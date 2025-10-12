Куба отрицает, что ее граждане воюют против Украины в составе армии РФ

Министерство иностранных дел Кубы отрицает обвинения США относительно участия страны в войне против Украины на стороне РФ.

Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Кубы, сообщает Цензор.НЕТ.

Правительство Кубы назвало заявления США о якобы участии страны в военных действиях на территории Украины "ложными и клеветническими".

"Наши власти не имеют точной информации относительно граждан Кубы, которые по собственной инициативе принимали или принимают участие в конфликте в составе вооруженных сил любой из сторон. Неоспоримым является то, что ни один из них не действует по поощрению, обязательствам или с согласия кубинского государства", - говорится в заявлении.

В ведомстве добавили, что согласно национальному законодательству и международным обязательствам, Куба придерживается политики нулевой терпимости к наемничеству, торговле людьми и участию граждан в вооруженных конфликтах за рубежом. Эти действия квалифицируются как тяжкие преступления и предусматривают суровое наказание.

Ранее сообщалось о том, что Соединенные Штаты сообщили об участии около пяти тысяч кубинцев в войне против Украины на стороне России.

