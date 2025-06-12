Похоронні компанії в Росії з початку року заробили рекордні $500 мільйонів

Російські втрати на фронті в розв'язаній РФ повномасштабній війні проти України викликали бум на ринку похоронних послуг. Так, у січні-квітні поточного року похоронні компанії в Росії заробили 39,5 млрд руб., що на 12,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це пише The Moscow Times із посиланням на дані Росстату.

Поточні темпи зростання російської похоронної галузі спричинені як інфляцією, що досягла до кінця квітня 10,23% у річному вираженні, так і збільшенням смертності. Згідно з Росстатом, у січні-квітні цього року померло 662,7 тис. осіб, що на 4,5% більше порівняно з минулим роком.

Великі гравці на ринку похоронних послуг у Росії змушені піднімати ціни в межах інфляції, а фірми-одноденки навпаки демпінгують. У січні-березні 2024 року по всій Росії було зареєстровано 195 нових організацій та індивідуальних підприємців у сфері ритуальних послуг. При цьому у великих регіонах значна частина ринку, як і раніше, знаходиться в сірій зоні.

Раніше стало відомо, що в Росії виріс попит на труни з картону, оскільки вони суттєво дешевші за дерев'яні. Така труна коштуватиме 1,5-6 тис. руб., тоді як на класичний варіант доведеться витратити близько 8 тис. руб. При цьому існують і "люксові" моделі вартістю 200 тис. руб.

До того повідомлялося, що жителі Росії урізали знизили витрати на поховання родичів через сильне подорожчання ритуальних послуг у зв'язку з війною проти України. Це призвело до зростання попиту на кремацію, оскільки вона обходиться дешевше за поховання в могилу.