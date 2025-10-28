Отражена массированная механизированная атака оккупантов возле Доброполья: враг потерял 15 единиц техники. ВИДЕО

27 октября враг совершил очередную попытку механизированной атаки в районе Доброполья (Очеретинское направление), пытаясь захватить населенные пункты Шахово и Владимировку. В атаку враг бросил 29 единиц бронированной техники, что делает это наступление одним из самых массовых за последнее время. Особенностью атаки стало увеличение количества танков.

Враг пытался усложнить действия Сил обороны Украины, выдвигая технику небольшими группами - по 4-5 единиц - по разным маршрутам и в разное время. Оккупанты также рассчитывали на неблагоприятные погодные условия, которые затрудняют работу беспилотников. Несмотря на это, их замысел был сорван.

Как отмечают в "Азове", благодаря заблаговременному инженерному оборудованию позиций, эффективному минированию и слаженным действиям подразделений Сил обороны Украины - прежде всего артиллерийских расчетов бригад Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины, а также экипажей Сил беспилотных систем - атака противника, которая длилась более шести часов, была отражена.

Как следствие враг потерял 15 единиц техники: два танка, 12 боевых бронированных машин и одну единицу легкового автотранспорта. Вражеская пехота, которая десантировалась с техники, была уничтожена FPV-дронами. Зачистка мест высадки пехотинцев противника продолжается.

