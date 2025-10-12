УКР
Куба заперечує, що її громадяни воюють проти України у складі армії РФ

Міністерство закордонних справ Куби заперечує звинувачення США щодо участі країни у війні проти України на боці РФ.

Про це йдеться у заяві зовнішньополітичного відомства Куби, повідомляє Цензор.НЕТ.

Уряд Куби назвав заяви США про нібито участь країни у військових діях на території України "неправдивими та наклепницькими".

"Наша влада не має точної інформації щодо громадян Куби, які за власною ініціативою брали або беруть участь у конфлікті у складі збройних сил будь-якої зі сторін. Беззаперечним є те, що жоден з них не діє за заохочення, зобов'язання чи за згоди кубинської держави", - йдеться у заяві.

У відомстві додали, що згідно з національним законодавством і міжнародними зобов'язаннями, Куба дотримується політики нульової терпимості до найманства, торгівлі людьми та участі громадян у збройних конфліктах за кордоном. Ці дії кваліфікуються як тяжкі злочини й передбачають суворе покарання.

Раніше повідомлялося про те, що Сполучені Штати повідомили про участь близько п’яти тисяч кубинців у війні проти України на боці Росії.

Читайте також: США зафіксували різке зростання кількості кубинців, які воюють на боці Росії проти України, - Reuters

Куба (77) США (24484) найманці рф (2079) війна в Україні (6531)
Кубинці чули,вас там нєт,значить можна в полон не брати, зразу в расход.
12.10.2025 01:02 Відповісти
а нашо їх брати в полон? Кубі нема кого з нами міняти, рашка чужоземців міняти не може.
12.10.2025 01:37 Відповісти
Ніщо не заважає хернути їх дронами із яхти міньонів Єрмака. Хіба що сам.
12.10.2025 01:41 Відповісти
 
 