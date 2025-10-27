Зеленський після Ставки: Визначили завдання для розширення географії застосування нашої далекобійності
Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Основна тема –– спроможності для далекобійних ударів по Росії.
Про це голова держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
Результати Ставки
"Головна тематика – наші спроможності для далекобійних санкцій проти Росії. Були й виробники зброї, і всі, хто відповідає за її застосування.
Проаналізували ефективність наших далекобійних ударів за визначений період, досягнуті результати. Російська "нафтопереробка" вже платить відчутну ціну за війну й платитиме ще більшу. Визначили завдання для розширення географії застосування нашої далекобійності", - заявив Зеленський.
"Детально працюємо з виробниками для довгострокових контрактів. Термін три роки дозволяє виробнику краще планувати використання необхідних ресурсів і масштабувати постачання у війська. Кількість таких укладених контрактів буде більшою", - зазначив він.
Удари РФ по енергетиці
Крім того, були доповіді щодо російських ударів проти інфраструктури й енергетичних обʼєктів України.
"Визначили нові потреби в захисті та завдання для роботи з партнерами заради конкретних напрямів у постачанні ППО. Необхідні системи в партнерів є, і важливо, щоб українська дипломатія активніше готувала відповідні рішення", - додав президент.
