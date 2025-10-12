Танкісти РФ втекли від дрона та кинули пораненого окупанта - "HYDRA" показала бойову роботу. ВIДЕО

Бійці 137-го батальйону підрозділу "HYDRA" знищують техніку та живу силу окупантів на одному з напрямків фронту.





Екіпаж російського танка тікає від українських дронів, кидає пораненого окупанта на полі, і в результаті його ліквідовують, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал.

"Російські танкісти своїх не кидають", - іронічно коментують наші захисники під відео.

