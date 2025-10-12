890 2
Дрони "Ivan Franko Group" розкидали загарбників: 6 машин, 8 мотоциклів і два десятки окупантів. ВIДЕО
Оператори дронів підрозділу "Ivan Franko Group" продовжують наполегливо нищити російських окупантів на Добропільському напрямку Донеччини.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські дронарі уразили й знищили 6 автівок, 8 мотоциклів та щонайменше два десятки окупантів.
На кадрах видно, як від ударів дронів загарбники розлітаються з мотоциклів у різні боки дороги.
"Деякі з них при цьому радісно танцюють, лежачи на асфальті", - іронічно коментують бійці під відео.
