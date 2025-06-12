РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13275 посетителей онлайн
Новости
623 12

Рынок ритуальных услуг и протезирования стремительно вырос в России, - СЗР

Ритуальные услуги становятся все более популярными в России

В России вырос рынок ритуальных услуг на 12,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 39,5 млрд руб.

Об этом сообщила Служба внешней разведки, информирует Цензор.НЕТ.

Это связано с увеличением смертности.

Также жители РФ с инвалидностью за 2024 год получили от государства 152,5 тысячи протезов верхних и нижних конечностей.

"Эта цифра на 53 % превышает показатель 2023 года, когда было выдано 99,2 тысяч искусственных рук и ног (против 64,8 тысяч в 2022 году). В прошлом году количество выданных россиянам протезов рук выросло на 75 % - с 8,2 тысяч до 14,5 тысяч. Приборов, заменяющих ноги, выделили на 51 % больше - рост с 91 до 138 тысяч единиц. На 18 % увеличилось количество выданных инвалидных колясок", - говорится в сообщении.

Читайте: Похоронные компании в России с начала года заработали рекордные $500 миллионов

Автор: 

ритуальные услуги (18) россия (96246) СВР (143) протез (68)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+5
Розширення і процвітання цьому рашистському ринку!
показать весь комментарий
12.06.2025 14:11 Ответить
+3
показать весь комментарий
12.06.2025 14:03 Ответить
+3
СЗР моніторить ринок ритуальних послуг в рашці... Це *******, ***** ця структура взагалі існує і що саме головне, споживає ***** бюджетних коштів?
показать весь комментарий
12.06.2025 14:05 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
12.06.2025 14:03 Ответить
показать весь комментарий
12.06.2025 14:13 Ответить
Вах....Абізатєльно вирєжу.
показать весь комментарий
12.06.2025 14:40 Ответить
СЗР моніторить ринок ритуальних послуг в рашці... Це *******, ***** ця структура взагалі існує і що саме головне, споживає ***** бюджетних коштів?
показать весь комментарий
12.06.2025 14:05 Ответить
СЗР моніторить телеграм канали . Ця інфа вже тиждень назад там була...
показать весь комментарий
12.06.2025 14:07 Ответить
колись гарні генштаби моніторили все !
наприклад, зростання виробництва вовни та шкіри .
здогадайтесь з трьох раз навіщо.

тому підготовка агресії не була для гарних генштабів якоюсь новиною

.
показать весь комментарий
12.06.2025 14:13 Ответить
Розширення і процвітання цьому рашистському ринку!
показать весь комментарий
12.06.2025 14:11 Ответить
В голове моей опилки
Не беда,
Руки, ноги на протезах
Да, да, да...
показать весь комментарий
12.06.2025 14:12 Ответить
Треба від ЗСУ таємно звернутись до російських ритуальщиків і протезистів за донатами.
показать весь комментарий
12.06.2025 14:18 Ответить
показать весь комментарий
12.06.2025 14:33 Ответить
показать весь комментарий
12.06.2025 16:54 Ответить
 
 