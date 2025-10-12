РУС
Новости Иностранніе наемники в армии рф
1 553 12

Куба отрицает, что ее граждане воюют против Украины в составе армии РФ

куба

Министерство иностранных дел Кубы отрицает обвинения США относительно участия страны в войне против Украины на стороне РФ.

Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Кубы, сообщает Цензор.НЕТ.

Правительство Кубы назвало заявления США о якобы участии страны в военных действиях на территории Украины "ложными и клеветническими".

"Наши власти не имеют точной информации относительно граждан Кубы, которые по собственной инициативе принимали или принимают участие в конфликте в составе вооруженных сил любой из сторон. Неоспоримым является то, что ни один из них не действует по поощрению, обязательствам или с согласия кубинского государства", - говорится в заявлении.

В ведомстве добавили, что согласно национальному законодательству и международным обязательствам, Куба придерживается политики нулевой терпимости к наемничеству, торговле людьми и участию граждан в вооруженных конфликтах за рубежом. Эти действия квалифицируются как тяжкие преступления и предусматривают суровое наказание.

Ранее сообщалось о том, что Соединенные Штаты сообщили об участии около пяти тысяч кубинцев в войне против Украины на стороне России.

Читайте также: США зафиксировали резкий рост количества кубинцев, воюющих на стороне России против Украины, - Reuters

Куба (119) США (28042) наемники рф (2105) война в Украине (6488)
+17
+6
а нашо їх брати в полон? Кубі нема кого з нами міняти, рашка чужоземців міняти не може.
показать весь комментарий
12.10.2025 01:37 Ответить
Кубинці чули,вас там нєт,значить можна в полон не брати, зразу в расход.
12.10.2025 01:02 Ответить
а нашо їх брати в полон? Кубі нема кого з нами міняти, рашка чужоземців міняти не може.
12.10.2025 01:37 Ответить
То - прості найманці... І Куба від них завжди "відхреститься"... Досвід уже давно є - у Латинській Америці та в Африці (в тій же Анголі чи Мозамбіку), при Кастро, воювала купа кубинців, африканського походження... І довести, що вони були послані саме урядом країни, не вдалося... Так само, як і стосовно наших "добровольців"... Рідні, здебільшого, навіть зараз не знають, де поховані (і чи поховані взагалі), їх батьки та сини...
А от публікувать, у місцевих газетах Куби, некрологи, на вбитих в Україні, найманців, ніхто не заважає... Та й фото взятих у полон - теж...
12.10.2025 03:21 Ответить
Ніщо не заважає хернути їх дронами із яхти міньонів Єрмака. Хіба що сам.
12.10.2025 01:41 Ответить
Треба і нам найманців залучати з Бангладеш, Камбоджі та Пакистану
12.10.2025 03:10 Ответить
У нас, на жаль, немає таких диких грошей, щоб платити найманцям. А рашка зі своєї брудної нафти та газу має. І коли вона пропонує кубинському чи непальському хлопцю гроші, які він ніколи не бачив та не тримав в руках, ніколи не заробить дома, і на які він (якщо виживе та повернеться) буде в змозі жити дома як заможна людина до старості, ще й родину годувати, то вагання тут зайві.
А що може пропонувати Україна? Крім гідності, шани та поваги?!
12.10.2025 09:45 Ответить
нищеброды коммунизма, ценности - убивать
12.10.2025 06:50 Ответить
то якісь безродні тварі
12.10.2025 07:15 Ответить
По яких ми робим fіre!
12.10.2025 07:26 Ответить
Їх там нема-це тренд останьго 10 річчя
12.10.2025 07:36 Ответить
Як в анекдоті, колі чоловік застав жінку з коханцем - кому ти віриш більше - мені, твоїй власній жінці, чи своїм лживим очам?
12.10.2025 07:37 Ответить
Куба - острів буцигарня.
Кубінци - тупі жебраки.
А колись Куба квітла і була курортом.
ВСЕ до чого торкаются комуняки та Москва перетворюєтся на гівно.
12.10.2025 08:22 Ответить
 
 