УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9255 відвідувачів онлайн
Новини Засідання Ставки Виробництво української зброї
568 15

Зеленський після Ставки: Визначили завдання для розширення географії застосування нашої далекобійності

зеленський

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Основна тема –– спроможності для далекобійних ударів по Росії.

Про це голова держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

Результати Ставки

"Головна тематика – наші спроможності для далекобійних санкцій проти Росії. Були й виробники зброї, і всі, хто відповідає за її застосування.

Проаналізували ефективність наших далекобійних ударів за визначений період, досягнуті результати. Російська "нафтопереробка" вже платить відчутну ціну за війну й платитиме ще більшу. Визначили завдання для розширення географії застосування нашої далекобійності", - заявив Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Компанія зі США не виконала оборонний контракт та має відшкодувати понад 17 млн євро Україні, - FT

"Детально працюємо з виробниками для довгострокових контрактів. Термін три роки дозволяє виробнику краще планувати використання необхідних ресурсів і масштабувати постачання у війська. Кількість таких укладених контрактів буде більшою", - зазначив він.

Удари РФ по енергетиці

Крім того, були доповіді щодо російських ударів проти інфраструктури й енергетичних обʼєктів України.

"Визначили нові потреби в захисті та завдання для роботи з партнерами заради конкретних напрямів у постачанні ППО. Необхідні системи в партнерів є, і важливо, щоб українська дипломатія активніше готувала відповідні рішення", - додав президент.

Читайте також: Зеленський після Ставки: Україна сформує додаткові гелікоптерні групи для боротьби з дронами РФ

Автор: 

Зеленський Володимир (25969) зброя (7814) Ставка (172) Удари по РФ (624)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
до потужності та незламності додалась ще і далекобійність.
показати весь коментар
27.10.2025 17:52 Відповісти
+5
Який то, сюр!Незламності,далекобійності !Навіщо ця локшина?
показати весь коментар
27.10.2025 17:49 Відповісти
+4
Оманська Гнида винюхала чергову білу стежку

73% охлос в захваті від гундосих відосиків
показати весь коментар
27.10.2025 17:47 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Шо віагри наївся чи шо....
показати весь коментар
27.10.2025 17:46 Відповісти
Оманська Гнида винюхала чергову білу стежку

73% охлос в захваті від гундосих відосиків
показати весь коментар
27.10.2025 17:47 Відповісти
Називається,ППР.
показати весь коментар
27.10.2025 17:47 Відповісти
Поки ліплять Фламінго - вчи географію
показати весь коментар
27.10.2025 17:48 Відповісти
Який то, сюр!Незламності,далекобійності !Навіщо ця локшина?
показати весь коментар
27.10.2025 17:49 Відповісти
до потужності та незламності додалась ще і далекобійність.
показати весь коментар
27.10.2025 17:52 Відповісти
Оманська Гнида ще вивчила нове слово - діпстрайки (це вже щось інтимне між дєрьмаком і Гнидою в спортзалі на Банковій)
показати весь коментар
27.10.2025 17:58 Відповісти
Між дозами розширює словниковий запас)))
показати весь коментар
27.10.2025 18:02 Відповісти
Що ви там, квартальні кловуни, можете визначати? Яке ви відношення маєте до ЗСУ?
Відкіля ви, чорти, взялися на нашу голову...
показати весь коментар
27.10.2025 17:53 Відповісти
"І що стосується головнокомандувача, пане Порошенку, зараз війна. І ви мені ставите такі запитання, на які самі повинні відповідати - чому війна досі не закінчилась. Ось такий ви головнокомандувач..." - волало ЗЕлене обдовбане чмо на стадіоні...
показати весь коментар
27.10.2025 17:54 Відповісти
Та ти шо!!!!!
показати весь коментар
27.10.2025 17:56 Відповісти
"географія"!
М! Потужна потужність ще потужніша!
показати весь коментар
27.10.2025 17:57 Відповісти
всім хто хоче проригатись

Зеленьский - Дуже Потужно | Музика України

https://www.youtube.com/watch?v=lUV-TGFukXA&list=RDlUV-TGFukXA&start_radio=1
показати весь коментар
27.10.2025 18:00 Відповісти
Балабол ! Рекламный агент на службе у врага.
показати весь коментар
27.10.2025 18:11 Відповісти
Це значить що енергосистему України знищать остаточно, бо крім створювати проблем пересічним лідор більш ні на шо не здатний.
показати весь коментар
27.10.2025 18:15 Відповісти
 
 