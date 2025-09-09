США уповільнили поставки ППО та боєприпасів для України, - FT

Міністерство оборони США провело внутрішній огляд військової допомоги Україні, що призвело до затримок у поставках систем протиповітряної оборони та боєприпасів.

Про це повідомляє Financial Times, передає Цензор.НЕТ.

Поставки, які почали надходити після директиви Пентагону у червні, здійснюються нерегулярно і меншими партіями, ніж очікувалося. За словами джерел видання, якщо Росія зберігатиме високі темпи атак ракетами й безпілотниками, українські підрозділи ППО можуть зіткнутися з дефіцитом боєприпасів.

Уповільнення торкнулося ключових систем: ракет-перехоплювачів Pac-3 для Patriot, десятків переносних зенітно-ракетних комплексів Stinger, високоточних артилерійських снарядів, а також понад 100 ракет Hellfire і AIM, що застосовуються українськими системами Nasams та винищувачами F-16.

