... Це *******, ***** ця структура взагалі існує і що саме головне, споживає ***** бюджетних коштів?
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12.06.2025 14:05 Відповісти
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12.06.2025 14:03 Відповісти
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12.06.2025 14:13 Відповісти
Вах....Абізатєльно вирєжу.
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12.06.2025 14:40 Відповісти
СЗР моніторить ринок ритуальних послуг в рашці... Це *******, ***** ця структура взагалі існує і що саме головне, споживає ***** бюджетних коштів?
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12.06.2025 14:05 Відповісти
СЗР моніторить телеграм канали . Ця інфа вже тиждень назад там була...
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12.06.2025 14:07 Відповісти
колись гарні генштаби моніторили все !
наприклад, зростання виробництва вовни та шкіри .
здогадайтесь з трьох раз навіщо.

тому підготовка агресії не була для гарних генштабів якоюсь новиною

.
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12.06.2025 14:13 Відповісти
Розширення і процвітання цьому рашистському ринку!
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12.06.2025 14:11 Відповісти
В голове моей опилки
Не беда,
Руки, ноги на протезах
Да, да, да...
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12.06.2025 14:12 Відповісти
Треба від ЗСУ таємно звернутись до російських ритуальщиків і протезистів за донатами.
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12.06.2025 14:18 Відповісти
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12.06.2025 14:33 Відповісти
 
 