РФ запускает масштабные операции по дезинформации в Африке и Латинской Америке, - Служба внешней разведки

Россия запускает масштабные операции по дезинформации, которые охватывают Африку, Латинскую Америку и даже европейские страны.

Об этом рассказали в Службе внешней разведки, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, такая медийная экспансия не только подрывает международную репутацию Украины, но и создает потенциальные угрозы для нашей безопасности и внешнеполитических позиций.

Так, в столице Мали - Бамако - под видом независимого информационного агентства African Initiative запущен проект по подготовке местных журналистов. Программа включала онлайн и очные курсы журналистики с обещанием дальнейшего трудоустройства. Кураторами проекта являются российские разведки. Речь идет о типичном примере так называемой "мягкой силы", где под лозунгами просвещения на самом деле закладывается инфраструктура для дальнейших информационных операций.

По данным СВР, основными инструментами информационного давления остаются российские государственные медиа rt (ранее russia today) и sputnik. Оба ресурса не только распространяют выгодные Кремлю нарративы, но и имеют офисы, тренинговые центры и партнерства с местными СМИ на разных континентах.

Отмечается, что в Латинской Америке rt и sputnik тесно сотрудничают с телеканалами Telesur (Венесуэла) и HispanTV (Иран), что позволяет России продвигать единую антизападную линию на нескольких языках одновременно. Кроме того, РФ делит офисы, операторов и технические ресурсы с этими партнерами, что создает эффективную сеть влияния.

Кроме того, в Африке россияне активно заключают соглашения с местными телеканалами. По имеющейся информации, более 30 африканских телестанций транслируют российский контент, что формирует благосклонную к Кремлю информационную среду на всем континенте.

Помимо прямого распространения контента, Россия прибегает к скрытой дистрибуции через контракты с локальными медиа. Например, соглашения с медиагруппами в Кении предоставляют российским агентствам доступ к миллионам слушателей и читателей в нескольких странах Африки.

Что это означает для Украины

Информационное присутствие России в Африке и Латинской Америке имеет непосредственные последствия для Украины.