УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10443 відвідувача онлайн
Новини Знищення російської техніки Ліквідація російських окупантів
4 208 6

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 123 950 осіб (+1140 за добу), 11 251 танк, 33 599 артсистем, 23 345 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 123 950 російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 12.10.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу – близько 1123950 (+1140) осіб
  • танків – 11251 (+3) од
  • бойових броньованих машин – 23345 (+0) од
  • артилерійських систем – 33599 (+21) од
  • РСЗВ – 1520 (+2) од
  • засоби ППО – 1225 (+0) од
  • літаків – 427 (+0) од
  • гелікоптерів – 346 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 69242 (+232)
  • крилаті ракети 3859 (+0)
  • кораблі / катери – 28 (+0)
  • підводні човни – 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 64043 (+109)
  • спеціальна техніка – 3977 (+1)

Інфографіка

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Від початку доби на фронті відбулося 123 боєзіткнення, найбільше – на Покровському та Олександрівському напрямках, - Генштаб

Автор: 

армія рф (19078) Генштаб ЗС (7397) ліквідація (4502) знищення (8487)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
https://t.me/voynareal/123871 💥Крим палає! Дрони вдарили по нафтобазі у Феодосії - горять щонайменше три резервуари. Також повідомляють про вибухи біля Сімферопольської ТЕС і у Гвардійському, де ворог зберігав БпЛА.
показати весь коментар
13.10.2025 07:46 Відповісти
Утилізація моськовського лайна триває !!Слава ЗСУ !!))
показати весь коментар
13.10.2025 07:52 Відповісти
Минув 4254 день москальсько-української війни.
136! одиниці знищеної техніки та 1140! чумардосів за день.
Броня мінімум - 3, логістика та арта норм.
Логістика перевалила за 64000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 123 000 це більше, ніж все населення Кіровської області.
показати весь коментар
13.10.2025 08:48 Відповісти
показати весь коментар
13.10.2025 08:50 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показати весь коментар
13.10.2025 09:55 Відповісти
показати весь коментар
13.10.2025 10:44 Відповісти
 
 