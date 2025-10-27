УКР
Покровськ - головна ціль ворога, бої тривають і в місті, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до українців наприкінці 1342-го дня війни з РФ.

Відповідне відео опубліковано пресслужбою президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Говорив із військовими. Особлива увага – Покровську, також сусіднім районам. Саме там зараз найбільше ударних сил окупанта й значна штурмова активність. Бої тривають і в місті. Це в них головна ціль – саме Покровськ. І кожен результат наших сил на цьому напрямку – це результат для всієї України, для всього захисту нашої держави", - сказав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський після Ставки: Визначили завдання для розширення географії застосування нашої далекобійності

Звільняй місце в.о. президента, будеш воєнкором підробляти. Відосики знімати, стріми вести, статистику зачитувати. Все одно користі, як від суфлера з тебе немає.
27.10.2025 19:59 Відповісти
не каламутьте унітаз. Українцям нравится дивитися відео з володію та казати бавовна і пиримога
27.10.2025 20:04 Відповісти
Неголена потвора-зрадник.Як же його хочеться переіпать,щоб і очі повилітали!!!
27.10.2025 19:59 Відповісти
є ..фортеця Покровськ..((
27.10.2025 20:00 Відповісти
Дякуємо за інформацію, члєнограй. Аж полегшало.
27.10.2025 20:00 Відповісти
В Одесі неймовірна кількість нових автівок та нових забудов . Пане президент, напевно це якось пов'язано із нашою далекобійностю та майже напів-знищеним Покровськом та іншиміи знищеними містами Східної України?
27.10.2025 20:14 Відповісти
Це в них головна ціль - саме Покровськ
==
А, да? А я думав Берлін або грімпенські болота...
27.10.2025 20:16 Відповісти
 
 