УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9645 відвідувачів онлайн
Новини Бойові дії на сході Ситуація на Добропільському напрямку
2 453 3

Сили оборони відбили наступ РФ під Добропіллям: знищено техніку, ліквідовано окупантів. ВIДЕО

Українські захисники зірвали черговий російський наступ на Добропільському напрямку. У противника значні втрати.

Про це повідомили в командуванні Десантно-штурмових військ ЗСУ та в "Азові", інформує Цензор.НЕТ.

Бойову роботу провели військові частини та підрозділи угруповання ДШВ, розрахунки БпЛА Сил безпілотних систем, бійці 1 корпусу Національної гвардії "Азов" та військовослужбовці штурмових полків і батальйонів ЗСУ.

"Противник силами підрозділів трьох мотострілецьких бригад та однієї бригади морської піхоти з використанням військової техніки проводив наступальні дії, намагаючись прорвати українську оборону. Загалом до наступальних дій було задіяно 17 бойових броньованих машин та один танк", - розповіли у командуванні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 46 ворожих штурмів відбито на Покровському напрямку, на Олександрівському та Південно-Слобожанському за добу понад 20 атак, - Генштаб

В "Азові" зазначили, що окупанти намагалися прорвати оборону ЗСУ в районі населених пунктів Мирноград і Разіно, зосередивши основні зусилля на селі Шахове. Противник успіху не досяг.

Там зауважили, що російські війська застосували звичну тактику: першою атакувала група мотоциклістів, за ними рухалася бронетехніка з десантом. Крім того, ворог намагався подавити українські безпілотники за допомогою систем радіоелектронної боротьби, щоб висадити піхоту в населених пунктах і закріпитися на території.

Проте завдяки заздалегідь встановленим мінам, злагодженим діям артилерії, Нацгвардії, підрозділів дронів та ЗСУ, спроба наступу була повністю відбита.

"У результаті бою було знищено та уражено: один танк, 12 бойових броньованих машин та близько сотні окупантів. Рештки ворожих підрозділів відступили, зазнавши значних втрат. Противник успіху не мав. Обстановка залишається контрольованою", - додали у ДШВ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Дрони "Ivan Franko Group" розкидали загарбників: 6 машин, 8 мотоциклів і два десятки окупантів. ВIДЕО

Автор: 

Донецька область (9818) бойові дії (4757) Азов (826) Десантно-штурмові війська ДШВ (248) наступ (253) Покровський район (1089) Добропілля (110)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Шахове навіть не в сірій зоні, за 6 км від червоної зони по діп стейту

що робиться в районі Добропілля ?
чому вже другий місяць не знищені "казанки" кацапів західніше Шахового і в Кучеровому Ярі ?
хтось може відповісти ?

Слава ЗСУ!
Слава Азову !

.
показати весь коментар
13.10.2025 22:33 Відповісти
Ну попробую: потому что, то, что начиналось как небольшая инфильтрация, превратилось в упорное противостояние, где каждая сторона привлекала все больше сил и пытается изменить ситуацию в свою пользу. А поскольку орков значительно больше и они не считаются с потерями, да преимущество в КАБах, дронов не меньше чем у нас и прочее, все это теперь превратилось в очень сложную для ВСУ задачу, в которой еще не факт что нашим удастся полностью срезать Добропольский выступ, и это при том, что наши вроде как пытаются вообще срезать все то, ниже, что написает над Покровском.
показати весь коментар
13.10.2025 23:18 Відповісти
 
 