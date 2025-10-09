Бізнес Цензор у Facebook Бізнес Цензор у X/Twitter Бізнес Цензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Стан російської економіки
520 2

Криза посилюється: У Росії зафіксували різке падіння виробництва будматеріалів

будматеріали

На російському ринку фіксують різке скорочення виробництва будівельних матеріалів на тлі проблем у будівництві.

Найбільше просідає цегла, виробництво якої у 2025 році може зменшитися на 7,3% рік до року або до 1,81 млрд умовних штук, повідомляє The Moscow Times з посиланням на російські ЗМІ.

Відповідно до підрахунків російської консалтингової компанії Neo, до 2030 року випуск цегли впаде на 43,2% від рівня 2025 року – до 1,02 млрд одиниць.

Інша російська консалтингова компанія СМПРО також прогнозує, що виробництво керамічної та силікатної цегли у РФ у 2025 році впаде на 7,3%, випуск залізобетонних виробів зменшиться на 16,7%, а товарного бетону – на 3,7%.

Падіння також торкнулося цементу, покрівельних і керамічних матеріалів, зазначив президент російської групи компанії "Основа" Олександр Ручйов.

Ключовий фактор – сповільнення будівельної активності, вказують експерти Neo. За даними порталу "Наш.дом.рф", у січні-серпні введення індивідуального житла в РФ зменшилося на 5% рік до року – до 47,3 млн кв. м, багатоквартирного – на 6%, до 20,3 млн кв. м.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Водночас ціни продовжують зростати: у 2025 році цегла подорожчала в середньому на 11,2% – до 11,9 тис. руб. за 1 тис. умовних штук, з 2020 року – на 95,1%. Через це девелопери переходять на альтернативні рішення – сендвіч-панелі, каркасні конструкції, зазначила партнерка практики "Інжиніринг" Neo Яна Лебединська.

Раніше повідомлялось, що німецький виробник будматеріалів Knauf не зміг продати бізнес у Росії. Раніше його хотіли купити друзі Путіна, проте в компанії зазначили, що потенційний покупець зірвав переговори.

Автор: 

криза (142) падіння (82) рецесія (38) росія (15295) будівництво (2287) економіка (207)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не треба чекати кризу в рф, її треба створювати!
показати весь коментар
09.10.2025 15:54 Відповісти
А зачем вам стройматериалы, если у вас не покупается недвижемости?! 😆🤣🤪🤡🥳
показати весь коментар
09.10.2025 16:34 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 