УКР
1 533 11

Голодний окупант шукав ягоди, інший чекав на дрон - бійці 66-та ОМБр ліквідували обох загарбників. ВIДЕО

Бійці 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Михайла Хороброго продовжують ліквідовувати окупантів на Лиманському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, загарбники стрімко втрачають мотивацію та деморалізуються через відсутність забезпечення й постійні втрати.

На відео - розвідка 2-го мехбату "Онуки Адольфівни" виявила одного з росіян, який, голодний, шукав ягоди в лісосмузі, не реагуючи на дрони, а інший просто сидів і, здається, чекав на українського дрона.

У результаті бойової роботи українських бійців обох окупантів було ліквідовано.

армія рф (19034) безпілотник (5029) знищення (8452) ЗСУ (7994) 66 окрема механізована бригада (39)
Топ коментарі
+3
Хто на чужій землі шось шукає - той завжди знайде - на свою голову
12.10.2025 11:51 Відповісти
+3
На болотах клюква не вродила, то вони прийшли по українську журавлину.
12.10.2025 12:14 Відповісти
+2
Вітамінак захатєлас
12.10.2025 11:58 Відповісти
