Дрони "Ivan Franko Group" розкидали загарбників: 6 машин, 8 мотоциклів і два десятки окупантів. ВIДЕО

Оператори дронів підрозділу "Ivan Franko Group" продовжують наполегливо нищити російських окупантів на Добропільському напрямку Донеччини.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські дронарі уразили й знищили 6 автівок, 8 мотоциклів та щонайменше два десятки окупантів.

На кадрах видно, як від ударів дронів загарбники розлітаються з мотоциклів у різні боки дороги.

"Деякі з них при цьому радісно танцюють, лежачи на асфальті", - іронічно коментують бійці під відео.

