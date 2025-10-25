РУС
Новости
6 547 30

Сырский посетил Покровское направление: "Командир, скрывающий правду о ситуации на поле боя, не имеет права быть командиром". ФОТОрепортаж

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский встретился с командирами армейских корпусов, бригад, воинских частей, выполняющих боевые задачи на Покровском направлении и непосредственно в районе города Покровск.

Об этом он сообщил в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Заслушал доклады по оперативной обстановке. Обсудили комплекс вопросов с целью усиления устойчивости нашей обороны, недопущения дальнейшего продвижения противника", - сообщил Сырский.

Сирський і Манько

Актуальные задачи

  • поиска и уничтожения отдельных вражеских диверсионных групп,
  • уничтожение и взятие в плен противника, находящегося в окружении.

Обеспечение войск

Работаем над обеспечением наших войск всем необходимым, в частности над повышением эффективности борьбы с БпЛА и артиллерией противника. Для этого отдал необходимые распоряжения.

Важность правды в докладах

В очередной раз подчеркнул командирам всех уровней о недопустимости в докладах искажения и сокрытия информации о реальной ситуации. Нечестность имеет слишком высокую цену - жизни наших воинов. Мое первое требование - правда, какой бы она ни была.

Командир, который скрывает правду о ситуации на поле боя, не имеет права быть командиром", - подчеркнул Сырский.

Вручение наград

Также во время поездки выполнил почетную миссию - вручил награды военнослужащим группировки Сил беспилотных систем.

"Спасибо воинам за стойкость, результативность, профессионализм. Работаем вместе для общей цели. Слава Украине!", - резюмировал Главнокомандующий.

Сырский на передовой в Покровске — о БПЛА, артиллерии и новых наградах
Донецкая область (11074) Александр Сырский (750) Покровск (830) Покровский район (1116)
