Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 123 950 человек (+1140 за сутки), 11 251 танк, 33 599 артсистем, 23 345 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 123 950 российских оккупантов.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 12.10.25 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 1 123 950 (+1140) человек
- танков - 11 251 (+3) единица
- боевых бронированных машин - 23 345 (+0) единиц
- артиллерийских систем - 33 599 (+21) единиц
- РСЗО - 1520 (+2) единиц
- средств ПВО - 1225 (+0) единиц
- самолетов - 427 (+0) единиц
- вертолетов - 346 (+0) единиц
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 69 242 (+232) единицы
- крылатых ракет - 3859 (+0) единиц
- кораблей/катеров - 28 (+0) единиц
- подводных лодок - 1 (+0) единица
- автомобильной техники и автоцистерн - 64 043 (+109) единицы
- специальной техники - 3977 (+1) единиц.
136! одиниці знищеної техніки та 1140! чумардосів за день.
Броня мінімум - 3, логістика та арта норм.
Логістика перевалила за 64000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 123 000 це більше, ніж все населення Кіровської області.