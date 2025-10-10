Енергетична криза у РФ підштовхує Путіна не до миру, а до чергової ескалації, - The Telegraph
Російський диктатор Володимир Путін програє економічну війну швидше, ніж отримує будь-яку військову перевагу в Україні. Тому слід чекати ескалації війни.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Telegraph.
Видання зазначає, що точкові удари ЗСУ по НПЗ росіян фактично паралізували енергетичний сектор країни-агресора. При цьому російський літній наступ виявився безрезультатним: попри колосальні втрати, Кремлю не вдалося ані прорвати українську оборону, вибудувану як фортифікаційний пояс, ані змінити стратегічний хід війни.
"Росіяни досі переслідують нас і полюють на мирних жителів за допомогою безпілотників, що є жахливою практикою, але вони не досягають жодної стратегічної мети", – наголосив колишній міністр оборони України Андрій Загороднюк.
Українські атаки безпілотниками завдають значних збитків нафтопереробним заводам та інфраструктурі РФ, і Москва змушена покривати дефіцит, імпортуючи екстрені запаси палива з Китаю, Південної Кореї та Білорусі.
Як наслідок, у РФ вдаються до відчайдушних кроків, оскільки у Москві нині розглядають навіть ідею введення "податку на паразитизм" для тих, хто не працює, а тамтешні банки кредитують оборонку, що лише прискорює фінансову кризу.
Втім, воєнна економіка РФ продовжує працювати на повну, тож аналітики побоюються нового витка ескалації. Загороднюк наголошує, що Путін завжди підвищує ставки, коли справи йдуть погано, тож ймовірність розширення війни в Європі зараз надзвичайно висока. В зоні ризику сьогодні, на його думку, Молдова, Сувалкський коридор та естонська Нарва, де більшість населення - етнічні росіяни.
Тим часом можливий неписаний пакт між Москвою та Пекіном становить додаткову небезпеку. Тамтешній лідер Сі Цзіньпін підтримує РФ, щоб Штати не могли повністю зосередитись на Китаї.
Загороднюк порівнює нинішню ситуацію з Кримською війною XIX століття — тоді Росія програла не через військову поразку, а через економічне виснаження:
"Годинник для Путіна цокає. І саме цей відлік робить нинішній момент для Європи найнебезпечнішим за десятиліття".
Часть производств «Уралвагонзавода» с 15 декабря перейдёт на 4‑дневный режим работы. Информацию подтвердили в пресс‑службе оборонного предприятия, пишет АН «Между строк».
В официальном ответе предприятия отмечается, что на «4‑дневку» перейдёт часть специалистов, задействованных в гражданском сегменте, но мера не коснётся работников механосборочного производства, цехов 360, 590, 630, 635, руководителей структурных подразделений, службы безопасности и исполнителей государственного оборонного заказа. Мотивировочная часть решения выглядит так:
«Режим неполной 4‑дневной рабочей недели устанавливается до отмены настоящего приказа, но на срок не более шести месяцев с начала её введения», - уточняется в приказе.
На предприятии не скрывают: 4‑дневный режим работы вводится, чтобы избежать массового сокращения работников. Проблемы в гражданском секторе на УВЗ объясняют низким спросом на выпускаемую продукцию. Впрочем, завод готов переподготовить своих рабочих и дать работу в «оборонке».
Reuters сообщает: шесть крупнейших промышленных компаний России уже сократили рабочее время. Среди них - цементный холдинг «Цемрос», РЖД, ГАЗ, КамАЗ, АвтоВАЗ и алмазный гигант «Алроса».
Причина - спад спроса, санкции, дорогие кредиты и дешевый китайский импорт.
- В строительной отрасли - резкое падение объёмов.
- В угольной - убытки на 225 млрд рублей и закрытые шахты.
- В металлургии - мораторий на банкротства и "тихие сокращения".
- Даже РЖД - крупнейший работодатель страны - требует, чтобы сотрудники брали по три выходных в месяц "за свой счёт".
Проблема не новая - но впервые она охватывает всю экономику.
Цифры говорят сами за себя:
- Производство вне оборонки упало на 5,4% с начала года.
- Просроченная зарплата выросла в 3,3 раза.
- Уголь, металл, цемент - все ключевые отрасли уходят в минус.
А ось стаття шита білими нитками: типу товстий натяк, що удари по НПЗ призведуть до ескалації? Чи хочуть відбити в трампа думку про передачу томагавків? Чи яку таку думку вестерни закладають у цей опус?
Можливо, просто розвінчують черговий тєлємарахвоновський міф "Запустимо 2 томагавки на москву, рашка зразу розвалиться і перелякане куйло відразу приповзе на колінах благати помилування на будь-яких умовах".
трампіли,..***