1 057 3
Дроны Ivan Franko Group разбросали захватчиков: 6 машин, 8 мотоциклов и два десятка оккупантов. ВИДЕО
Операторы дронов подразделения Ivan Franko Group продолжают настойчиво уничтожать российских оккупантов на Добропольском направлении Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские дронари поразили и уничтожили 6 автомобилей, 8 мотоциклов и по меньшей мере два десятка оккупантов.
На кадрах видно, как от ударов дронов захватчики разлетаются с мотоциклов в разные стороны дороги.
"Некоторые из них при этом радостно танцуют, лежа на асфальте", - иронично комментируют бойцы под видео.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зэлэный_Змий
показать весь комментарий12.10.2025 16:22 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Микола Клименко #550732
показать весь комментарий12.10.2025 16:28 Ответить Мне нравится 5 Ссылка
Ирина Параскевич
показать весь комментарий12.10.2025 17:20 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль