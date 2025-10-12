РУС
Дроны Ivan Franko Group разбросали захватчиков: 6 машин, 8 мотоциклов и два десятка оккупантов. ВИДЕО

Операторы дронов подразделения Ivan Franko Group продолжают настойчиво уничтожать российских оккупантов на Добропольском направлении Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские дронари поразили и уничтожили 6 автомобилей, 8 мотоциклов и по меньшей мере два десятка оккупантов.

На кадрах видно, как от ударов дронов захватчики разлетаются с мотоциклов в разные стороны дороги.

"Некоторые из них при этом радостно танцуют, лежа на асфальте", - иронично комментируют бойцы под видео.

армия РФ (20876) уничтожение (8131) Донецкая область (10972) ВСУ (6983) дроны (5069) Покровский район (1072) Доброполье (105)
Пишуть зелені чоловічки зʼявилися в Естонії...
12.10.2025 16:22 Ответить
Відео для підняття настрою. Бажаю щоб всі.
12.10.2025 16:28 Ответить
Супер! Просто Голівуд!! Та де там... голівуду ще далеко до наших ЗСУ!!
12.10.2025 17:20 Ответить
 
 