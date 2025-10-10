РФ та США мають розуміння, як "врегулювати конфлікт в Україні" мирними зусиллями, - Путін

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що у РФ і США нібито є спільне розуміння, як врегулювати повномасштабну війну Росії проти України дипломатичними зусиллями, але це "непрості, складні питання".

Його заяви 10 жовтня цитують росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

Очільник Кремля переконаний, що Дональд Трамп "щиро прагне" врегулювання російсько-української війни.

"Він багато робить, щоб вирішити кризи, які тривають десятиліттями", - заявив він.

"Росія залишається в рамках домовленостей щодо врегулювання в Україні, досягнутих під час саміту на Алясці", - каже Путін.

"Ми домовилися з Дональдом про те, що мені потрібно буде в Москві подумати й поговорити з нашими колегами, і з союзниками теж, обговорити це питання. І він мені те ж саме сказав. Це складні питання, які вимагають додаткового опрацювання. Але ми залишаємося на базі тієї дискусії, яка відбулася в Анкориджі. Ми для себе тут нічого не змінюємо. Потрібно щось ще доопрацювати з обох сторін. Але в цілому ми залишаємося в рамках домовленостей Аляски", - додав диктатор.

