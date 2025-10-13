Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 123 950 человек (+1140 за сутки), 11 251 танк, 33 599 артсистем, 23 345 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 123 950 российских оккупантов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 12.10.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1 123 950 (+1140) человек

танков - 11 251 (+3) единица

боевых бронированных машин - 23 345 (+0) единиц

артиллерийских систем - 33 599 (+21) единиц

РСЗО - 1520 (+2) единиц

средств ПВО - 1225 (+0) единиц

самолетов - 427 (+0) единиц

вертолетов - 346 (+0) единиц

БПЛА оперативно-тактического уровня - 69 242 (+232) единицы

крылатых ракет - 3859 (+0) единиц

кораблей/катеров - 28 (+0) единиц

подводных лодок - 1 (+0) единица

автомобильной техники и автоцистерн - 64 043 (+109) единицы

специальной техники - 3977 (+1) единиц.

