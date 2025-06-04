Росіяни почали купувати картонні труни через подорожчання ритуальних послуг

У Росії виріс попит на труни з картону, оскільки вони суттєво дешевші за дерев'яні. Така труна коштуватиме 1,5-6 тис. руб., тоді як на класичний варіант доведеться витратити близько 8 тис. руб. При цьому існують і "люксові" моделі вартістю 200 тис. руб.

Про це пише The Moscow Times.

Продавці стверджують, що картонні труни витримують навантаження до 150 кілограмів та повністю розкладаються у землі за півроку, а не за кілька десятків років, як дерев'яні. Також ідеться про те, що вони швидше згоряють при кремації (15 хвилин проти 90).

"Бонусом" йде ексклюзивний дизайн, оскільки на картонну труну можна нанести будь-який принт.

Раніше стало відомо, що росіяни урізали витрати на поховання родичів на тлі різкого подорожчання ритуальних послуг через розв'язану Росією війну проти України. У жовтні-грудні 2024 року традиційний похорон обходився в середньому в 25,1 тис. руб. – майже на 15% дорожче, ніж 2023 року.

За даними Росстату, восени 2024 року за труну потрібно було заплатити 7,7 тис. руб. Для порівняння: до повномасштабної війни, в січні 2022 року, середня ціна становила 4,4 тис. руб. Загалом за 2022 рік труни подорожчали на 48%, за 2023 рік — майже на 12%, а за дев'ять місяців 2024 року – ще на 10%.

Збільшилася і вартість копання могил: у січні 2022 року ця послуга коштувала 7,7 тис. руб., а у жовтні 2024 року – вже майже 10 тис. Зростання склало 30%.

Інші способи поховання теж дорожчають. Через це в Росії виникло таке явище, як "кремаційна міграція", коли люди їдуть до сусідніх регіонів, де ця процедура коштує дешевше.

При цьому смертність у Росії продовжує зростати. За даними Росстату, за підсумками 2024 року природне зменшення населення в РФ прискорилося на 20% і склало 596,2 тис. осіб – тобто в середньому майже 50 тис. осіб у місяць, або 1,6 тис. на день.

У грудні минулого року повідомлялося, що вартість виготовлення труни з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну підскочила на 74%.