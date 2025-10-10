РУС
1 762 17

Энергетический кризис в РФ подталкивает Путина не к миру, а к очередной эскалации, - The Telegraph

Путин снова угрожает НАТО. Называет войска законной целью

Российский диктатор Владимир Путин проигрывает экономическую войну быстрее, чем получает какое-либо военное преимущество в Украине. Поэтому следует ожидать эскалации войны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Telegraph.

Издание отмечает, что точечные удары ВСУ по НПЗ россиян фактически парализовали энергетический сектор страны-агрессора. При этом российское летнее наступление оказалось безрезультатным: несмотря на колоссальные потери, Кремлю не удалось ни прорвать украинскую оборону, выстроенную как фортификационный пояс, ни изменить стратегический ход войны.

"Россияне до сих пор преследуют нас и охотятся на мирных жителей с помощью беспилотников, что является ужасной практикой, но они не достигают никакой стратегической цели", - подчеркнул бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

Украинские атаки беспилотниками наносят значительный ущерб нефтеперерабатывающим заводам и инфраструктуре РФ, и Москва вынуждена покрывать дефицит, импортируя экстренные запасы топлива из Китая, Южной Кореи и Беларуси.

Как следствие, в РФ прибегают к отчаянным шагам, поскольку в Москве сейчас рассматривают даже идею введения "налога на паразитизм" для тех, кто не работает, а тамошние банки кредитуют оборонку, что только ускоряет финансовый кризис.

Впрочем, военная экономика РФ продолжает работать на полную, поэтому аналитики опасаются нового витка эскалации. Загороднюк отмечает, что Путин всегда повышает ставки, когда дела идут плохо, поэтому вероятность расширения войны в Европе сейчас чрезвычайно высока. В зоне риска сегодня, по его мнению, Молдова, Сувалкский коридор и эстонская Нарва, где большинство населения - этнические россияне.

Между тем возможный неписаный пакт между Москвой и Пекином представляет дополнительную опасность. Тамошний лидер Си Цзиньпин поддерживает РФ, чтобы Штаты не могли полностью сосредоточиться на Китае.

Загороднюк сравнивает нынешнюю ситуацию с Крымской войной XIX века - тогда Россия проиграла не из-за военного поражения, а из-за экономического истощения:

"Часы для Путина тикают. И именно этот отсчет делает нынешний момент для Европы самым опасным за десятилетия".

путин владимир (32279) экономика (3906) война в Украине (6474)
+3
Знову Україна винувата, що расєя скаженіє!!!
показать весь комментарий
10.10.2025 13:55 Ответить
+2
То шо не бити по НПЗ? - довго думали? - він по любому війну не покине - тільки гарні удари по рашці змусять його задуматись
показать весь комментарий
10.10.2025 13:55 Ответить
+2
вже 4 роки тріщить і ніяк тріснути не може
показать весь комментарий
10.10.2025 14:08 Ответить
да, экономика у них сыпится рекордными темпами

Часть производств «Уралвагонзавода» с 15 декабря перейдёт на 4‑дневный режим работы. Информацию подтвердили в пресс‑службе оборонного предприятия, пишет АН «Между строк».

В официальном ответе предприятия отмечается, что на «4‑дневку» перейдёт часть специалистов, задействованных в гражданском сегменте, но мера не коснётся работников механосборочного производства, цехов 360, 590, 630, 635, руководителей структурных подразделений, службы безопасности и исполнителей государственного оборонного заказа. Мотивировочная часть решения выглядит так:

«Режим неполной 4‑дневной рабочей недели устанавливается до отмены настоящего приказа, но на срок не более шести месяцев с начала её введения», - уточняется в приказе.

На предприятии не скрывают: 4‑дневный режим работы вводится, чтобы избежать массового сокращения работников. Проблемы в гражданском секторе на УВЗ объясняют низким спросом на выпускаемую продукцию. Впрочем, завод готов переподготовить своих рабочих и дать работу в «оборонке».
показать весь комментарий
10.10.2025 13:54 Ответить
Двє-трі нєдєлі, максімум до 2035 года раісся развалітся?
показать весь комментарий
10.10.2025 14:10 Ответить
То шо не бити по НПЗ? - довго думали? - він по любому війну не покине - тільки гарні удари по рашці змусять його задуматись
показать весь комментарий
10.10.2025 13:55 Ответить
А шоб не били? - вони б зупинилися? - ні
показать весь комментарий
10.10.2025 14:20 Ответить
Звісно. Питання в тому, що ніякі удари не змусять куйла зупинити війну. Ніякі. В квітні 45-го Німеччина була повністю розбомблена і радянські війська штурмували Берлін, але Гітлер і не думав зупинятись і капітулювати. Не зупиниться і пуйло. Тим більше, рашці до стану Німеччини 45-го ще дуже і дуже далеко. І навряд чи взагалі він можливий.
показать весь комментарий
10.10.2025 14:29 Ответить
Знову Україна винувата, що расєя скаженіє!!!
показать весь комментарий
10.10.2025 13:55 Ответить
Российская промышленность трещит по швам. От Урала до Кузбасса, от РЖД до АвтоВАЗа - крупнейшие предприятия страны переходят на четырёхдневку, урезают зарплаты и массово отправляют людей в вынужденные отпуска. Формально - "чтобы избежать увольнений". На деле - потому что экономика больше не тянет.

Reuters сообщает: шесть крупнейших промышленных компаний России уже сократили рабочее время. Среди них - цементный холдинг «Цемрос», РЖД, ГАЗ, КамАЗ, АвтоВАЗ и алмазный гигант «Алроса».

Причина - спад спроса, санкции, дорогие кредиты и дешевый китайский импорт.

- В строительной отрасли - резкое падение объёмов.
- В угольной - убытки на 225 млрд рублей и закрытые шахты.
- В металлургии - мораторий на банкротства и "тихие сокращения".
- Даже РЖД - крупнейший работодатель страны - требует, чтобы сотрудники брали по три выходных в месяц "за свой счёт".

Проблема не новая - но впервые она охватывает всю экономику.

Цифры говорят сами за себя:

- Производство вне оборонки упало на 5,4% с начала года.
- Просроченная зарплата выросла в 3,3 раза.
- Уголь, металл, цемент - все ключевые отрасли уходят в минус.
показать весь комментарий
10.10.2025 14:00 Ответить
вже 4 роки тріщить і ніяк тріснути не може
показать весь комментарий
10.10.2025 14:08 Ответить
спаведливости ради, в 22, 23, 24 у них была еще кубышка своя в виде фонда ФНБ и другие запасы. Тогда не было новостей, что в экономике прям чтото у них тяжело, наоборот был нереальный подъем военки и стройки заводов военных повсюду. На следующий год они налоги повышать начинают во всех сферах как и урезать все сферы экономики кроме военной не от хорошей жизни, а когда денег уже брать неоткуда кроме как доить свой умирающий бизнес. В Украине тоже налоги растут как и бешенная инфляция, но мы маленькая и бедная страна на жизнеобеспечении Европы, с нас спрос маленький
показать весь комментарий
10.10.2025 14:14 Ответить
Тим не менш ракети, дрони літають. Люди гинуть. Так що, по великому рахунку, до лампочки що там в кацапів. Головне - що у нас. А виглядає так, що у нас повний піпец підходить.
показать весь комментарий
10.10.2025 14:08 Ответить
та якось по динаміці карти deep state щось не видно, що путін безрезультативно наступає. Порівнюючи з 2023 роком. Ба більше, the telegraph міг би запитати у жителів Сумщини, Запоріжжя, Дніпропетровщини, Харківщини, Донеччини, чи наступ росіян безрезультативний?

А ось стаття шита білими нитками: типу товстий натяк, що удари по НПЗ призведуть до ескалації? Чи хочуть відбити в трампа думку про передачу томагавків? Чи яку таку думку вестерни закладають у цей опус?
показать весь комментарий
10.10.2025 14:11 Ответить
"Чи яку таку думку вестерни закладають у цей опус?"

Можливо, просто розвінчують черговий тєлємарахвоновський міф "Запустимо 2 томагавки на москву, рашка зразу розвалиться і перелякане куйло відразу приповзе на колінах благати помилування на будь-яких умовах".
показать весь комментарий
10.10.2025 14:21 Ответить
Нууу, це кацапське кредо - щоб сусіди жили ще гірше, ніж вони. Тому все закономірно. Тут треба бити по кацапії так, щоб творити сусідам капості просто не було чим і бажано не було кому.
показать весь комментарий
10.10.2025 14:19 Ответить
І хто буде бити, як і чим?
показать весь комментарий
10.10.2025 14:22 Ответить
а що було 10 років до цієї кризи???
трампіли,..***
трампіли,..***
показать весь комментарий
10.10.2025 14:19 Ответить
Диктатор ***** зі своїм кацапстаном вже програв по всіх фронтах, потрібно його добити звільнивши усі українські території та закінчити війну!
показать весь комментарий
10.10.2025 14:29 Ответить
 
 