РФ и США имеют понимание, как "урегулировать конфликт в Украине" мирными усилиями, - Путин
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что у РФ и США якобы есть общее понимание, как урегулировать полномасштабную войну России против Украины дипломатическими усилиями, но это "непростые, сложные вопросы".
Его заявления 10 октября цитируют росСМИ, передает Цензор.НЕТ.
Глава Кремля убежден, что Дональд Трамп "искренне стремится" к урегулированию российско-украинской войны.
"Он много делает, чтобы решить кризисы, которые длятся десятилетиями", - заявил он.
"Россия остается в рамках договоренностей по урегулированию в Украине, достигнутых во время саммита на Аляске", - говорит Путин.
"Мы договорились с Дональдом о том, что мне нужно будет в Москве подумать и поговорить с нашими коллегами, и с союзниками тоже, обсудить этот вопрос. И он мне то же самое сказал. Это сложные вопросы, которые требуют дополнительной проработки. Но мы остаемся на базе той дискуссии, которая состоялась в Анкоридже. Мы для себя здесь ничего не меняем. Нужно что-то еще доработать с обеих сторон. Но в целом мы остаемся в рамках договоренностей Аляски", - добавил диктатор.
Тобто воно очікує, що наступна премія миру буде присуджена йому???
Тот же бесится , что обамке дали Нобеля «низачто» , а он такой красивый и вумный , пролетает как фанера над Парижем 🤪🤣…
Але все це виглядає так - що він і далі рудого трампа буде крутити як заманеться