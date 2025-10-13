46 вражеских штурмов отбито на Покровском направлении, на Александровском и Южно-Слобожанском за сутки - более 20 атак, - Генштаб

Всего за прошедшие сутки, 12 октября 2025 года, на фронте было зафиксировано 149 боевых столкновений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Удары по территории Украины

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 91 авиационный удар, сбросив 215 управляемых бомб. Кроме этого, совершил 5436 обстрелов, из них 83 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5256 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Харьков Харьковской области; Юрьевка Днепропетровской области; Константиновка, Николаевка, Сиверск Донецкой области; Магдалиновка, Новоандреевка Запорожской области; Николаевка Херсонской области.

Удары по врагу

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили десять районов сосредоточения личного состава и техники противника.

Генштаб напоминает, что в целом потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1 140 человек. Также украинские воины обезвредили три танка, 21 артиллерийскую систему, две реактивные системы залпового огня, 232 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня, 109 единиц автомобильной техники и одну единицу специальной техники оккупантов.

Также читайте: На Ореховском направлении ВСУ продвинулись вперед на 3,5 км и взяли в плен оккупантов, - Генштаб. ВИДЕО

Обстановка на Севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло четыре боевых столкновения. Противник нанес восемь авиационных ударов, всего сбросил 15 управляемых авиационных бомб и совершил 174 обстрела.

Обстановка на Харьковщине

Как отмечается, на Южно-Слобожанском направлении произошло 23 боевых столкновения в районах Волчанска, Нововасильевки, Каменки, Западного, Кутьковки и в направлении Бологовки и Колодязного.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло шесть атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах Купянска, Песчаного, Степной Новоселовки и Петропавловки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Куба отрицает, что ее граждане воюют против Украины в составе армии РФ

Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении враг атаковал девять раз, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Новомихайловка, Дробышево, Мирное, Зеленый Гай и Шандриголово.

На Славянском направлении в течение минувших суток враг совершил три атаки на позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Ямполь, Серебрянка и Выемка.

На Краматорском направлении зафиксировано два боевых столкновения - захватчики пытались наступать в направлении Ступочек.

Также отмечается, что на Константиновском направлении враг совершил 13 атак в районах населенных пунктов Щербиновка, Александро-Шультино, Плещеевка, Русин Яр и Полтавка.

"На Покровском направлении наши защитники остановили 46 наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Шахово, Никаноровка, Новоэкономическое, Родинское, Миролюбовка, Проминь, Лысовка, Покровск, Удачное, Новосергиевка, Котляровка, Ореховое и Дачное", - говорится в сообщении.

На Александровском направлении Силы обороны отбили 24 атаки на позиции наших войск вблизи населенных пунктов Ивановка, Александроград, Сосновка, Сичневое, Вороное, Степное, Вербовое, Алексеевка и Новогригорьевка.

Читайте: РФ и США имеют понимание, как "урегулировать конфликт в Украине" мирными усилиями, - Путин

Обстановка на Юге

Как информирует Генштаб, на Ореховском направлении враг совершил четыре штурма в районе Степного и в сторону Степногорска и Приморского.

За минувшие сутки на Гуляйпольском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ