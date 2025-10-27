Покровськ - головна ціль ворога, бої тривають і в місті, - Зеленський. ВIДЕО
Звернення президента Володимира Зеленського до українців наприкінці 1342-го дня війни з РФ.
Відповідне відео опубліковано пресслужбою президента, інформує Цензор.НЕТ.
"Говорив із військовими. Особлива увага – Покровську, також сусіднім районам. Саме там зараз найбільше ударних сил окупанта й значна штурмова активність. Бої тривають і в місті. Це в них головна ціль – саме Покровськ. І кожен результат наших сил на цьому напрямку – це результат для всієї України, для всього захисту нашої держави", - сказав Зеленський.
А, да? А я думав Берлін або грімпенські болота...