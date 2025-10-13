Силы обороны отразили наступление РФ под Добропольем: уничтожена техника, ликвидированы оккупанты. ВИДЕО

Украинские защитники сорвали очередное российское наступление на Добропольском направлении. У противника значительные потери.

Об этом сообщили в командовании Десантно-штурмовых войск ВСУ и в "Азове", информирует Цензор.НЕТ.

Боевую работу провели воинские части и подразделения группировки ДШВ, расчеты БпЛА Сил беспилотных систем, бойцы 1-го корпуса Национальной гвардии "Азов" и военнослужащие штурмовых полков и батальонов ВСУ.

"Противник силами подразделений трех мотострелковых бригад и одной бригады морской пехоты с использованием военной техники проводил наступательные действия, пытаясь прорвать украинскую оборону. Всего в наступательных действиях было задействовано 17 боевых бронированных машин и один танк", - рассказали в командовании.

В "Азове" отметили, что оккупанты пытались прорвать оборону ВСУ в районе населенных пунктов Мирноград и Разино, сосредоточив основные усилия на селе Шахово. Противник успеха не достиг.

Там отметили, что российские войска применили привычную тактику: первой атаковала группа мотоциклистов, за ними двигалась бронетехника с десантом. Кроме того, враг пытался подавить украинские беспилотники с помощью систем радиоэлектронной борьбы, чтобы высадить пехоту в населенных пунктах и закрепиться на территории.

Однако благодаря заранее установленным минам, слаженным действиям артиллерии, Нацгвардии, подразделений дронов и ВСУ, попытка наступления была полностью отражена.

"Вследствие боя было уничтожено и поражено: один танк, 12 боевых бронированных машин и около сотни оккупантов. Остатки вражеских подразделений отступили, понеся значительные потери. Противник успеха не имел. Обстановка остается контролируемой", - добавили в ДШВ.

