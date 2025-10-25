Сирський відвідав Покровський напрямок: "Командир, який приховує правду про ситуацію на полі бою, не має права бути командиром". ФОТОрепортаж
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зустрівся з командирами армійських корпусів, бригад, військових частин, які виконують бойові завдання на Покровському напрямку та безпосередньо в районі міста Покровськ.
Про це він повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Заслухав доповіді щодо оперативної обстановки. Обговорили комплекс питань з метою посилення стійкості нашої оборони, недопущення подальшого просування противника", - повідомив Сирський.
Актуальні завдання
- пошуку і знищення окремих ворожих диверсійних груп,
- знищення та взяття в полон противника, що перебуває в оточенні.
Забезпечення військ
Працюємо над забезпеченням наших військ усім необхідним, зокрема над підвищенням ефективності боротьби з БпЛА та артилерією противника. Для цього віддав необхідні розпорядження.
Важливість правди в доповідях
Вкотре наголосив командирам всіх рівнів про недопустимість у доповідях викривлення та приховування інформації щодо реальної ситуації. Нечесність має надто високу ціну - життя наших воїнів. Моя перша вимога - правда, якою б вона не була.
Командир, який приховує правду про ситуацію на полі бою, не має права бути командиром", - наголосив Сирський.
Вручення нагород
Також під час поїздки виконав почесну місію – вручив нагороди військовослужбовцям угруповання Сил безпілотних систем.
"Дякую воїнам за стійкість, результативність, професіоналізм. Працюємо разом для спільної мети. Слава Україні!", - резюмував Головнокомандувач.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Поки що вірю!
Генералісімус ти наш, чому ти до цього такі корисні розпорядження не віддавав а заникував десь у фуражці? Дивись, як легко воювати було б - віддав розпорядження - і всьо чьотко за планом! От лише і зараз не зрозуміло, що то за план, чим таким необхідним крім медальок ви хлопців забезпечили, хто ж це доповідає таку перемогу, зто таких розставив по підрозділах і головне - хто привчив до такого? 🤔