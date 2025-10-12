Дроны Ivan Franko Group разбросали захватчиков: 6 машин, 8 мотоциклов и два десятка оккупантов. ВИДЕО

Операторы дронов подразделения Ivan Franko Group продолжают настойчиво уничтожать российских оккупантов на Добропольском направлении Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские дронари поразили и уничтожили 6 автомобилей, 8 мотоциклов и по меньшей мере два десятка оккупантов.

На кадрах видно, как от ударов дронов захватчики разлетаются с мотоциклов в разные стороны дороги.

"Некоторые из них при этом радостно танцуют, лежа на асфальте", - иронично комментируют бойцы под видео.

