В России вырос рынок ритуальных услуг на 12,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 39,5 млрд руб.

Об этом сообщила Служба внешней разведки, информирует Цензор.НЕТ.

Это связано с увеличением смертности.

Также жители РФ с инвалидностью за 2024 год получили от государства 152,5 тысячи протезов верхних и нижних конечностей.

"Эта цифра на 53 % превышает показатель 2023 года, когда было выдано 99,2 тысяч искусственных рук и ног (против 64,8 тысяч в 2022 году). В прошлом году количество выданных россиянам протезов рук выросло на 75 % - с 8,2 тысяч до 14,5 тысяч. Приборов, заменяющих ноги, выделили на 51 % больше - рост с 91 до 138 тысяч единиц. На 18 % увеличилось количество выданных инвалидных колясок", - говорится в сообщении.

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