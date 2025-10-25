УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7687 відвідувачів онлайн
Новини Сирський про Донеччину
7 237 31

Сирський відвідав Покровський напрямок: "Командир, який приховує правду про ситуацію на полі бою, не має права бути командиром". ФОТОрепортаж

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зустрівся з командирами армійських корпусів, бригад, військових частин, які виконують бойові завдання на Покровському напрямку та безпосередньо в районі міста Покровськ.

Про це він повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Заслухав доповіді щодо оперативної обстановки. Обговорили комплекс питань з метою посилення стійкості нашої оборони, недопущення подальшого просування противника", - повідомив Сирський.

Сирський і Манько

Актуальні завдання

  •  пошуку і знищення окремих ворожих диверсійних груп,
  • знищення та взяття в полон противника, що перебуває в оточенні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуація в Покровську критична, логістика до Мирнограда ускладнена. Загроза оточення ЗСУ все ближче, - ЗМІ

Забезпечення військ

Працюємо над забезпеченням наших військ усім необхідним, зокрема над підвищенням ефективності боротьби з БпЛА та артилерією противника. Для цього віддав необхідні розпорядження.

Важливість правди в доповідях

Вкотре наголосив командирам всіх рівнів про недопустимість у доповідях викривлення та приховування інформації щодо реальної ситуації. Нечесність має надто високу ціну - життя наших воїнів. Моя перша вимога - правда, якою б вона не була.

Командир, який приховує правду про ситуацію на полі бою, не має права бути командиром", - наголосив Сирський.

Також читайте: У Покровську знищено 90% будинків, ворог контролює усі під’їзні шляхи, – ОВА

Вручення нагород

Також під час поїздки виконав почесну місію – вручив нагороди військовослужбовцям угруповання Сил безпілотних систем.

"Дякую воїнам за стійкість, результативність, професіоналізм. Працюємо разом для спільної мети. Слава Україні!", - резюмував Головнокомандувач.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Сирський на передовій у Покровську — про БпЛА, артилерію та нові нагороди
Сирський на передовій у Покровську — про БпЛА, артилерію та нові нагороди
Сирський на передовій у Покровську — про БпЛА, артилерію та нові нагороди
Сирський на передовій у Покровську — про БпЛА, артилерію та нові нагороди

Читайте на "Цензор.НЕТ": Знову під українським прапором: 82 ДШБр звільнила Сухецьке на Донеччині та розгромила понад 60 окупантів. ВIДЕО

Автор: 

Донецька область (9905) Сирський Олександр (776) Покровськ (865) Покровський район (1129)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
А верховний ішак що вже "навоювався"? Нема Залужного - не стало перемог. І, звичайно, нема ішака з екскурсією та нагородами. Тепер "лаври"- для троянського коня.
показати весь коментар
25.10.2025 20:57 Відповісти
+7
Крім фото де Роберт - всі інші як "квартал 95"
показати весь коментар
25.10.2025 20:48 Відповісти
+7
на жаль визначати завдання вміє практично кожен. А забезпечити їх викоання ні. Що з того що зеля грозив блекаутом мацкві, якщо немає для цього засобів. Війна це не театр. Репетицій, антрактів та овацій не буде
показати весь коментар
25.10.2025 21:07 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Крім фото де Роберт - всі інші як "квартал 95"
показати весь коментар
25.10.2025 20:48 Відповісти
А з котом?
показати весь коментар
25.10.2025 20:56 Відповісти
Якщо ловить там "мишей" і "крис" (можливо)- то я завжди за котиків ...
показати весь коментар
25.10.2025 21:04 Відповісти
там всі фото в стилі 95 кварталу, без виключень
показати весь коментар
25.10.2025 21:41 Відповісти
"Мадяр" просто не знав, що його використають.... потім...
показати весь коментар
25.10.2025 21:43 Відповісти
все він чудово знає
показати весь коментар
25.10.2025 21:48 Відповісти
я памятаю його слова, що в політику не йде.....
Поки що вірю!
показати весь коментар
25.10.2025 21:50 Відповісти
співчуваю
показати весь коментар
25.10.2025 21:57 Відповісти
якщо це план Опи і це зясується - він втратить не 73% а десь мінімум 37% підписників і на СБС і на каналі - і ввійде в історію як той "екс радник Президента" (не хочу піаривти його П І Б)
показати весь коментар
25.10.2025 22:01 Відповісти
Це сирський, про єрмака так відверто говорив, чи татарова з абдристовичем!!???
показати весь коментар
25.10.2025 22:18 Відповісти
А верховний ішак що вже "навоювався"? Нема Залужного - не стало перемог. І, звичайно, нема ішака з екскурсією та нагородами. Тепер "лаври"- для троянського коня.
показати весь коментар
25.10.2025 20:57 Відповісти
Захист столиці -- не єдина успішна операція Сирського. Зокрема, Сирський брав участь у наступальній операції в Харківській області, коли з 6 вересня по 13 жовтня у два етапи українські військові звільнили понад 500 населених пунктів. Саме Сирський підняв український прапор у звільненій Балаклії.
показати весь коментар
25.10.2025 21:37 Відповісти
Так то не Залужний звільнив столичний регіон? Дивно...
показати весь коментар
25.10.2025 21:40 Відповісти
а відео "в АТО бачили про ..." - рекомендую, правда багато відео заблоковано (автор із США, там проживає)
показати весь коментар
25.10.2025 21:41 Відповісти
Операцію готував штаб Залужного, а Сирський контролював на місці. Вже неоднаразово писали, що у нього не було свого штабу, щоб планувати великі операції, але генерала-фаворита Шашличного піарили, як геніального полководця придворні ЗМІ.
показати весь коментар
25.10.2025 21:46 Відповісти
Першими зайшли в Байрак, а потім в Балаклію розвідпідрозділ Злидні, який згодом розформували. Потім 92-га. Ось тільки ніхто вам не розкаже, що днів за 10 до наступу туди погнали в лобову бійців, бо якомусь генералу замандюрилося сходу атакувати. Незважаючи на протести розвідки. 243 бійця і купу техніки поклали за годину. Потім вже через тиждень другий атакували вже з аеророзвідкою, вогневою підтримкою і успішно.
показати весь коментар
25.10.2025 21:48 Відповісти
Не бреши.
показати весь коментар
25.10.2025 22:09 Відповісти
на жаль визначати завдання вміє практично кожен. А забезпечити їх викоання ні. Що з того що зеля грозив блекаутом мацкві, якщо немає для цього засобів. Війна це не театр. Репетицій, антрактів та овацій не буде
показати весь коментар
25.10.2025 21:07 Відповісти
Ага, життя наших воїнів - саме про це він і думає. Вірю,я повірив.
показати весь коментар
25.10.2025 21:09 Відповісти
дуже потужно! прилетел вдруг волшебник в голубом вертолёте!
показати весь коментар
25.10.2025 21:21 Відповісти
Золоті слова, він вже подав рапорт про відставку?
показати весь коментар
25.10.2025 21:30 Відповісти
Кіт аж но прихуїв від такого піздежу
показати весь коментар
25.10.2025 21:34 Відповісти
Який покровський напрямок? Там же 3,14зда повна, якщо вірити уп: майже котел, стрілецькі бої у середмістті, розстріли наших дронарів, логістика в хлам. Як той расєйський хєнєрал взагалі потрапив на той напрямок? Чи віцськові на3,14зділи уп?
показати весь коментар
25.10.2025 21:38 Відповісти
ля... всі в мультікамі, Роберт Бровді на місці та кіт.. значить усе буде добре...
показати весь коментар
25.10.2025 21:41 Відповісти
показати весь коментар
25.10.2025 21:42 Відповісти
"наголосив командирам всіх рівнів про недопустимість у доповідях викривлення та приховування інформації щодо реальної ситуації" - це він так "мягенько" натякає на ЗЕлупу? Це ж воно - бреше як дихає. При чому, абсолютно з будь якого приводу.
показати весь коментар
25.10.2025 21:43 Відповісти
Чому не пишуть що перед кожним прийомом їжі по сто раз віджимався, орел !
показати весь коментар
25.10.2025 22:15 Відповісти
"Працюємо над забезпеченням наших військ усім необхідним, зокрема над підвищенням ефективності боротьби з БпЛА та артилерією противника. Для цього віддав необхідні розпорядження. Джерело: https://censor.net/ua/n3581658
Генералісімус ти наш, чому ти до цього такі корисні розпорядження не віддавав а заникував десь у фуражці? Дивись, як легко воювати було б - віддав розпорядження - і всьо чьотко за планом! От лише і зараз не зрозуміло, що то за план, чим таким необхідним крім медальок ви хлопців забезпечили, хто ж це доповідає таку перемогу, зто таких розставив по підрозділах і головне - хто привчив до такого? 🤔
показати весь коментар
25.10.2025 22:26 Відповісти
вирвали з контексту - повна сентенція: "Командир, який приховує правду про ситуацію на полі бою, не має права бути командиром, а має бути головнокомандувачем зсу або верховним головнокомандувачем"
показати весь коментар
25.10.2025 22:43 Відповісти
Сирський не має права бути командиром Джерело: https://censor.net/ua/n3581658
показати весь коментар
25.10.2025 22:50 Відповісти
Згоден із Сирським. Краще доповісти про ситуацію гірше ніж вона є насправді, аніж краще, і тим підставити людей.
показати весь коментар
25.10.2025 23:00 Відповісти
 
 