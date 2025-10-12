Голодний окупант шукав ягоди, інший чекав на дрон - бійці 66-та ОМБр ліквідували обох загарбників. ВIДЕО
Бійці 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Михайла Хороброго продовжують ліквідовувати окупантів на Лиманському напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, загарбники стрімко втрачають мотивацію та деморалізуються через відсутність забезпечення й постійні втрати.
На відео - розвідка 2-го мехбату "Онуки Адольфівни" виявила одного з росіян, який, голодний, шукав ягоди в лісосмузі, не реагуючи на дрони, а інший просто сидів і, здається, чекав на українського дрона.
У результаті бойової роботи українських бійців обох окупантів було ліквідовано.
