Покровськ - головна ціль ворога, бої тривають і в місті, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до українців наприкінці 1342-го дня війни з РФ.

Відповідне відео опубліковано пресслужбою президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Говорив із військовими. Особлива увага – Покровську, також сусіднім районам. Саме там зараз найбільше ударних сил окупанта й значна штурмова активність. Бої тривають і в місті. Це в них головна ціль – саме Покровськ. І кожен результат наших сил на цьому напрямку – це результат для всієї України, для всього захисту нашої держави", - сказав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський після Ставки: Визначили завдання для розширення географії застосування нашої далекобійності