РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6738 посетителей онлайн
Новости Видео Уничтожение российских оккупантов Боевые действия на Лиманском направлении
1 041 10

Голодный оккупант искал ягоды, другой ждал дрон - бойцы 66-й ОМБр ликвидировали обоих захватчиков. ВИДЕО

Бойцы 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Михаила Храброго продолжают ликвидировать оккупантов на Лиманском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, захватчики стремительно теряют мотивацию и деморализуются из-за отсутствия обеспечения и постоянных потерь.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

На видео - разведка 2-го мехбата "Внуки Адольфовны" обнаружила одного из россиян, который, голодный, искал ягоды в лесополосе, не реагируя на дроны, а другой просто сидел и, кажется, ждал украинского дрона.

В результате боевой работы украинских бойцов оба оккупанта были ликвидированы.

Смотрите также: Приласкали по-украински: минус два оккупанта - боевая работа "Птахів Мадяра". ВИДЕО 18+

Автор: 

армия РФ (20876) беспилотник (4403) уничтожение (8131) ВСУ (6983) 66 отдельная механизированная бригада (40)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
Хто на чужій землі шось шукає - той завжди знайде - на свою голову
показать весь комментарий
12.10.2025 11:51 Ответить
+2
Вітамінак захатєлас
показать весь комментарий
12.10.2025 11:58 Ответить
+2
На болотах клюква не вродила, то вони прийшли по українську журавлину.
показать весь комментарий
12.10.2025 12:14 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хто на чужій землі шось шукає - той завжди знайде - на свою голову
показать весь комментарий
12.10.2025 11:51 Ответить
На болотах клюква не вродила, то вони прийшли по українську журавлину.
показать весь комментарий
12.10.2025 12:14 Ответить
Смоли гарячої!
показать весь комментарий
12.10.2025 12:15 Ответить
І коли це "журавлина" росла на Донеччині? Це - ягода Полісся, та Новгород-Сіверщини... Там, під Лиманом, зараз, хіба що глід, з шипшиною, ще не осипався...
показать весь комментарий
12.10.2025 12:40 Ответить
Вітамінак захатєлас
показать весь комментарий
12.10.2025 11:58 Ответить
Авітаміноз замучіл,аднака.
показать весь комментарий
12.10.2025 12:24 Ответить
Небесна кара спрацювала Слава Україні Героям Слава
показать весь комментарий
12.10.2025 12:08 Ответить
а нахххххх мне это знать какие ягоды они собирают ????(((( давайте я им отвезу хлеба ,пива ,рыбки и сигарет !!!!((( сердце мое обрывается с сочувствием к ВРАГУ !!!(((
показать весь комментарий
12.10.2025 12:23 Ответить
бутусов длб (((
показать весь комментарий
12.10.2025 12:24 Ответить
Боярышник искали
показать весь комментарий
12.10.2025 12:25 Ответить
 
 