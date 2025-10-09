Криза посилюється: У Росії зафіксували різке падіння виробництва будматеріалів

На російському ринку фіксують різке скорочення виробництва будівельних матеріалів на тлі проблем у будівництві.

Найбільше просідає цегла, виробництво якої у 2025 році може зменшитися на 7,3% рік до року або до 1,81 млрд умовних штук, повідомляє The Moscow Times з посиланням на російські ЗМІ.

Відповідно до підрахунків російської консалтингової компанії Neo, до 2030 року випуск цегли впаде на 43,2% від рівня 2025 року – до 1,02 млрд одиниць.

Інша російська консалтингова компанія СМПРО також прогнозує, що виробництво керамічної та силікатної цегли у РФ у 2025 році впаде на 7,3%, випуск залізобетонних виробів зменшиться на 16,7%, а товарного бетону – на 3,7%.

Падіння також торкнулося цементу, покрівельних і керамічних матеріалів, зазначив президент російської групи компанії "Основа" Олександр Ручйов.

Ключовий фактор – сповільнення будівельної активності, вказують експерти Neo. За даними порталу "Наш.дом.рф", у січні-серпні введення індивідуального житла в РФ зменшилося на 5% рік до року – до 47,3 млн кв. м, багатоквартирного – на 6%, до 20,3 млн кв. м.

Водночас ціни продовжують зростати: у 2025 році цегла подорожчала в середньому на 11,2% – до 11,9 тис. руб. за 1 тис. умовних штук, з 2020 року – на 95,1%. Через це девелопери переходять на альтернативні рішення – сендвіч-панелі, каркасні конструкції, зазначила партнерка практики "Інжиніринг" Neo Яна Лебединська.

Раніше повідомлялось, що німецький виробник будматеріалів Knauf не зміг продати бізнес у Росії. Раніше його хотіли купити друзі Путіна, проте в компанії зазначили, що потенційний покупець зірвав переговори.