Російський диктатор Володимир Путін програє економічну війну швидше, ніж отримує будь-яку військову перевагу в Україні. Тому слід чекати ескалації війни.

Видання зазначає, що точкові удари ЗСУ по НПЗ росіян фактично паралізували енергетичний сектор країни-агресора. При цьому російський літній наступ виявився безрезультатним: попри колосальні втрати, Кремлю не вдалося ані прорвати українську оборону, вибудувану як фортифікаційний пояс, ані змінити стратегічний хід війни.

"Росіяни досі переслідують нас і полюють на мирних жителів за допомогою безпілотників, що є жахливою практикою, але вони не досягають жодної стратегічної мети", – наголосив колишній міністр оборони України Андрій Загороднюк.

Українські атаки безпілотниками завдають значних збитків нафтопереробним заводам та інфраструктурі РФ, і Москва змушена покривати дефіцит, імпортуючи екстрені запаси палива з Китаю, Південної Кореї та Білорусі.

Як наслідок, у РФ вдаються до відчайдушних кроків, оскільки у Москві нині розглядають навіть ідею введення "податку на паразитизм" для тих, хто не працює, а тамтешні банки кредитують оборонку, що лише прискорює фінансову кризу.

Втім, воєнна економіка РФ продовжує працювати на повну, тож аналітики побоюються нового витка ескалації. Загороднюк наголошує, що Путін завжди підвищує ставки, коли справи йдуть погано, тож ймовірність розширення війни в Європі зараз надзвичайно висока. В зоні ризику сьогодні, на його думку, Молдова, Сувалкський коридор та естонська Нарва, де більшість населення - етнічні росіяни.

Тим часом можливий неписаний пакт між Москвою та Пекіном становить додаткову небезпеку. Тамтешній лідер Сі Цзіньпін підтримує РФ, щоб Штати не могли повністю зосередитись на Китаї.

Загороднюк порівнює нинішню ситуацію з Кримською війною XIX століття — тоді Росія програла не через військову поразку, а через економічне виснаження:

"Годинник для Путіна цокає. І саме цей відлік робить нинішній момент для Європи найнебезпечнішим за десятиліття".