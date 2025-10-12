Танкисты РФ сбежали от дрона и бросили раненого оккупанта - "HYDRA" показала боевую работу. ВИДЕО

Бойцы 137-го батальона подразделения "HYDRA" уничтожают технику и живую силу оккупантов на одном из направлений фронта.





Экипаж российского танка убегает от украинских дронов, бросает раненого оккупанта на поле, и в результате его ликвидируют, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал.

"Российские танкисты своих не бросают", - иронично комментируют наши защитники под видео.

