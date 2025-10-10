Энергетический кризис в РФ подталкивает Путина не к миру, а к очередной эскалации, - The Telegraph

Российский диктатор Владимир Путин проигрывает экономическую войну быстрее, чем получает какое-либо военное преимущество в Украине. Поэтому следует ожидать эскалации войны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Telegraph.

Издание отмечает, что точечные удары ВСУ по НПЗ россиян фактически парализовали энергетический сектор страны-агрессора. При этом российское летнее наступление оказалось безрезультатным: несмотря на колоссальные потери, Кремлю не удалось ни прорвать украинскую оборону, выстроенную как фортификационный пояс, ни изменить стратегический ход войны.

"Россияне до сих пор преследуют нас и охотятся на мирных жителей с помощью беспилотников, что является ужасной практикой, но они не достигают никакой стратегической цели", - подчеркнул бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

Украинские атаки беспилотниками наносят значительный ущерб нефтеперерабатывающим заводам и инфраструктуре РФ, и Москва вынуждена покрывать дефицит, импортируя экстренные запасы топлива из Китая, Южной Кореи и Беларуси.

Как следствие, в РФ прибегают к отчаянным шагам, поскольку в Москве сейчас рассматривают даже идею введения "налога на паразитизм" для тех, кто не работает, а тамошние банки кредитуют оборонку, что только ускоряет финансовый кризис.

Впрочем, военная экономика РФ продолжает работать на полную, поэтому аналитики опасаются нового витка эскалации. Загороднюк отмечает, что Путин всегда повышает ставки, когда дела идут плохо, поэтому вероятность расширения войны в Европе сейчас чрезвычайно высока. В зоне риска сегодня, по его мнению, Молдова, Сувалкский коридор и эстонская Нарва, где большинство населения - этнические россияне.

Между тем возможный неписаный пакт между Москвой и Пекином представляет дополнительную опасность. Тамошний лидер Си Цзиньпин поддерживает РФ, чтобы Штаты не могли полностью сосредоточиться на Китае.

Загороднюк сравнивает нынешнюю ситуацию с Крымской войной XIX века - тогда Россия проиграла не из-за военного поражения, а из-за экономического истощения:

"Часы для Путина тикают. И именно этот отсчет делает нынешний момент для Европы самым опасным за десятилетия".