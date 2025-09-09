УКР
США уповільнили поставки ППО та боєприпасів для України, - FT

Сирський розповів про зустріч із головкомом НАТО у Європі Алексусом Гринкевичем

Міністерство оборони США провело внутрішній огляд військової допомоги Україні, що призвело до затримок у поставках систем протиповітряної оборони та боєприпасів.

Про це повідомляє Financial Times, передає Цензор.НЕТ.

Поставки, які почали надходити після директиви Пентагону у червні, здійснюються нерегулярно і меншими партіями, ніж очікувалося. За словами джерел видання, якщо Росія зберігатиме високі темпи атак ракетами й безпілотниками, українські підрозділи ППО можуть зіткнутися з дефіцитом боєприпасів.

Уповільнення торкнулося ключових систем: ракет-перехоплювачів Pac-3 для Patriot, десятків переносних зенітно-ракетних комплексів Stinger, високоточних артилерійських снарядів, а також понад 100 ракет Hellfire і AIM, що застосовуються українськими системами Nasams та винищувачами F-16.

+7
самим треба, бо у них зараз міністертво війни, яка намічається з венесуельськими наркокартелями. А це не жарти.
показати весь коментар
09.09.2025 11:36 Відповісти
+3
Вам пане у Польші видно видніше, ніж якимсь там журналістам з FT?)))
показати весь коментар
09.09.2025 11:37 Відповісти
+3
А Україна навіть не розпочинала виконувати прохання американців відсторони від влади єрмаків, татарових та інших ворогів та агентів Цапії. То які претензії до США?
показати весь коментар
09.09.2025 11:44 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Нічого там не уповільнили, все як надходило, так і надходить!
показати весь коментар
09.09.2025 11:31 Відповісти
Вам пане у Польші видно видніше, ніж якимсь там журналістам з FT?)))
показати весь коментар
09.09.2025 11:37 Відповісти
він просто служить в диваннопатріотичних військах на посаді коментатора
показати весь коментар
09.09.2025 11:53 Відповісти
Так я знаю, а це все що пишуть кремлівська провокація!
показати весь коментар
09.09.2025 12:04 Відповісти
Через 2 тижні пришвидшиться. А може через 50 днів.
показати весь коментар
09.09.2025 11:33 Відповісти
мабуть вже ні,бо це є ті самі санкції за ,,відмову,, до миру,трумпель почав з нас бо путінеса його близька подруга
показати весь коментар
09.09.2025 11:56 Відповісти
самим треба, бо у них зараз міністертво війни, яка намічається з венесуельськими наркокартелями. А це не жарти.
показати весь коментар
09.09.2025 11:36 Відповісти
То було Міністерство оборони сі сповільнило, а зара його вже ніц по самі спогади. Зара роби сі на збитки Міністерство Війни (з Венесуелоу) , най йому шлях трафе.
показати весь коментар
09.09.2025 12:08 Відповісти
Мені цікаво, як наші медіа експерти, до сих пір розповідають про Трампа, як про НЕ прокремлівського агента! І це коли Президент Португалії, вже його так назвав…
показати весь коментар
09.09.2025 11:37 Відповісти
А Україна навіть не розпочинала виконувати прохання американців відсторони від влади єрмаків, татарових та інших ворогів та агентів Цапії. То які претензії до США?
показати весь коментар
09.09.2025 11:44 Відповісти
щоб на святе покусилися??
показати весь коментар
09.09.2025 11:57 Відповісти
Як вам гарантії миру від сша. Зате Тампон витягнув ***** із ізоляції і допоміг створити Вісь Зла з Китаєм.
показати весь коментар
09.09.2025 11:48 Відповісти
Не переживайте, нижче того рівня, який необхідний для продовження війни, поставки зброї не впадуть.
показати весь коментар
09.09.2025 11:53 Відповісти
Цікаво,а Єрмаку коли Героя України дадуть,раніше ніж Віткоффу чи разом??
показати весь коментар
09.09.2025 12:04 Відповісти
А скільки зброї постачає Великобританія країна Financial Times. Жодного разу не бачив щоб вони писали про це. Всі вимагають від США.
показати весь коментар
09.09.2025 12:17 Відповісти
 
 