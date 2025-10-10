РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9032 посетителя онлайн
Новости Заявления Путина об Украине Отношения РФ и США
2 059 18

РФ и США имеют понимание, как "урегулировать конфликт в Украине" мирными усилиями, - Путин

Владимир Путин

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что у РФ и США якобы есть общее понимание, как урегулировать полномасштабную войну России против Украины дипломатическими усилиями, но это "непростые, сложные вопросы".

Его заявления 10 октября цитируют росСМИ, передает Цензор.НЕТ.

Глава Кремля убежден, что Дональд Трамп "искренне стремится" к урегулированию российско-украинской войны.

"Он много делает, чтобы решить кризисы, которые длятся десятилетиями", - заявил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Энергетический кризис в РФ подталкивает Путина не к миру, а к очередной эскалации, - The Telegraph

"Россия остается в рамках договоренностей по урегулированию в Украине, достигнутых во время саммита на Аляске", - говорит Путин.

"Мы договорились с Дональдом о том, что мне нужно будет в Москве подумать и поговорить с нашими коллегами, и с союзниками тоже, обсудить этот вопрос. И он мне то же самое сказал. Это сложные вопросы, которые требуют дополнительной проработки. Но мы остаемся на базе той дискуссии, которая состоялась в Анкоридже. Мы для себя здесь ничего не меняем. Нужно что-то еще доработать с обеих сторон. Но в целом мы остаемся в рамках договоренностей Аляски", - добавил диктатор.

Также читайте: В Кремле говорят, что договоренности между Путиным и Трампом на Аляске работают

Путин

Автор: 

путин владимир (32279) россия (97597) США (28035) Трамп Дональд (6758) война в Украине (6474)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Не буде ніякого мирного врегулювання, кілька мільйонів кацапів будуть знищені та усі українські території будуть визволені військовим шляхом!
показать весь комментарий
10.10.2025 15:53 Ответить
+4
Упир бреше. Тільки удари по мацквабаду.
показать весь комментарий
10.10.2025 15:54 Ответить
+3
будь-які заяви та ініціативи ***** за мир та за мирні домовленості завжди закінчуються масованими кацапськими ракетно-дроновими ударами по України - мирних, дітях, жінках, старих
показать весь комментарий
10.10.2025 16:06 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Розуміння є - а бажання немає
показать весь комментарий
10.10.2025 15:53 Ответить
Не буде ніякого мирного врегулювання, кілька мільйонів кацапів будуть знищені та усі українські території будуть визволені військовим шляхом!
показать весь комментарий
10.10.2025 15:53 Ответить
Спірідонов сцить Трампу в очі.
показать весь комментарий
10.10.2025 15:54 Ответить
Упир бреше. Тільки удари по мацквабаду.
показать весь комментарий
10.10.2025 15:54 Ответить
пустословное словоблудие
показать весь комментарий
10.10.2025 16:04 Ответить
"Нобелевскую премию мира иногда присуждали людям, которые для мира ничего не сделали," заявило *****.
Тобто воно очікує, що наступна премія миру буде присуджена йому???
показать весь комментарий
10.10.2025 16:06 Ответить
Это ***** так поддерживает рыжего мудака , либо наступает на любимый мозоль
Тот же бесится , что обамке дали Нобеля «низачто» , а он такой красивый и вумный , пролетает как фанера над Парижем 🤪🤣…
показать весь комментарий
10.10.2025 16:51 Ответить
будь-які заяви та ініціативи ***** за мир та за мирні домовленості завжди закінчуються масованими кацапськими ракетно-дроновими ударами по України - мирних, дітях, жінках, старих
показать весь комментарий
10.10.2025 16:06 Ответить
пи?дливе ху*ло каже про якісь домовленності

Але все це виглядає так - що він і далі рудого трампа буде крутити як заманеться
показать весь комментарий
10.10.2025 16:06 Ответить
росіяни маштабно застосовуть ШІ у інформаційних спецопераціях на території США. Чим там таким важливим займаються Пентагон,ФБР і ЦРУ що прогавили таку обставину...
показать весь комментарий
10.10.2025 16:07 Ответить
Він, що зараз прямо сказав, що Трамп на Алясці погодив з ху...лом знищення України ?!
показать весь комментарий
10.10.2025 16:07 Ответить
Коли ти рашиська паскуда вже здохнеш ?мільйони благають.
показать весь комментарий
10.10.2025 16:12 Ответить
Воно запанікувало,проти тамагавків
показать весь комментарий
10.10.2025 16:27 Ответить
Немає нічого простішого, ніж просто наказати вивести війська з України.
показать весь комментарий
10.10.2025 16:27 Ответить
це слова для трампа... Дегенерат грає на самозакоханості рудого...
показать весь комментарий
10.10.2025 16:33 Ответить
Шо-то ***** геть кукухой тронулось уже заговариваться начал...
показать весь комментарий
10.10.2025 16:34 Ответить
***** продовжує сцяти на голову Тампону аби той нічого не робив ні тамагавків не давав Україні ні санкцій не вводив проти Сосії.
показать весь комментарий
10.10.2025 17:00 Ответить
Путин ***** вылизал Трампону Трампаксу спину ниже пояса!!!
показать весь комментарий
10.10.2025 17:37 Ответить
 
 