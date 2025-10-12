Куба отрицает, что ее граждане воюют против Украины в составе армии РФ
Министерство иностранных дел Кубы отрицает обвинения США относительно участия страны в войне против Украины на стороне РФ.
Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Кубы, сообщает Цензор.НЕТ.
Правительство Кубы назвало заявления США о якобы участии страны в военных действиях на территории Украины "ложными и клеветническими".
"Наши власти не имеют точной информации относительно граждан Кубы, которые по собственной инициативе принимали или принимают участие в конфликте в составе вооруженных сил любой из сторон. Неоспоримым является то, что ни один из них не действует по поощрению, обязательствам или с согласия кубинского государства", - говорится в заявлении.
В ведомстве добавили, что согласно национальному законодательству и международным обязательствам, Куба придерживается политики нулевой терпимости к наемничеству, торговле людьми и участию граждан в вооруженных конфликтах за рубежом. Эти действия квалифицируются как тяжкие преступления и предусматривают суровое наказание.
Ранее сообщалось о том, что Соединенные Штаты сообщили об участии около пяти тысяч кубинцев в войне против Украины на стороне России.
А от публікувать, у місцевих газетах Куби, некрологи, на вбитих в Україні, найманців, ніхто не заважає... Та й фото взятих у полон - теж...
А що може пропонувати Україна? Крім гідності, шани та поваги?!
Кубінци - тупі жебраки.
А колись Куба квітла і була курортом.
ВСЕ до чого торкаются комуняки та Москва перетворюєтся на гівно.