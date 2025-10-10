УКР
Енергетична криза у РФ підштовхує Путіна не до миру, а до чергової ескалації, - The Telegraph

Путін знову погрожує НАТО. Називає війська законною ціллю

Російський диктатор Володимир Путін програє економічну війну швидше, ніж отримує будь-яку військову перевагу в Україні. Тому слід чекати ескалації війни. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише  The Telegraph.

Видання зазначає,  що точкові удари ЗСУ по НПЗ росіян фактично паралізували енергетичний сектор країни-агресора. При цьому російський літній наступ виявився безрезультатним: попри колосальні втрати, Кремлю не вдалося ані прорвати українську оборону, вибудувану як фортифікаційний пояс, ані змінити стратегічний хід війни.

"Росіяни досі переслідують нас і полюють на мирних жителів за допомогою безпілотників, що є жахливою практикою, але вони не досягають жодної стратегічної мети", – наголосив колишній міністр оборони України Андрій Загороднюк.

Українські атаки безпілотниками завдають значних збитків нафтопереробним заводам та інфраструктурі РФ, і Москва змушена покривати дефіцит, імпортуючи екстрені запаси палива з Китаю, Південної Кореї та Білорусі.

Як наслідок, у РФ вдаються до відчайдушних кроків, оскільки у Москві нині розглядають навіть ідею введення "податку на паразитизм" для тих, хто не працює, а тамтешні банки кредитують оборонку, що лише прискорює фінансову кризу.

Втім, воєнна економіка РФ продовжує працювати на повну, тож аналітики побоюються нового витка ескалації. Загороднюк наголошує, що Путін завжди підвищує ставки, коли справи йдуть погано, тож ймовірність розширення війни в Європі зараз надзвичайно висока. В зоні ризику сьогодні, на його думку, Молдова, Сувалкський коридор та естонська Нарва, де більшість населення - етнічні росіяни.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Криза посилюється: У Росії зафіксували різке падіння виробництва будматеріалів

Тим часом можливий неписаний пакт між Москвою та Пекіном становить додаткову небезпеку. Тамтешній лідер Сі Цзіньпін підтримує РФ, щоб Штати не могли повністю зосередитись на Китаї.

Загороднюк порівнює нинішню ситуацію з Кримською війною XIX століття — тоді Росія програла не через військову поразку, а через економічне виснаження:

"Годинник для Путіна цокає. І саме цей відлік робить нинішній момент для Європи найнебезпечнішим за десятиліття".

путін володимир (24903) економіка (994) війна в Україні (6523)
+3
Знову Україна винувата, що расєя скаженіє!!!
10.10.2025 13:55 Відповісти
+2
То шо не бити по НПЗ? - довго думали? - він по любому війну не покине - тільки гарні удари по рашці змусять його задуматись
10.10.2025 13:55 Відповісти
+2
вже 4 роки тріщить і ніяк тріснути не може
10.10.2025 14:08 Відповісти
да, экономика у них сыпится рекордными темпами

Часть производств «Уралвагонзавода» с 15 декабря перейдёт на 4‑дневный режим работы. Информацию подтвердили в пресс‑службе оборонного предприятия, пишет АН «Между строк».

В официальном ответе предприятия отмечается, что на «4‑дневку» перейдёт часть специалистов, задействованных в гражданском сегменте, но мера не коснётся работников механосборочного производства, цехов 360, 590, 630, 635, руководителей структурных подразделений, службы безопасности и исполнителей государственного оборонного заказа. Мотивировочная часть решения выглядит так:

«Режим неполной 4‑дневной рабочей недели устанавливается до отмены настоящего приказа, но на срок не более шести месяцев с начала её введения», - уточняется в приказе.

На предприятии не скрывают: 4‑дневный режим работы вводится, чтобы избежать массового сокращения работников. Проблемы в гражданском секторе на УВЗ объясняют низким спросом на выпускаемую продукцию. Впрочем, завод готов переподготовить своих рабочих и дать работу в «оборонке».
10.10.2025 13:54 Відповісти
Двє-трі нєдєлі, максімум до 2035 года раісся развалітся?
10.10.2025 14:10 Відповісти
То шо не бити по НПЗ? - довго думали? - він по любому війну не покине - тільки гарні удари по рашці змусять його задуматись
10.10.2025 13:55 Відповісти
А шоб не били? - вони б зупинилися? - ні
10.10.2025 14:20 Відповісти
Звісно. Питання в тому, що ніякі удари не змусять куйла зупинити війну. Ніякі. В квітні 45-го Німеччина була повністю розбомблена і радянські війська штурмували Берлін, але Гітлер і не думав зупинятись і капітулювати. Не зупиниться і пуйло. Тим більше, рашці до стану Німеччини 45-го ще дуже і дуже далеко. І навряд чи взагалі він можливий.
10.10.2025 14:29 Відповісти
Знову Україна винувата, що расєя скаженіє!!!
10.10.2025 13:55 Відповісти
Российская промышленность трещит по швам. От Урала до Кузбасса, от РЖД до АвтоВАЗа - крупнейшие предприятия страны переходят на четырёхдневку, урезают зарплаты и массово отправляют людей в вынужденные отпуска. Формально - "чтобы избежать увольнений". На деле - потому что экономика больше не тянет.

Reuters сообщает: шесть крупнейших промышленных компаний России уже сократили рабочее время. Среди них - цементный холдинг «Цемрос», РЖД, ГАЗ, КамАЗ, АвтоВАЗ и алмазный гигант «Алроса».

Причина - спад спроса, санкции, дорогие кредиты и дешевый китайский импорт.

- В строительной отрасли - резкое падение объёмов.
- В угольной - убытки на 225 млрд рублей и закрытые шахты.
- В металлургии - мораторий на банкротства и "тихие сокращения".
- Даже РЖД - крупнейший работодатель страны - требует, чтобы сотрудники брали по три выходных в месяц "за свой счёт".

Проблема не новая - но впервые она охватывает всю экономику.

Цифры говорят сами за себя:

- Производство вне оборонки упало на 5,4% с начала года.
- Просроченная зарплата выросла в 3,3 раза.
- Уголь, металл, цемент - все ключевые отрасли уходят в минус.
10.10.2025 14:00 Відповісти
вже 4 роки тріщить і ніяк тріснути не може
10.10.2025 14:08 Відповісти
спаведливости ради, в 22, 23, 24 у них была еще кубышка своя в виде фонда ФНБ и другие запасы. Тогда не было новостей, что в экономике прям чтото у них тяжело, наоборот был нереальный подъем военки и стройки заводов военных повсюду. На следующий год они налоги повышать начинают во всех сферах как и урезать все сферы экономики кроме военной не от хорошей жизни, а когда денег уже брать неоткуда кроме как доить свой умирающий бизнес. В Украине тоже налоги растут как и бешенная инфляция, но мы маленькая и бедная страна на жизнеобеспечении Европы, с нас спрос маленький
10.10.2025 14:14 Відповісти
Тим не менш ракети, дрони літають. Люди гинуть. Так що, по великому рахунку, до лампочки що там в кацапів. Головне - що у нас. А виглядає так, що у нас повний піпец підходить.
10.10.2025 14:08 Відповісти
та якось по динаміці карти deep state щось не видно, що путін безрезультативно наступає. Порівнюючи з 2023 роком. Ба більше, the telegraph міг би запитати у жителів Сумщини, Запоріжжя, Дніпропетровщини, Харківщини, Донеччини, чи наступ росіян безрезультативний?

А ось стаття шита білими нитками: типу товстий натяк, що удари по НПЗ призведуть до ескалації? Чи хочуть відбити в трампа думку про передачу томагавків? Чи яку таку думку вестерни закладають у цей опус?
10.10.2025 14:11 Відповісти
"Чи яку таку думку вестерни закладають у цей опус?"

Можливо, просто розвінчують черговий тєлємарахвоновський міф "Запустимо 2 томагавки на москву, рашка зразу розвалиться і перелякане куйло відразу приповзе на колінах благати помилування на будь-яких умовах".
10.10.2025 14:21 Відповісти
Нууу, це кацапське кредо - щоб сусіди жили ще гірше, ніж вони. Тому все закономірно. Тут треба бити по кацапії так, щоб творити сусідам капості просто не було чим і бажано не було кому.
10.10.2025 14:19 Відповісти
І хто буде бити, як і чим?
10.10.2025 14:22 Відповісти
Той, хто має чим. Питання лише в тому - коли? Але це станеться.
10.10.2025 14:39 Відповісти
а що було 10 років до цієї кризи???
трампіли,..***
10.10.2025 14:19 Відповісти
Диктатор ***** зі своїм кацапстаном вже програв по всіх фронтах, потрібно його добити звільнивши усі українські території та закінчити війну!
10.10.2025 14:29 Відповісти
 
 