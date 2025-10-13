Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 123 950 осіб (+1140 за добу), 11 251 танк, 33 599 артсистем, 23 345 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 123 950 російських окупантів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 12.10.25 орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 1123950 (+1140) осіб
- танків – 11251 (+3) од
- бойових броньованих машин – 23345 (+0) од
- артилерійських систем – 33599 (+21) од
- РСЗВ – 1520 (+2) од
- засоби ППО – 1225 (+0) од
- літаків – 427 (+0) од
- гелікоптерів – 346 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 69242 (+232)
- крилаті ракети 3859 (+0)
- кораблі / катери – 28 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 64043 (+109)
- спеціальна техніка – 3977 (+1)
136! одиниці знищеної техніки та 1140! чумардосів за день.
Броня мінімум - 3, логістика та арта норм.
Логістика перевалила за 64000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 123 000 це більше, ніж все населення Кіровської області.