Голодный оккупант искал ягоды, другой ждал дрон - бойцы 66-й ОМБр ликвидировали обоих захватчиков. ВИДЕО

Бойцы 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Михаила Храброго продолжают ликвидировать оккупантов на Лиманском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, захватчики стремительно теряют мотивацию и деморализуются из-за отсутствия обеспечения и постоянных потерь.

На видео - разведка 2-го мехбата "Внуки Адольфовны" обнаружила одного из россиян, который, голодный, искал ягоды в лесополосе, не реагируя на дроны, а другой просто сидел и, кажется, ждал украинского дрона.

В результате боевой работы украинских бойцов оба оккупанта были ликвидированы.

