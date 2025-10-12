УКР
Невдалий штурм окупантів під Добропіллям: Сили оборони знишили техніку противніка і близько 100 військових РФ. ВIДЕО

9 жовтня підрозділи 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади спільно з НГУ "Азов" зупинили атаку противника на Добропільському напрямку на Донеччині, де РФ кинула в бій сили трьох бригад і полк морпіхів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео бойової роботи бійці опублікували в телеграм-каналі. На оприлюднених кадрах українські бійці показали момент знищення окупантів та ворожої техніки - 3 танків, 13 ББМ, 41 одиниць мототехніки та близько сотні військових РФ.

"Завдяки ефективній роботі наших бійців ворога вдалося дезорієнтувати: його колони втрачали напрямок руху, кидали техніку, піхота висаджувалась хаотично", - повідомила 82 ОДШБр у соцмережах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Танкісти РФ втекли від дрона та кинули пораненого окупанта - "HYDRA" показала бойову роботу. ВIДЕО

армія рф (19034) знищення (8452) Донецька область (9802) дрони (6007) 82 окрема десантно-штурмова бригада (73)
Коментувати
Сортувати:
ЗниЩили
12.10.2025 15:05 Відповісти
ПротивнИка
12.10.2025 15:18 Відповісти
Смерть ворогам !!! Героям СЛАВА !!!
12.10.2025 15:09 Відповісти
когда горят звезды - это прям секс!)
12.10.2025 15:17 Відповісти
 
 