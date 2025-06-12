Ринок ритуальних послуг та протезування стрімко виріс у Росії, - СЗР
У Росії виріс ринок ритуальних послуг на 12,7% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 39,5 млрд руб.
Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки, інформує Цензор.НЕТ.
Це пов'язано зі збільшенням смертності.
Також жителі РФ з інвалідністю за 2024 рік отримали від держави 152,5 тисячі протезів верхніх і нижніх кінцівок.
"Ця цифра на 53 % перевищує показник 2023 року, коли було видано 99,2 тисяч штучних рук і ніг (проти 64,8 тисяч у 2022 році). Торік кількість виданих росіянам протезів рук зросла на 75 % - з 8,2 тисяч до 14,5 тисяч. Приладів, що заміняють ноги, виділили на 51 % більше - зростання з 91 до 138 тисяч одиниць. На 18 % збільшилася кількість виданих інвалідних візків", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+4 Погрібний Олександр
показати весь коментар12.06.2025 14:11 Відповісти Посилання
+3 Валерий К #448385
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+3 Serhii #597124
показати весь коментар12.06.2025 14:05 Відповісти Посилання
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наприклад, зростання виробництва вовни та шкіри .
здогадайтесь з трьох раз навіщо.
тому підготовка агресії не була для гарних генштабів якоюсь новиною
.
Не беда,
Руки, ноги на протезах
Да, да, да...