Танкисты РФ сбежали от дрона и бросили раненого оккупанта - "HYDRA" показала боевую работу. ВИДЕО

Бойцы 137-го батальона подразделения "HYDRA" уничтожают технику и живую силу оккупантов на одном из направлений фронта.

Экипаж российского танка убегает от украинских дронов, бросает раненого оккупанта на поле, и в результате его ликвидируют, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал.

"Российские танкисты своих не бросают", - иронично комментируют наши защитники под видео.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Голодный оккупант искал ягоды, другой ждал дрон - бойцы 66-й ОМБр ликвидировали обоих захватчиков. ВИДЕО

