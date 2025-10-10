УКР
РФ та США мають розуміння, як "врегулювати конфлікт в Україні" мирними зусиллями, - Путін

Володимир Путін

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що у РФ і США нібито є спільне розуміння, як врегулювати повномасштабну війну Росії проти України дипломатичними зусиллями, але це "непрості, складні питання".

Його заяви 10 жовтня цитують росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

Очільник Кремля переконаний, що Дональд Трамп "щиро прагне" врегулювання російсько-української війни.

"Він багато робить, щоб вирішити кризи, які тривають десятиліттями", - заявив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Енергетична криза у РФ підштовхує Путіна не до миру, а до чергової ескалації, - The Telegraph

"Росія залишається в рамках домовленостей щодо врегулювання в Україні, досягнутих під час саміту на Алясці", - каже Путін.

"Ми домовилися з Дональдом про те, що мені потрібно буде в Москві подумати й поговорити з нашими колегами, і з союзниками теж, обговорити це питання. І він мені те ж саме сказав. Це складні питання, які вимагають додаткового опрацювання. Але ми залишаємося на базі тієї дискусії, яка відбулася в Анкориджі. Ми для себе тут нічого не змінюємо. Потрібно щось ще доопрацювати з обох сторін. Але в цілому ми залишаємося в рамках домовленостей Аляски", - додав диктатор.

Також читайте: У Кремлі кажуть, що домовленості між Путіним і Трампом на Алясці працюють

Путін

путін володимир (24903) росія (68336) США (24478) Трамп Дональд (7302) війна в Україні (6523)
Топ коментарі
+5
Не буде ніякого мирного врегулювання, кілька мільйонів кацапів будуть знищені та усі українські території будуть визволені військовим шляхом!
10.10.2025 15:53 Відповісти
+4
Упир бреше. Тільки удари по мацквабаду.
10.10.2025 15:54 Відповісти
+3
будь-які заяви та ініціативи ***** за мир та за мирні домовленості завжди закінчуються масованими кацапськими ракетно-дроновими ударами по України - мирних, дітях, жінках, старих
10.10.2025 16:06 Відповісти
Розуміння є - а бажання немає
10.10.2025 15:53 Відповісти
Не буде ніякого мирного врегулювання, кілька мільйонів кацапів будуть знищені та усі українські території будуть визволені військовим шляхом!
10.10.2025 15:53 Відповісти
Спірідонов сцить Трампу в очі.
10.10.2025 15:54 Відповісти
Упир бреше. Тільки удари по мацквабаду.
10.10.2025 15:54 Відповісти
пустословное словоблудие
10.10.2025 16:04 Відповісти
"Нобелевскую премию мира иногда присуждали людям, которые для мира ничего не сделали," заявило *****.
Тобто воно очікує, що наступна премія миру буде присуджена йому???
10.10.2025 16:06 Відповісти
Это ***** так поддерживает рыжего мудака , либо наступает на любимый мозоль
Тот же бесится , что обамке дали Нобеля «низачто» , а он такой красивый и вумный , пролетает как фанера над Парижем 🤪🤣…
10.10.2025 16:51 Відповісти
будь-які заяви та ініціативи ***** за мир та за мирні домовленості завжди закінчуються масованими кацапськими ракетно-дроновими ударами по України - мирних, дітях, жінках, старих
10.10.2025 16:06 Відповісти
пи?дливе ху*ло каже про якісь домовленності

Але все це виглядає так - що він і далі рудого трампа буде крутити як заманеться
10.10.2025 16:06 Відповісти
росіяни маштабно застосовуть ШІ у інформаційних спецопераціях на території США. Чим там таким важливим займаються Пентагон,ФБР і ЦРУ що прогавили таку обставину...
10.10.2025 16:07 Відповісти
Він, що зараз прямо сказав, що Трамп на Алясці погодив з ху...лом знищення України ?!
показати весь коментар
Коли ти рашиська паскуда вже здохнеш ?мільйони благають.
10.10.2025 16:12 Відповісти
Воно запанікувало,проти тамагавків
показати весь коментар
Немає нічого простішого, ніж просто наказати вивести війська з України.
10.10.2025 16:27 Відповісти
це слова для трампа... Дегенерат грає на самозакоханості рудого...
10.10.2025 16:33 Відповісти
Шо-то ***** геть кукухой тронулось уже заговариваться начал...
10.10.2025 16:34 Відповісти
***** продовжує сцяти на голову Тампону аби той нічого не робив ні тамагавків не давав Україні ні санкцій не вводив проти Сосії.
10.10.2025 17:00 Відповісти
 
 