РФ посилила наступ на сході України. Основна ціль – агломерація Покровськ - Мирноград, - FT

Росія посилила наступальну операцію на сході України на тлі провалу мирних зусиль під егідою Сполучених Штатів, а частина російських військ увійшла в оплот Покровська.

Про це пише The Financial Times, передає Цензор.НЕТ.

Путін наказав захопити Покровськ до середини листопада

Зазначається, що раніше Україна спростувала заяви Росії про те, що її війська повністю оточили українські сили в Покровську, яке до минулого року було логістичним центром і, у разі захоплення, могло б стати плацдармом для подальшого просування російських військ,

Однак у неділю Генеральний штаб України визнав, що близько 200 російських військових увійшли до Покровська, і що на кількох гарячих точках уздовж 1000-кілометрової лінії фронту тривають запеклі бої. Зеленський визнав "складну ситуацію" в Покровську.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Покровськ - головна ціль ворога, бої тривають і в місті, - Зеленський. ВIДЕО

"Скрізь точаться запеклі бої, зокрема на підступах до міста, у самому місті діють диверсійні групи, а логістика ускладнена", - заявив він у неділю.

Просування ворога на Донеччині

У рамках наступальної операції, що триває вже кілька місяців, російські війська повільно просуваються на кількох ділянках фронту і нещодавно досягли околиць міст Лиман і Костянтинівка.

Поряд із Покровськом, обидва міста розташовані в Донецькій області, яку Путін вимагав передати Росії як умову для припинення вогню.

Бої стали більш хаотичними, оскільки обидві сторони дедалі частіше використовують дрони з вибухівкою для ударів по транспортних колонах і військовій техніці на відстані до 20 км від лінії зіткнення. Українська група моніторингу бойових дій DeepState повідомила в неділю, що українські війська відбили три села на північ від Покровська.

Читайте також: У Покровську тривають бої з групами росіян, які просочилися та накопичилися у різних частинах міста, - 7 корпус ДШВ

Агломерація Покровськ - Мирноград

Як пише FT, основні наступальні дії Росії залишаються зосередженими на агломерації Покровськ - Мирноград, двох шахтарських містах із довоєнним населенням близько 100 тисяч осіб.

Минулого року російські війська повільно просувалися на північ і південь від цих двох міст, намагаючись оточити їх або вивести важливі логістичні маршрути в зону досяжності своїх безпілотників.

Однак останніми тижнями ситуація навколо Покровська значно погіршилася, оскільки невеликі групи російських підрозділів почали проникати через слабко укомплектовані українські оборонні позиції та входити в місто.

Читайте також: Сирський відвідав Покровський напрямок: "Командир, який приховує правду про ситуацію на полі бою, не має права бути командиром". ФОТОрепортаж

Нагадаємо, днями "Українська правда" з посиланням на військових розповіла про критичну ситуацію у Покровську. За їхніми словами у місті перебувало щонайменше 250 російських окупантів, які вступають у стрілецькі бої та розстрілюють українських військових на позиціях, зокрема операторів БПЛА. Логістика до міста під повним контролем російських дронів.