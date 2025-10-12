Голодный оккупант искал ягоды, другой ждал дрон - бойцы 66-й ОМБр ликвидировали обоих захватчиков. ВИДЕО
Бойцы 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Михаила Храброго продолжают ликвидировать оккупантов на Лиманском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, захватчики стремительно теряют мотивацию и деморализуются из-за отсутствия обеспечения и постоянных потерь.
На видео - разведка 2-го мехбата "Внуки Адольфовны" обнаружила одного из россиян, который, голодный, искал ягоды в лесополосе, не реагируя на дроны, а другой просто сидел и, кажется, ждал украинского дрона.
В результате боевой работы украинских бойцов оба оккупанта были ликвидированы.
Валентин Коваль #612867
12.10.2025 11:51
Підлога Маккартні
12.10.2025 11:58
Oresta Bartka
12.10.2025 12:14
Валентин Коваль #612867
12.10.2025 11:51
Oresta Bartka
12.10.2025 12:14
Валентин Коваль #612867
12.10.2025 12:15
Яр Холодний
12.10.2025 12:40
Підлога Маккартні
12.10.2025 11:58
олег иванов #434516
12.10.2025 12:24
Konstantin Lisenkov #595953
12.10.2025 12:08
Василий Граздич #507298
12.10.2025 12:23
Василий Граздич #507298
12.10.2025 12:24
Серый Вовк
12.10.2025 12:25
