Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 123 950 человек (+1140 за сутки), 11 251 танк, 33 599 артсистем, 23 345 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 123 950 российских оккупантов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 12.10.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 1 123 950 (+1140) человек
  • танков - 11 251 (+3) единица
  • боевых бронированных машин - 23 345 (+0) единиц
  • артиллерийских систем - 33 599 (+21) единиц
  • РСЗО - 1520 (+2) единиц
  • средств ПВО - 1225 (+0) единиц
  • самолетов - 427 (+0) единиц
  • вертолетов - 346 (+0) единиц
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 69 242 (+232) единицы
  • крылатых ракет - 3859 (+0) единиц
  • кораблей/катеров - 28 (+0) единиц
  • подводных лодок - 1 (+0) единица
  • автомобильной техники и автоцистерн - 64 043 (+109) единицы
  • специальной техники - 3977 (+1) единиц.

https://t.me/voynareal/123871 💥Крим палає! Дрони вдарили по нафтобазі у Феодосії - горять щонайменше три резервуари. Також повідомляють про вибухи біля Сімферопольської ТЕС і у Гвардійському, де ворог зберігав БпЛА.
13.10.2025 07:46 Ответить
Утилізація моськовського лайна триває !!Слава ЗСУ !!))
13.10.2025 07:52 Ответить
Минув 4254 день москальсько-української війни.
136! одиниці знищеної техніки та 1140! чумардосів за день.
Броня мінімум - 3, логістика та арта норм.
Логістика перевалила за 64000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 123 000 це більше, ніж все населення Кіровської області.
13.10.2025 08:48 Ответить
13.10.2025 08:50 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
13.10.2025 09:55 Ответить
13.10.2025 10:44 Ответить
 
 